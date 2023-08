"Chán" tour châu Âu truyền thống, khách Việt chi 60 triệu đồng du lịch Nga

Khách Việt mạnh tay "móc hầu bao" du lịch Nga

Ấp ủ kế hoạch du lịch Nga từ lâu song tháng 8 năm nay, anh Nguyễn Thành (48 tuổi, ở Hải Phòng) mới có cơ hội đưa gia đình tới khám phá đất nước mà anh từng gắn bó 7 năm.

Anh coi chuyến đi này như một món quà tinh thần để "thưởng nóng" con gái lớn đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Tôi từng có 7 năm sinh sống và học tập tại Nga khi mới chỉ là cậu sinh viên bập bõm rời quê nhà đến một nơi cách xa Việt Nam hơn 5.200km.

Sau hơn 20 năm, tôi đã thực hiện được ước mơ một lần trở lại Nga để kể cho vợ và các con nghe về xứ sở của cây bạch dương, về vùng đất đầy ắp kỷ niệm tuổi trẻ của tôi", anh Thành chia sẻ.

Mặc dù tiếng Nga thành thạo, song thay vì du lịch tự túc, anh Thành vẫn đặt tour từ đơn vị lữ hành uy tín.

Người đàn ông U50 muốn vợ và các con có những trải nghiệm thú vị mà không cần "đau đầu" tìm chỗ ăn uống, ngủ nghỉ hay điểm vui chơi ở nơi họ lần đầu ghé thăm.

Hành trình kéo dài 8 ngày 7 đêm, khám phá 2 thành phố lớn là Matxcova và Saint Petersburg với chi phí 56 triệu đồng/người.

Anh Thành cho hay, dù giá tour Nga khá cao song đây là quốc gia mà các thành viên đều muốn đặt chân tới nên anh vẫn chấp nhận chi hơn 220 triệu đồng cho cả gia đình "xuất ngoại" dịp này.

Khách Việt check-in tại Cung điện mùa hè (Ảnh: Thư Nguyễn).

Tương tự anh Thành, vợ chồng chị Thanh Mai (ở Hà Nội) cũng lựa chọn "xuất ngoại" vào giữa tháng 9 với hành trình hơn một tuần tại Nga.

Chị Mai cho hay, với mức giá gần 60 triệu đồng/người, nếu như các con thích khám phá châu Âu với tuyến tour truyền thống là Pháp - Thụy Sĩ - Ý thì vợ chồng chị dành sự quan tâm đặc biệt hơn với nước Nga.

"Nước Nga giống như một miền ký ức sâu đậm mà rất nhiều người Việt thuộc thế hệ trước như chúng tôi muốn trở lại để được sống lại một thời đã xa và tận mắt chứng kiến sự đổi thay, hiện đại của mảnh đất nơi đây", chị Mai nói.

Lịch trình dự kiến của vợ chồng chị đi qua nhiều điểm đến nổi tiếng tại Saint Petersburg như Cung điện mùa đông, Nhà thờ Đức Mẹ Kazan, Pháo đài Petropavlovskaya,… hay trải nghiệm đi thuyền trên dòng sông Neva.

Còn tại Matxcova, họ sẽ ghé thăm Quảng trường đỏ, Vườn Alexandrovsky, Lăng Lê-nin (chụp hình bên ngoài), Nhà thờ thánh Basil, Đại cung điện Kremlin, Phố cổ Arbat, khám phá đại siêu thị GUM, dạo phố đi bộ Nikolskaya.

Khách Việt tại Bảo tàng Hải quân Trung ương - một trong những bảo tàng đầu tiên ở Nga và là một trong những bảo tàng hải quân lớn nhất thế giới (Ảnh: Thư Nguyễn).

Tour Nga sôi động trở lại sau dịch

Bà Đoàn Thu Hương, Giám đốc kinh doanh Asia Travel, cho biết từ tháng 7, thị trường outbound (xuất ngoại) với điểm dừng chân là nước Nga bắt đầu được các công ty du lịch Việt triển khai sôi động trở lại.

Điều này là nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ các ban ngành liên quan và tần suất tăng chuyến của một số hãng hàng không có đường bay Việt Nam tới Nga như Qatar Airways, Emirates, China Air,…

Trong đó, chặng Qatar Airways từ Hà Nội đi Nga có tần suất 12 chuyến/tuần, từ TPHCM là 14 chuyến/tuần. Sắp tới, hãng này dự kiến tăng thêm 2 chuyến từ Hà Nội, bắt đầu từ đầu tháng 10/2023.

"Các tour Nga được mở lại giống như "thực đơn mới" cho khách Việt sau khi đã "ăn hết các món quen". Do đó, lượng khách quan tâm và đặt tour Nga tại đơn vị chúng tôi cũng như nhiều doanh nghiệp lữ hành khác đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, tạo đà phục hồi cho thị trường này nói riêng sau thời gian dài "ngủ đông" vì dịch Covid-19", bà Hương nhận xét.

