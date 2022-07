Biển người đổ dồn về Công viên Châu Á tối 9/7 để tận hưởng màn pháo hoa rực rỡ

Hơn 20 ngàn khán giả đã đổ về trước "con mắt của Đà Nẵng" tại Công viên Châu Á - Asia Park để thưởng thức, hàng triệu khán giả theo dõi kênh VTV1 của đài truyền hình Việt Nam tối 9/7, Đại nhạc hội Take me to the Sun trong khuôn khổ Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 do Tập đoàn Sun Group phối hợp với Sở Du lịch Tp Đà Nẵng tổ chức đã thực sự tạo điểm nhấn mạnh mẽ, xứng đáng là sự kiện được mong chờ nhất trong chuỗi sự kiện đang làm sống lại sức hút độc đáo của thành phố sông Hàn.

Với mức đầu tư "khủng" từ sân khấu, âm nhạc, công nghệ đến dàn nghệ sỹ quy tụ tại sự kiện, Đại nhạc hội đã khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng và mãn nhãn. Sân khấu Take me to the Sun đã tạo nên một hiệu ứng tuyệt vời về thị giác và cảm xúc, với màn LED cỡ đại mang công nghệ hiện đại hiển thị độ sắc nét và các điểm màu rực rỡ nhất, kết hợp với tạo khối sân khấu 5 hành tinh hội tụ về mặt trời - chính là Vòng quay Sun Wheel - "con mắt của Đà Nẵng, để thể hiện chủ đề 'Sống như ánh mặt trời".

Được biết, sân khấu và nội dung chương trình đại nhạc hội là sản phẩm tâm huyết được thiết kế và dàn dựng công phu bởi "phù thủy sân khấu" Phạm Hoài Nam cùng ekip quy tụ những tên tuổi lớn như nhạc sỹ Huy Tuấn, để kể câu chuyện của hy vọng và sự khởi sắc, sau những khó khăn do đại dịch. Năm chương nghệ thuật với đa phong cách, từ nghệ thuật dân gian đậm nét văn hóa truyền thống Việt đến nghệ thuật quốc tế đã được truyền tải bằng âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và công nghệ hiện đại, chạm tới sự rung động từ trái tim của hơn 20 ngàn khán giả theo dõi.

Sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao đình đám như Tùng Dương, Thu Minh, Văn Mai Hương, rapper Karik, nhóm nhạc Oplus, ca sĩ OnlyC… với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau đã khiến Công viên Châu Á - Asia Park "nóng" hơn bao giờ hết trong mùa hè này. Kết hợp với kỹ thuật phối nhạc và giọng ca điêu luyện, điều đặc biệt làm nên thành công của đại nhạc hội này là sự bám sát chủ đề xuyên suốt chương trình. Các tiết mục được phối và biên đạo công phu, biến hóa kì ảo để trở thành Đại nhạc hội tưng bừng nhất của mùa hè Đà Nẵng 2022.

Có thể bắt gặp những hình ảnh đậm màu sắc dân gian và văn hóa miền Trung trong màn Múa Chăm khai màn, trong chủ đề Dân gian đương đại. Sắc màu vùng miền được thể hiện sống động qua những tiết mục Dân ca Trung Bộ, Nam Bộ. Hình ảnh nổi bật của chương diễn là chiếc thuyền chài vươn mình ra biển trong buổi bình minh trong tiết mục cuối, được thể hiện bởi ca sỹ Tùng Dương, đã dẫn dắt toàn bộ khán giả đến với hình tượng "Take me to the Sun" - chính là chủ đề xuyên suốt của chương trình.

Không gian sân khấu biến hóa không ngừng, khi từ màu sắc dân gian, những màu sắc âm nhạc hiện đại, phổ biến và có sức hút lớn hiện nay lần lượt được "lật giở', pha phối, để tạo nên những trang nghệ thuật mê đắm. Theo một cách nắn nót, đạo diễn chương trình đã lần lượt "bung" từng tiết mục để tạo cao trào cảm xúc.

Khán giả của Đại nhạc hội Take me to the Sun đã được sống một đêm nhạc đa cảm xúc bậc nhất từ trước đến nay. Sự sôi động và hào hứng từ âm nhạc Hiphop, Rock và EDM đã cuốn hút khán giả để tạo nên những tràng cổ vũ sôi động, khiến sân khấu như rực cháy. Ca khúc đặc biệt trong Đại nhạc hội lần này là "Tuyệt vời Đà Nẵng". Đây là sản phẩm mà Sở Du lịch Đà Nẵng đã tâm huyết thực hiện, phối hợp cùng ca sĩ, nhạc sĩ Only C - một người con Đà Nẵng, nhằm lan tỏa và gắn kết hàng triệu du khách ghé thăm, yêu mến vùng đất, con người nơi đây.

Khép lại Đại nhạc hội là những bông pháo hoa lấp lánh trên bầu trời đêm Đà Nẵng. Nhưng từ đây, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn tiếp tục mở ra nhiều cảm xúc, niềm tin và hi vọng qua hàng loạt những sự kiện lễ hội đặc sắc thuộc khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 như: lễ hội EDM quốc tế diễn ra tại công viên châu Á (Asia Park) trong tháng 8 tới, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, Lễ hội B'estival ẩm thực và bia 2022 tại Sun World Ba Na Hills, show diễn Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng…

Được xây dựng theo hình thức Đại nhạc hội ngoài trời, tạo được sự tương tác cao với khán giả, qua những lớp lang âm nhạc mang đa tầng cảm xúc, Take me to the Sun đã thực sự tạo được "cú hích" cho đời sống thưởng thức nghệ thuật và văn hóa giải trí của người dân và du khách khi đến với Đà Nẵng trong mùa hè này. Suốt từ đầu tháng 6 đến nay, Đà Nẵng đã không ngừng sôi động và sẽ còn tiếp tục bùng nổ với những chuỗi sự kiện lễ hội bất tận, để những trải nghiệm với Đà Nẵng trở nên trọn vẹn và đặc sắc hơn, xứng danh "thành phố đáng đến và đáng sống".