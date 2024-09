WINECELLAR.vn tôn vinh nghệ thuật tranh vẽ truyền thống trong hộp quà Tết

Cùng khám phá bộ sưu tập hộp quà Tết của WINECELLAR.vn với nghệ thuật tranh vẽ trên chất liệu cao cấp, hiện đại, 5 thức quà nhập khẩu thể hiện trọn vẹn lời chúc an khang, thịnh vượng, đong đầy tài lộc.

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang tới gần, như mọi năm, WINECELLAR.vn tung ra thị trường những hộp quà tặng doanh nghiệp cao cấp, khác biệt với vang, bánh, trà nhập khẩu, thiết kế độc quyền từ bản vẽ tay của họa sĩ có phong cách nghệ thuật truyền thống.

Bộ sưu tập quà Tết doanh nghiệp năm 2025 được cải tiến đa dạng hơn với 3 màu sắc may mắn cho năm mới, công nghệ in và ép tân tiến cùng chất liệu hàng đầu thị trường. Với kinh nghiệm hơn 1 thập kỷ trong lĩnh vực nhập khẩu vang và thiết kế hộp quà tặng doanh nghiệp, cung cấp giải pháp quà tặng cho hàng nghìn đối tác, WINECELLAR.vn đã dày công nghiên cứu nhu cầu của người tiêu dùng để đem lại thiết kế mới mẻ cho quà tặng Tết năm 2025.

Bộ sưu tập các set (bộ) quà Tết doanh nghiệp an khang, cát tường, đại cát - đại lộc kết hợp nghệ thuật truyền thống và phong cách hiện đại.

Các dòng sản phẩm hộp quà tặng Tết Ất Tỵ: an khang, cát tường, đại cát - đại lộc với 3 màu sắc xanh - cam - đỏ đều là thiết kế độc quyền từ tranh vẽ của họa sĩ với họa tiết chim trĩ là loài chim tượng trưng cho vinh hoa, phú quý, đem lại may mắn và tài lộc.

Hình ảnh đôi chim hội tụ, sum vầy trong vườn xuân thể hiện lời chúc cho mọi gia đình được sum vầy trong an lành, đón chào một năm mới đầy may mắn, thành công. Những nét vẽ được thể hiện tỉ mỉ và đầy tính nghệ thuật nhờ công nghệ in và ép hiện đại trên chất liệu sang trọng, cao cấp hàng đầu thị trường.

Hộp quà tặng doanh nghiệp được thiết kế tỉ mỉ từ tranh vẽ tay của họa sĩ đem lại đẳng cấp khác biệt.

Doanh nghiệp sẽ an tâm khi gửi trọn niềm tin tới giải pháp quà tặng của WINECELLAR.vn bởi tất cả sản phẩm trong hộp quà cao cấp được tuyển chọn kỹ càng: vang nhập khẩu nguyên chai, bánh quy từ Bỉ - Jules Destrooper, bánh quy nhập khẩu từ Đan Mạch - Sense of Denmark và Bisquini, trà Anh quốc Cartwright và New English Teas, đều được nhập khẩu độc quyền, cùng hạt Maishe thơm ngon.

Hộp quà cao cấp Đại cát - Đại lộc với 5 thức quà: vang và bánh trà nhập khẩu, tượng trưng cho ngũ phúc: phúc - quý - thọ - khang - ninh.

Với thế mạnh là đơn vị nhập khẩu vang hàng đầu Việt Nam, WINECELLAR.vn cung cấp cho các doanh nghiệp đa dạng lựa chọn vang nhập khẩu nguyên chai, từ các thương hiệu uy tín trên thế giới, và do chuyên gia trực tiếp thử nếm, tuyển chọn.

"Đội ngũ tư vấn kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp tuyển chọn dòng vang phù hợp với đối tác được tặng và có giá cả hợp lý. Những chai vang do WINECELLAR.vn tư vấn cho khách hàng đều là tinh hoa từ tâm huyết, đam mê với vang, cũng như mối quan hệ hợp tác lâu năm với những nhà làm vang hàng đầu trên thế giới", đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Hộp quà với chai vang B&B là cảm hứng của những nhà làm vang Ý với tranh vẽ dân gian của Việt Nam thể hiện mùa màng bội thu.

Qua bộ sưu tập quà Tết 2025, WINECELLAR.vn gửi gắm những tâm huyết dành cho đối tác sự an tâm về giải pháp quà tặng xứng tầm đẳng cấp của doanh nghiệp, cũng là lời chúc đầy ý nghĩa về một năm mới an khang - cát tường, thịnh vượng, như ý. Khách hàng tham khảo thông tin chi tiết và đặt mua trực tiếp sản phẩm tại: https://winecellar.vn/qua-tang-doanh-nghiep/

Công ty TNHH WINECELLAR Việt Nam (WINECELLAR.vn) là một trong những công ty rượu vang hàng đầu Việt Nam với danh mục sản phẩm được tuyển chọn kỹ càng và chất lượng dịch vụ không ngừng nâng cao. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp, WINECELLAR.vn được kỳ vọng sẽ mang đến những sản phẩm quà tặng cao cấp và khác biệt.

