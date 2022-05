22 người ăn hải sản 42 triệu đồng: Nha Trang sẽ làm việc với các trang mạng

Nha Trang sẽ làm việc với các trang đăng thông tin không kiểm chứng

Ngày 3/5, ông Phan Thanh Liêm - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra lại toàn bộ vụ "22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng" để có hướng xử lý kịp thời.

Quán C.S. nơi xảy ra lùm xùm trong vụ "22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng" (Ảnh: CTV).

Ông Liêm cho hay, ngoài làm việc với chủ quán hải sản, cơ quan ban ngành của thành phố cũng sẽ làm việc với du khách trực tiếp tính tiền, người viết bài đăng và các trang mạng đưa thông tin vụ việc khi chưa được kiểm chứng.

Khách khẳng định mình bị "chặt chém"?

Trong khi đó, ông Đ.X.M. (thành viên trong đoàn du khách) nói rằng chắc chắn bản thân mình bị lừa và có tình trạng chặt chém tại quán C.S. Bên cạnh đó, bản thân ông cần làm rõ vấn đề để trả lại danh dự cho ông và cho đoàn, còn tiền có thể tự làm ra.

"Ngay khi thấy hóa đơn tính tiền cùng sự "áp lực" của quán nên tôi chỉ muốn tính tiền cho xong việc. Bản thân mình là doanh nghiệp kinh doanh nên tiền có thể kiếm ra, nhưng mình bức xúc là cách làm của họ, từ việc taxi dối khách để đưa đến quán C.S., rồi việc gọi món, lên món và tính tiền, mọi thứ đều có vấn đề, nên mình muốn làm rõ để trả lại danh dự cho mình và đoàn" - ông M. nói.

Hóa đơn tính tiền ở quán C.S. (Ảnh: Chụp màn hình).

Ông M. cũng mong muốn sự việc của mình được đưa lên để du khách rút ra kinh nghiệm cho bản thân khi đi du lịch.

Trong khi đó, cùng ngày, ông Vũ Quốc Khánh - quản lý nhà hàng C.S. mong muốn sự việc đến đây "sớm khép lại để quán có thể làm ăn".

Người gọi món lên tiếng

Trong bản tường trình lại toàn bộ sự việc, ông C. (người gọi món giúp ông M.) trình bày rằng khoảng hơn 22h10 tối 27/4, ông C. tới quán sau khi dự tiệc tại TP Nha Trang, lúc đến trên bàn có khoảng 7 - 8 người.

Đến 22h30 cùng ngày, ông C. đứng dậy gọi món sau khi ông M. có lời nhờ. Ông C. trình bày quá trình gọi món tại khu vực hải sản không có niêm yết giá nên đã phải hỏi giá từng món. Khi báo giá nhân viên đều báo thấp hơn nhiều so với giá trong hóa đơn như: Cá bò giáp giá tầm 300.000 - 400.000 đồng/kg, tôm hùm 900.000 đồng/kg, mực đông lạnh giá 300.000 - 400.000 đồng/kg…

Bản tường trình vụ việc của ông C. (Ảnh: ông C. cung cấp).

Đến 23h15 cùng ngày (27/4), nhiều người trong đoàn khó chịu vì quán làm thức ăn lâu. Khoảng 15 phút sau, quán có đưa lên 2 món là mực và sò.

Đến 0h ngày 28/4, nhiều khách đứng dậy ra về, lúc ông M. tính tiền thì thấy "hóa đơn vô lý" vì nhiều món thanh toán giá không như lúc tư vấn. Ngoài ra, quán phục quá lâu khi khách đi về mới đưa đồ ăn ra.

Theo lời tường trình của ông C., khi đang lời qua, tiếng lại thì có 2 người đàn ông giống "người xã hội" hăm dọa, đồng thời yêu cầu không được quay phim, chụp ảnh. Do cảm thấy nguy hiểm nên đã thanh toán và rời đi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông C. cam kết những thông tin mình tường trình là hoàn toàn đúng sự thật.

"100% thì mình không dám chắc vì hôm đó có uống rượu bia, nhưng hơn 90% là chắc chắn. Ví dụ con cá bò da giáp tư vấn mình có 300.000 - 400.000 đồng/kg nhưng thanh toán lên gần cả triệu đồng sao mình không nhớ được.

Còn tôm hùm thì nói 900.000 đồng/kg thanh toán 2.500.000 đồng là khó chấp nhận. Anh M. là người không thiếu tiền nhưng cả anh và mình đều khó chấp nhận kiểu hành xử của quán. Mình không nghĩ thời buổi này vẫn còn kiểu kinh doanh như thế này" - ông C. nói.