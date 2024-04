Songkran là ngày lễ mừng năm mới truyền thống của người Thái, được tổ chức chính thức từ năm 1941 đến nay.

Năm nay, 3 ngày hội chính tổ chức từ 11/4 đến 13/4. Trước kia, lễ té nước trùng với thời điểm thu hoạch vụ mùa nên người dân sáng tạo ra các hoạt động để thư giãn, tạo điều kiện giúp người trẻ giao lưu, té nước giải nhiệt vào mùa nóng tháng 4.

Sau này, Songkran mang tính lan tỏa cộng đồng cao, trở thành một trong những lễ hội hút khách nước ngoài bậc nhất ở Thái Lan.

Khách nước ngoài hào hứng trong không khí lễ té nước (Ảnh cắt từ clip).

Ngày hội mang ý nghĩa té nước để loại bỏ những điều xui xẻo kém may mắn, trút bỏ phiền muộn đồng thời mang lại may mắn cho người tham gia. Người Thái quan niệm rằng, ai càng bị té nhiều nước chứng tỏ họ nhận được sự yêu quý, quan tâm từ người khác và sẽ gặp nhiều may mắn.

Vào tháng 12/2023, Songkran chính thức được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại. Với danh hiệu vinh dự này, năm nay Thái Lan "chơi lớn" tổ chức nhiều hoạt động sự kiện lớn đồng thời giúp giảm vé máy bay để du khách tới vui chơi nhiều hơn.

Ngoài Bangkok, 5 tỉnh thành là nơi tổ chức nhiều hoạt động giải trí văn hóa như Chiang Mai, Khon Kaen, Samut Prakan, Chonburi và Phuket.

Khách quốc tế hào hứng trước không khí sôi động của lễ hội té nước (Nguồn video: Mickey Stotch).

Tờ Bangkok Post dự báo lượng khách quốc tế tới Thái Lan dịp này sẽ tăng vọt, ước đạt hơn 120.000 lượt, mang lại nguồn thu lớn cho ngành du lịch.

Tuy nhiên ngày hội cũng thường bị gắn với tên gọi "ngày nguy hiểm" bởi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng gây tử vong.

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), lễ hội Songkran năm 2023 ghi nhận hơn 2.000 vụ tai nạn khiến 236 người thiệt mạng, hơn 2.000 người bị thương, bao gồm cả khách nước ngoài và người địa phương. Trong đó Bangkok là nơi xảy ra số lượng thương vong cao nhất.

Đây là một trong những lễ hội hút khách nhất ở Thái Lan (Ảnh: Trip).

Tại ngày hội năm nay, chỉ trong 3 ngày đầu đã ghi nhận 116 người tử vong và gần 1.000 người bị thương. Ông Withaya Yamuang, Phó thư ký thường trực về giao thông vận tải Thái Lan, cho biết nguyên nhân gây tai nạn phổ biến nhất là lái xe máy chạy quá tốc độ và uống rượu lái xe.

Hai tỉnh Nakhon Si Thammarat và Songkhla ghi nhận số vụ tai nạn cao nhất với 39 vụ mỗi nơi, trong khi Songkhla có số người bị thương cao nhất với 45 vụ. Bangkok đứng đầu danh sách tử vong với 8 trường hợp tử vong được ghi nhận.

Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đã tổng hợp con số thống kê về tai nạn giao thông xảy ra ngày 13/4 - ngày thứ 3 của lễ hội Songkran. Cụ thể, trong ngày này có 392 vụ tai nạn làm 411 người bị thương và 48 người tử vong. Nguyên nhân gây tai nạn hàng đầu là chạy quá tốc độ chiếm 40,05%, say rượu lái xe 27,81% và tông vào xe khác 16,84%.

Phương tiện gây tai nạn nhiều nhất là xe máy, chiếm 85,5%. Tai nạn xảy ra chủ yếu trên đường bộ, chiếm 81,63%, tai nạn ở đường cao tốc là 35,97% và xảy ra tại các vùng nông thôn là 30,1%.

Chính quyền địa phương liên tục cảnh báo du khách cần đảm bảo an toàn khi dự lễ hội (Ảnh: News).

Khoảng thời gian có tỷ lệ tai nạn cao nhất là từ 18h đến 19h00, chiếm tỷ lệ 9,18%. Nhóm tuổi có số người bị thương và tử vong cao nhất là 30-39 tuổi, chiếm 18,52%.

Vào ngày này, nhiều tuyến đường ở Thái Lan bị ướt nên dễ xảy ra trơn trượt. Nhằm giảm tình trạng này, hàng năm cảnh sát giao thông Thái Lan áp dụng nhiều biện pháp như lập chốt kiểm soát, nhắc nhở người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm, tuân thủ luật giao thông, đi đúng tốc độ, không sử dụng chất kích thích khi lái xe.

Ngoài ra, du khách được nhắc nhở không dùng loại súng nước có áp suất cao khi bắn vào người dễ gây tổn thương, không mặc đồ hở hang hay khỏa thân. Những trường hợp bị lạm dụng tình dục, đụng chạm cơ thể cần báo cáo với cảnh sát địa phương.