Các tour Nga dịp mùa thu được khách Việt quan tâm. Trong hình là đoàn du khách Việt Nam tới Nga hồi đầu tháng 8 (Ảnh: Asia Travel).

Theo đại diện Asia Travel, hiện các sản phẩm tour du lịch tới Nga là tâm điểm quan tâm của du khách. Lý do là bởi tour Nga từ trước dịch Covid-19 đã có sức hút nhưng giai đoạn sau dịch, các công ty không mở bán tour Nga mà ưu tiên thị trường outbound ở châu Âu, Úc, Mỹ, Anh và châu Á.

Bên cạnh đó, mùa thu (tháng 9 và 10) cũng là thời điểm lý tưởng cho du khách ghé thăm, trải nghiệm tại đất nước Nga. Khi ấy, khí hậu mát mẻ, một số điểm đến nổi tiếng tại đây như thành phố Matxcova và Saint Petersburg cũng khoác lên mình sắc vàng rực rỡ và lãng mạn nhất.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, tour du lịch Nga hiện có giá dao động từ 52 - 59 triệu đồng/người, cao hơn giai đoạn trước dịch khoảng 6- 8 triệu đồng.

Mức giá này cũng không có nhiều sự chênh lệch so với các tour châu Âu (khoảng 60 triệu đồng/người) hay tour Úc với lịch trình 6 ngày (khoảng 55 triệu đồng/người).

Asia Travel đã mở bán tổng 560 chỗ (với chặng bay khởi hành từ Hà Nội và TPHCM tới Nga bằng hãng hàng không Qatar Airways) cho giai đoạn mùa thu (cuối tháng 8 đến hết tháng 10).

Sau một tháng mở bán, Asia Travel ghi nhận 30% số chỗ đã được khách "chốt đơn".

Ông Lê Công Năng, Tổng giám đốc Wondertour, cũng nhận định tuy giá vé máy bay và giá tour tăng khoảng 20% - 30% so với thời điểm trước dịch, song các sản phẩm tour tới Nga vẫn được khách Việt lựa chọn và quan tâm.

Trong đó, bao gồm các tuyến tour Matxcova - Sergiev Posad - Saint Petersburg; Moscow - Saint Petersburg và đặc biệt là tour Matxcova - Saint Petersburg kéo dài 8 ngày 7 đêm hút khách nhất.

Tour du lịch Nga sôi động trở lại sau dịch Covid-19 (Ảnh: Kim Van Chinh).

Ông Hoàng Tuân, CEO THD Travel cho hay, nếu du lịch Nga theo tour, du khách từ Việt Nam thường phải trung chuyển tại Doha (Qatar) hoặc Bangkok (Thái Lan), với thời gian bay dao động từ 16 - 20 tiếng (tùy hãng).

Trong đó các chuyến bay của Qatar Airways được ưu tiên nhờ tần suất và điểm đến tốt hơn. Tuy vậy, đại diện đơn vị này cho rằng, vẻ đẹp của mùa thu và nước Nga thân thuộc vẫn có sức hút rất lớn với khách Việt.

"Chưa kể sắp tới dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, người dân có nhiều thời gian phù hợp cho lịch trình du lịch nước ngoài hơn. Thời điểm này bắt đầu bước vào mùa thu ở nước Nga nên các sản phẩm tour tới thị trường này thu hút nhiều sự quan tâm của khách Việt", ông Tuân nhận xét.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nga ngày 1/8 đã chính thức đưa Việt Nam vào danh sách một trong 56 quốc gia được cấp e-visa (visa điện tử) với thời gian xét duyệt 3 ngày và thủ tục đơn giản. Điều này cũng tạo thuận lợi du khách từ Việt Nam nhập cảnh vào Nga dễ dàng hơn.

Nước Nga hấp dẫn khách Việt với nhiều điểm đến nổi bật (Ảnh: Kim Van Chinh).

Du lịch Nga thời điểm này có an toàn?

Mặc dù tình hình chiến sự Nga - Ukraine vẫn căng thẳng song theo ghi nhận của các công ty lữ hành Việt Nam chuyên khai thác tuyến du lịch Nga và các hướng dẫn viên Việt tại Nga, hoạt động du lịch tại đất nước này không bị ảnh hưởng và đảm bảo an toàn.

"Các công ty du lịch ở Việt Nam phải khảo sát kỹ lưỡng nhiều yếu tố về sự an toàn của đường bay và tuyến điểm trước khi mở bán tour Nga trở lại. Về đường bay, các hãng hàng không lớn cũng nghiên cứu kỹ về vấn đề an ninh, an toàn nên liên tục có kế hoạch tăng chuyến.

Ở Nga, tình hình an ninh cũng đảm bảo, hiếm khi xuất hiện tệ nạn móc túi, cướp giật như tại Paris (Pháp) hay Rome (Ý) nên du khách du lịch tới đây thời điểm này hoàn toàn yên tâm", bà Đoàn Thu Hương, Giám đốc kinh doanh Asia Travel, nhận định.