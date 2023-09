Bảo tàng Singapore: Du lịch kết hợp giải trí và giáo dục cho các gia đình

Thế giới kem vui nhộn tại Museum of Ice-cream (MOIC)

Cuộc phiêu lưu thú vị tại Museum of Ice-cream (bảo tàng kem Singapore) sẽ thay đổi góc nhìn của du khách về trải nghiệm tham quan bảo tàng. Thay vì chỉ ngắm nhìn các tác phẩm trong phòng trưng bày, du khách sẽ được tương tác với tác phẩm sắp đặt trong một thế giới kem sống động.

Khi vừa bước vào, du khách sẽ choáng ngợp với loạt phòng trưng bày và khu vui chơi theo chủ đề kem. Tại đây, bạn sẽ được khám phá vẻ đẹp của xứ sở kem diệu kỳ, thưởng thức hàng trăm vị kem ngon lành, cũng như tìm kiếm những khung hình đẹp cho mạng xã hội Instagram Stories.

Nhiều khu vực sống ảo tại Museum of Ice-cream, tọa lạc tại 100 Loewen Rd (Ảnh: Thesmartlocal).

Trong 2 đến 3 tiếng trải nghiệm tại bảo tàng kem, mỗi phút của du khách sẽ được lấp đầy bởi sự ngạc nhiên và thích thú. Đặc biệt, có 2 tọa độ "sống ảo" mà bạn nên ưu tiên ghé thăm.

Đầu tiên là khu vui chơi đa năng "Dragon Playground" với thiết kế độc đáo được lấy cảm hứng từ sân chơi trẻ em tại các khu dân cư trên khắp đảo quốc. Chiếc cầu trượt kỳ lân khổng lồ, xích đu hình trái cây, cùng nhiều trò chơi thú vị khác sẽ mang đến không gian tuyệt vời để các bạn nhỏ tham gia trò chơi vận động.

Du khách có thể tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp với các loại kèm theo kem (topping) sặc sỡ tại khu vực hồ kẹo cốm (Sprinkle Pool).

The ArtScience Museum - Nơi giao thoa giữa nghệ thuật và khoa học

Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật (ArtScience Museum) mang đến sự kết hợp hấp dẫn giữa tính lãng mạn của nghệ thuật và vai trò tiên phong của khoa học công nghệ. Bảo tàng cũng là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng, lấy cảm hứng từ bàn tay chào đón du khách.

Không chỉ mang vẻ đẹp độc đáo, cấu trúc 10 đầu ngón tay còn có vai trò mang ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài để chiếu sáng không gian bên trong.

Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật (ArtScience Museum) tại Marina Bay Sands là một trong những điểm đến đặc sắc nhất tại Singapore (Ảnh: SG).

Các triển lãm tại bảo tàng đã phá vỡ ranh giới giữa khoa học, tri thức và nghệ thuật. Nổi tiếng nhất phải kể đến triển lãm cố định "Future World: Where Art Meets Science" (Thế giới tương lai: Nơi nghệ thuật giao thoa với khoa học).

Tại triển lãm, du khách sẽ được du hành trong một vũ trụ kỹ thuật số, với điểm nhấn là hai không gian trưng bày có chủ đề "City in A Garden" (Thành phố trong khu vườn) và "Exploring New Frontiers" (Khám phá các tân thế giới).

Ngoài ra, bảo tàng cũng thường xuyên giám tuyển các buổi triển lãm theo mùa, với đa dạng chủ đề để thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Nếu có dịp ghé thăm bảo tàng trong thời gian tới, bạn không nên bỏ qua triển lãm Sensory Odyssey: Into the Heart of Our Living World (Hành trình Odyssey - Khám phá trung tâm thế giới), một triển lãm đa giác quan để khám phá hệ sinh thái của trái đất, hay triển lãm New Eden: Science Fiction Mythologies Transformed (Tân địa đàng - Sự chuyển hóa của thần thoại khoa học viễn tưởng) - một triển lãm tôn vinh tiếng nói của nữ nghệ sĩ châu Á.

Thế giới thiên nhiên kỳ thú tại bảo tàng Lee Kong Chian

Với những du khách yêu thích tìm hiểu thiên nhiên, bạn nên đến bảo tàng Lee Kong Chian Natural History (bảo tàng lịch sử tự nhiên Lee Kong Chian) tọa lạc tại 2 Conservatory Dr. Tại đây, du khách sẽ bước vào hành trình khám phá thế giới tự nhiên thông qua hơn 2.000 mẫu vật được lưu giữ và trưng bày xuyên suốt các khu vực triển lãm.

Bắt đầu hành trình tìm về thiên nhiên tại Biodiversity Gallery (Triển lãm đa dạng sinh học), du khách sẽ được chiêm ngưỡng sự phong phú và sống động của hệ sinh thái tự nhiên Đông Nam Á trong 15 khu vực theo từng chủ đề khác nhau.

Ấn tượng nhất là khu vực trưng bày hóa thạch khủng long, với 3 mẫu hóa thạch Sauropod, một trong những loài động vật lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử tự nhiên.

Khu vực trưng bày khủng long ấn tượng tại bảo tàng lịch sử tự nhiên Lee Kong Chian (The Lee Kong Chian Natural History Museum) (Ảnh: SG).

Ngoài khu vực triển lãm Biodiversity Gallery, Heritage Gallery (Phòng trưng bày di sản) - nơi lưu giữ các mẫu vật của động vật quý hiếm như rùa da và tê tê Sunda, cũng là điểm dừng chân yêu thích của du khách viếng thăm bảo tàng.

Tìm về thế giới tuổi thơ tại Children's Museum Singapore

Nằm ẩn mình trong khu vực trung tâm hành chính của Singapore (23-B Coleman St), Children's Museum Singapore (Bảo tàng Trẻ em) là địa điểm vui chơi đầy tính nhân văn đầu tiên của Singapore dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.

Mặt tiền đầy màu sắc của Children's Museum Singapore (Ảnh: SG).

Trong thời gian này, các bé và gia đình có thể thưởng thức hai triển lãm độc đáo về lịch sử phát triển của Singapore. Với triển lãm A Voyage Back In Time (Hành trình trở về quá khứ), các em nhỏ sẽ được trở về quá khứ "vàng son" của đảo quốc thông qua các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, những vở kịch ngắn vui nhộn hay trò chơi nhập vai thú vị.

Ngoài ra, du khách có thể khám phá câu chuyện cuộc đời và những thành tựu của ông Lý Quang Diệu, vị Thủ tướng Singapore huyền thoại thông qua các tác phẩm tranh tường và các mẫu vật trưng bày tại triển lãm Special Exhibition: LKY100 - The Boy Who Became Prime (Cậu bé trở thành Thủ tướng).

Cho dù là người hoài niệm, thích "sống ảo", hay tín đồ công nghệ, du khách cũng có thể tìm thấy những trải nghiệm đầy niềm vui cùng gia đình tại các bảo tàng Singapore. Vì vậy, nếu có dịp đến đảo quốc trong mùa thu này, bạn hãy cùng gia đình tạo nên những kỷ niệm tham quan bảo tàng thật đáng nhớ.