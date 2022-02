Bị "tố" tăng giá gấp đôi dịp Tết, giám đốc khu du lịch ở An Giang nói gì?

Khu du lịch điện mặt trời An Hảo thuộc xã An Hảo (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Đây là cánh đồng pin điện năng lượng mặt trời của Tập đoàn Sao Mai, sau đó Công ty cổ phần Du lịch An Giang (thành viên Tập đoàn Sao Mai) đầu tư thêm nhiều hạng mục phục vụ khách tham quan du lịch dịp tết Nhâm Dần 2022.

Điểm tham quan hồ Tiên cảnh tại Khu du lịch điện mặt trời An Hảo (Ảnh: CTV).

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, ban đầu (những ngày trước Tết) giá vé vào cổng 50.000 đồng/người, sau đó tăng lên 70.000 đồng/người và từ mùng một Tết giá vé tăng lên 100.000 đồng/người.

Một du khách ở TP Cần Thơ cho biết, người thân của anh đã từng đến khu du lịch giá chỉ 50.000 đồng nhưng khi anh đến đây thì rất bất ngờ vì giá vé đã tăng lên 100.000 đồng.

Nhiều du khách trẻ khi đến khu du lịch điện mặt trời An Hảo rất thích thú khu được đùa giỡn với đàn cừu (Ảnh: CTV).

Giải thích về việc giá vé vào cổng Khu du lịch điện năng lượng mặt trời An Hảo liên tục tăng, ông Trần Minh Trí - giám đốc Công ty cổ phần Du lịch An Giang, cho biết: "Do khu du lịch là điểm tham quan mới trên địa bàn tỉnh An Giang nên chúng tôi có chính sách hỗ trợ giá vé ban đầu là 50.000 đồng để thu hút nhiều người biết đến khu du lịch.

Sau đó, giá tăng lên 70.000 đồng là để thăm dò tâm lý khách thế nào thì đa phần họ đồng ý. Và bắt đầu mùng một Tết, công ty chính thức tăng 100.000 đồng/người.

Với giá vé này, du khách khi vào cổng sẽ được xe điện đưa tham quan quanh khu du lịch và tặng nước suối, do đó đa phần du khách đều hài lòng, một số ít du khách chưa đồng tình với giá vé mới".

Ông Trí cho biết thêm, khi biết có du khách chưa đồng tình với giá vé 100.000 đồng/người lớn, sau Tết Ban giám đốc công ty sẽ tham khảo thêm và cân nhắc lại giá vé. Mặt khác, công ty sẽ đầu tư thêm một số hạng mục, bổ sung thêm nhiều dịch vụ để du khách cảm thấy số tiền họ bỏ ra khi vào điểm tham quan là xứng đáng.

Đại diện Công ty cổ phần Du lịch An Giang, cho biết, trong những ngày Tết vừa qua lượng du khách đổ về An Giang rất lớn, trong đó tập trung vào Khu du lịch Quốc gia Núi Sam để viếng bà Chúa Xứ núi Sam; khu du lịch Vườn Quốc gia Tràm Chim, khu du lịch đồi Tức Dụp… thu hút hàng chục nghìn lượt du khách.