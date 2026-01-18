8 khách Tây mua bánh lúc 0h, bất ngờ vì hành động của chủ quán ở Vũng Tàu

Hơn 0h ngày 17/1, nhóm khách nước ngoài đi dạo trên tuyến phố ở đường Võ Thị Sáu, thuộc phường Vũng Tàu (TPHCM). Lúc này, một cửa tiệm bán bánh cá vẫn còn sáng đèn.

Nhóm khách Tây đi mua bánh lúc 0h sáng được chủ quán ở Vũng Tàu mời vào ăn (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Mùi bánh thơm nức mũi tỏa giữa không gian khiến nhóm khách dừng lại để hỏi mua. Lúc này, tivi đặt trong tiệm đang phát trận bóng đá giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 UAE trong khuôn khổ giải U23 châu Á 2026. Một thanh niên trong đoàn thấy vậy liền tiến gần hơn để xem với vẻ mặt hào hứng.

Thoáng thấy thái độ của nhóm khách dường như là những người đam mê bóng đá, bà Thanh (chủ quán) liền mời tất cả vào bên trong. Dù chỉ có thể giao tiếp bằng vài câu "tiếng Anh bồi", chủ quán vẫn thân thiện hỏi han nhóm khách rồi ngỏ ý mời họ cùng xem bóng, cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Lúc này chồng bà Thanh - ông Cao Văn Đoàn - đang bận rộn đổ những mẻ bánh nóng hổi. Thông thường, quán chỉ mở cửa từ 6h30 tới 22h30 hằng ngày. Tuy nhiên tối đó, gia đình bà Thanh kinh doanh muộn hơn thường lệ vì nghĩ có thể những người thức khuya xem bóng đá cần gọi đồ ăn lót dạ.

Nhóm khách 8 người được gia đình ông Đoàn, bà Thanh (chủ tiệm bánh cá) mời vào ăn miễn phí, cùng xem bóng đá và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thấy đoàn khách bước vào, ông Đoàn tất bật làm nhanh mẻ bánh để mời khách ăn miễn phí. Căn nhà nhỏ bỗng rộn rã tiếng nói cười. Không rành về ngôn ngữ của nhau, nhưng mỗi khi thấy cầu thủ của Việt Nam lấy được bóng, đoàn khách nước ngoài cùng chủ nhà lại hò reo cổ vũ nhiệt tình.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Cao Ngân, con gái của chủ quán, cho biết, đây là nhóm khách đến từ Đức. Ban đầu họ chỉ định tới quán mua bánh, nhưng thấy thái độ hiếu khách của gia chủ, tất cả cùng hào hứng cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Họ cùng nhau rôm rả bàn luận những pha kiến tạo, ghi bàn, nhảy lên phấn khích mỗi khi đội tuyển Việt Nam sút tung lưới đối phương.

Chủ tiệm đổ mẻ bánh nóng để mời khách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh việc xem bóng đá, nhóm khách còn tranh thủ hỏi Ngân về những điều chưa hiểu rõ về địa phương. Các vị khách người Đức thấy bất ngờ vì Vũng Tàu chưa có nhiều tour dẫn khách và trải nghiệm như các điểm đến nổi tiếng khác ở Việt Nam.

Ngân cũng giải thích thêm để khách hiểu và nói rằng nếu họ muốn tìm hiểu về các điểm tham quan, ăn uống tại Vũng Tàu, cô sẵn lòng đưa đi nếu có thời gian. Đoàn khách 8 người ngồi lại cho tới khi trận đấu kết thúc. Trước khi rời đi, họ gửi lời cảm ơn chân thành tới chủ quán vì đã tiếp đãi rất nhiệt tình, hào sảng.

Tiệm bánh cá này chuyên bán các món bánh cá Taiyaki kiểu Nhật như bánh nhân matcha, nhân socola, nhân đậu đỏ, phô mai kéo sợi, xúc xích chà bông... Giá mỗi chiếc từ 15.000 đồng. Những năm qua, cửa tiệm trở thành điểm đến quen thuộc của giới trẻ tại Vũng Tàu.