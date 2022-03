Bán đảo Hải Giang - Quy Nhơn: Điểm đến thu hút dòng khách cao cấp

Đánh thức miền kỳ quan

Từ đầu thế kỷ 20, vẻ đẹp hữu tình của Quy Nhơn đã lọt "mắt xanh" của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương, trở thành một trong những nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng dành cho vua chúa và giới quý tộc. Thiên nhiên tuyệt mỹ của Quy Nhơn khiến nhiều người liên tưởng tới Côte d'Azur (tên tiếng Anh là French Riviera), một trong những vùng biển đẹp nhất nước Pháp, thiên đường du lịch của giới thượng lưu châu Âu hàng trăm năm qua.

Nổi tiếng nhất ở Côte d'Azur là Saint-Jean-Cap-Ferrat, nơi được mệnh danh là "Bán đảo tỷ phú", với những khu nghỉ dưỡng xa xỉ tựa lưng vào núi, mặt hướng biển, các khách sạn danh tiếng bên thung lũng cùng bến tàu chật kín du thuyền. Nếu Côte d'Azur trở thành giấc mơ của hàng triệu con người thì Quy Nhơn vẫn là một vùng đất tiềm năng chưa được đánh thức xứng tầm, dù "phát lộ" từ hơn một thế kỷ.

Quy Nhơn cần thêm quần thể du lịch nghỉ dưỡng đủ hấp dẫn dòng khách cao cấp.

Những năm trở lại đây, với sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, Bình Định luôn lọt những địa điểm du lịch tốt nhất, sạch nhất, đáng đến nhất sau đại dịch.

Lượng khách du lịch tới Bình Định không ngừng tăng trưởng. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Bình Định đón hơn 4,8 triệu lượt khách (năm 2019). Tuy nhiên, lượng khách nội địa chiếm số lượng lớn với hơn 4,3 triệu lượt. Khách quốc tế vẫn ở mức khá khiêm tốn, chưa tới 500 nghìn lượt.

Việc thiếu các quần thể du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi- giải trí - mua sắm đẳng cấp quốc tế dẫn đến Bình Định tuột mất hàng trăm triệu USD doanh thu từ du khách ngoại quốc. Theo Thống kê của Sở du lịch Bình Định, tính đến ngày 31/12/2021, cả tỉnh Bình Định có 386 cơ sở lưu trú với tổng số phòng đạt 11.792 phòng. Trong đó các cơ sở lưu trú được xếp hạng đạt chuẩn chỉ có 1 khách sạn 5 sao và 9 khách sạn 4 sao (2.395 phòng, chiếm khoảng 20%), còn lại là phân khúc trung cấp và bình dân.

Từ bài toán trên, Bình Định đã có nhiều quyết sách linh hoạt, "trải thảm đỏ" thu hút các nhà đầu tư lớn để cùng với địa phương đưa du lịch Bình Định vươn tầm quốc tế.

Đầu năm 2022, UBND TP Quy Nhơn cùng Tập đoàn Tư vấn Quốc tế Boston Consulting Group (BCG) và Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký kết hợp tác chiến lược "Du lịch Quy Nhơn - Tầm nhìn châu Á", để cùng chung tay đánh thức vùng đất giàu tiềm năng, xây dựng thành phố biển trở thành điểm đến du lịch toàn cầu.

Hải Giang - "trái tim" du lịch quốc tế cao cấp của Quy Nhơn

Trong mục tiêu đưa Quy Nhơn vươn tầm châu Á, bán đảo Hải Giang - Quy Nhơn được coi là một mảnh ghép hoàn hảo, lấp đầy khoảng trống thu hút dòng khách quốc tế cao cấp.

Toàn cảnh "Thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế" MerryLand Quy Nhơn.

Cơ sở hạ tầng đồng bộ, đã và đang "thay da đổi thịt" từng ngày chính là tiền đề thúc đẩy Hải Giang - Quy Nhơn vươn mình thành điểm đến toàn cầu.

Trong đó, điểm nhấn hạ tầng giao thông là 3 tuyến đường kết nối Tây - Đông - những cung đường kết nối tới biển Quy Nhơn hiện đại, tốc độ cao đã hoàn thành. Đó là tuyến quốc lộ 19 mới, đường phía tây tỉnh kết nối phía Tây Nam cửa ngõ TP Quy Nhơn đến Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, tuyến đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối từ Cảng hàng không Phù Cát về Khu kinh tế Nhơn Hội.

Con đường Nhơn Hội - Nhơn Hải trên cung đường nối từ trung tâm TP. Quy Nhơn tới Hải Giang đã được mở rộng từ 3m2 lên 18m2, rộng gấp 6 lần con đường cũ.

Theo kế hoạch, Quy Nhơn sắp có tuyến cáp treo đầu tiên nối từ Mũi Tấn với bán đảo Hải Giang chiều dài 2km, do tập đoàn Hưng Thịnh đầu tư xây dựng. Đây là hệ thống cáp treo đầu tiên được đầu tư bài bản, hiện đại cho thành phố. Một cầu nối từ đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội đến bán đảo Hải Giang cũng gấp rút hoàn thành, giúp rút ngắn thời gian di chuyển bằng ô tô từ trung tâm thành phố.

Cùng cơ sở hạ tầng giao thông hoàn thiện, Hải Giang - Quy Nhơn có động lực vươn mình ra thế giới là "Thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế" MerryLand Quy Nhơn. Đây là dự án đang được Tập đoàn Hưng Thịnh khẩn trương hoàn thiện, quy mô 695ha với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 lên tới 57.000 tỷ đồng.

15 phân khu phục vụ lưu trú cao cấp được quy hoạch hiện đại, thông minh bởi công ty kiến trúc quốc tế nổi danh đến từ Mỹ Steelman Partners LLP, nhờ đó mang đến một quần thể nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí All - in - one (Tất cả trong một) thỏa mãn mọi nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của du khách tại MerryLand Quy Nhơn.

MerryLand Quy Nhơn có quảng trường nhạc nước Hologram 3D Mapping diện tích lớn nhất và dài nhất Việt Nam.

MerryLand Quy Nhơn còn mang cả thế giới trải nghiệm, giải trí đỉnh cao đến bán đảo Hải Giang. Đó là các lễ hội quốc tế, những kênh đào sầm uất, quảng trường nhạc nước Hologram 3D Mapping lớn nhất và dài nhất Việt Nam, sân golf 18 lỗ do huyền thoại Greg Norman thiết kế, công viên khám phá, mô hình Bizhouse lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam… Tất cả bắt đầu cho một "thành phố không ngủ" sôi động.

Để đảm bảo MerryLand Quy Nhơn trở thành phễu đón dòng khách quốc tế cao cấp, Tập đoàn Hưng Thịnh đã bắt tay với gần 20 thương hiệu toàn cầu và những tập đoàn nổi tiếng trong nước như: Marriott, Sheraton, Samsung Everland, Boston Consulting Group (BCG), Vietravel…Với việc hợp tác này, Tập đoàn Hưng Thịnh tự tin MerryLand Quy Nhơn sẽ phục vụ 37.000 khách/ngày đêm, một con số khổng lồ nhưng hoàn toàn khả thi với vùng đất nhiều dư địa phát triển như bán đảo Hải Giang - Quy Nhơn.