Vụ cháy dãy nhà dân ở Hà Nội: "Lửa bốc cao như núi, không kịp cứu tài sản"

Tối 9/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại ngõ 136, đường Hồ Tùng Mậu (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Sự việc khiến 5 nhà dân bị thiêu rụi, một số hộ gần như trắng tay do ngọn lửa bốc cao, không kịp khuân đồ đạc ra ngoài.

23h, sau khi ngọn lửa được dập tắt, chủ nhân các căn nhà bị thiệt hại nặng đứng từ bên kia đường nhìn tài sản bị biến dạng, cháy đen đến mức không nhận ra với ánh mắt xót xa.

Là một trong những người đầu tiên phát hiện vụ cháy, chị Hằng (sống ở số 1, ngõ 136, đường Hồ Tùng Mậu) chưa hết bàng hoàng. Gia đình người phụ nữ này không bị thiệt hại tài sản nhưng nhìn nhà hàng xóm tan hoang sau khi "bà hỏa" ghé thăm, chị không khỏi buồn lòng.

Theo chị Hằng, lúc 20h, một người phụ nữ trong căn nhà số 7 - nơi được cho là khởi phát ngọn lửa, được thuê làm địa điểm kinh doanh các mặt hàng về sữa - vội vàng chạy sang với giọng hốt hoảng: "Cháy rồi, cháy rồi".

Đang cho con ăn, chị Hằng vội vàng thả bát, chạy ra ngoài đã thấy lửa bốc cao. Các hộ dân dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Tuệ Minh).

"Ngọn lửa lan rất nhanh, bùng lên mạnh do gió to. Chỉ 5 phút sau, lửa đã lan ra nhà số 5. Lửa tỏa sang trong tích tắc nên chủ nhà không kịp đưa bất cứ tài sản nào ra ngoài. Lúc đó, chúng tôi chỉ biết hô hoán để người dân thoát thân thật nhanh, đảm bảo an toàn tính mạng chứ không còn ai dám nghĩ đến chuyện vào bên trong tìm đồ đạc", chị Hằng nhớ lại.

Chạy đôn chạy đáo dọn dẹp một vài đồ đạc sau vụ cháy, chị Hằng cố gắng an ủi hàng xóm cố gắng bình tĩnh sau vụ cháy. Cầm đèn pin soi vào các căn nhà ám đầy khói đen, chị tỏ ra tiếc nuối khi hàng xóm không được may mắn như mình. Chị bảo, năm hết Tết đến cận kề, không biết họ sẽ vượt qua khó khăn thời gian tới như thế nào.

Chị Ngân (Chủ nhà số 5, ngõ 136, Hồ Tùng Mậu) cùng chồng bần thần đứng nhìn tài sản bị thiêu rụi. Phần sân phía trước có cửa sắt cũng trơ khung, biến dạng do ngọn lửa quá lớn.

Lúc xảy ra sự việc, chị Ngân vừa đi tập thể dục về. Từ đằng xa, người phụ nữ này nhìn thấy hàng xóm hô hoán có cháy lớn, khung cảnh hỗn loạn vì lửa bốc cao quá nhanh do căn nhà khởi phát ngọn lửa có các hộp bìa để gói hàng.

Căn nhà của gia đình chị Ngân bị cháy đồ đạc, cánh cổng cũng biến dạng (Ảnh: Tuệ Minh).

Thời điểm ngọn lửa khởi phát, chỉ có con của chị Ngân ở nhà. Không ai kịp hỗ trợ sơ tán tài sản, vì lửa từ phía nhà số 7 lùa sang theo chiều gió thổi rất nhanh. Trong khi cháy, nghe tiếng dây điện phát nổ kèm sức nóng, mọi người không dám lại gần. Chị Ngân định chạy vào vơ một vài thứ nhưng được hàng xóm cản lại do quá nguy hiểm.

"Vụ cháy rất lớn, lửa bốc cao như núi lên ngang cây cột điện. Nhà tôi có 3 chiếc xe máy và tài sản bên trong chẳng còn gì. Lúc đó, nhà tôi chỉ có con ở nhà, ông xã đi làm nên không kịp cứu tài sản", chị Ngân buồn bã nói.

Sau khi đám cháy được dập tắt hơn 2 giờ, chị Ngân vẫn chưa thể rời khỏi hiện trường. Bao nhiêu tài sản tivi, tủ lạnh, máy tính... giờ đã biến dạng, phủ một màu đen. Nhìn hiện trường ngổn ngang, cả gia đình lắc đầu ngao ngán.

Đồ đạc ngổn ngang sau khi ngọn lửa được dập tắt (Ảnh: Tuệ Minh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Minh Thế (Tổ trưởng Tổ dân phố 10, Phường Phú Diễn, Hà Nội) cho biết, đến khoảng 21h15, ngọn lửa đã được khống chế. Khi có tin báo cháy, lực lượng PCCC đã đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

"Trước mắt, tổ dân phố phối hợp với UBND phường Phú Diễn sắp xếp cho bà con có nhà bị cháy ở tạm tại nhà văn hóa của tổ dân phố. Một người dân có lòng hảo tâm cung cấp chăn màn cho các hộ bị cháy nhà. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp để bà con sớm ổn định cuộc sống", ông Thế cho biết.