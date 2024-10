Vive ra mắt dự án phim tài liệu về bảo vệ động vật

Series Cận Cảnh giải thích tại sao một số thói quen ăn uống gây hậu quả đến môi trường, động vật, con người... Cận Cảnh đánh dấu dự án phim tài liệu đầu tiên của Vive - tổ chức cộng đồng với mục tiêu cải thiện chế độ ăn của người Việt. Vive cũng là đơn vị đứng sau sự thành công của Saigon Vegfest - Ngày hội thuần chay thường niên lớn nhất TPHCM.

Poster giới thiệu "Mâm Cỗ", tập đầu tiên của "Cận Cảnh".

Mâm Cỗ, tập phim đầu tiên của Cận Cảnh, kể về quyết định đầy khó khăn của chị Lê Thị Bình vào thập niên 90 khi phải từ bỏ công việc nấu cỗ thuê hái ra tiền đã gắn bó với mình trong suốt 5 năm. Gần 20 năm trôi qua kể từ ngày chị Bình quyết định bỏ nghề nhưng những vấn đề tâm lý và trải nghiệm tạo ra bởi công việc này vẫn còn ám ảnh tâm trí chị cho đến tận bây giờ.

Sự kiện ra mắt "Cận Cảnh: Mâm Cỗ" tại Galaxy Nguyễn Du, TPHCM.

Khách mời tham dự sự kiện. Từ trái sang: khách mời có biệt danh Sư tử ăn chay, Đặng Phạm Phương Chi, Lê Ngọc Phương Trang.

Có mặt ở hàng ghế khán giả trong sự kiện ra mắt Cận Cảnh: Mâm Cỗ vào ngày 14/9 tại Galaxy Nguyễn Du, khách mời có biệt danh Sư tử ăn chay chia sẻ: "Có một cảnh trong phim rất ngắn, chắc chưa đến 1 giây nhưng mình ấn tượng, đó là con gà non được kẹp mỏ vào máy. Nhỏ bạn bên cạnh thắc mắc để làm gì? Nhớ lại mấy năm trước mình cũng thắc mắc và khá sốc khi biết cắt mỏ gà non để khi chúng lớn lên sẽ không mổ nhau do stress trong môi trường nuôi nhốt, cũng để bớt thức ăn vương vãi".

Người tham dự sự kiện đặt câu hỏi cho ê-kip làm phim.

Scott Green, giám đốc sản xuất Cận Cảnh và nhà sáng lập Vive, cho biết ở phương Tây, có rất nhiều phim tài liệu về quyền động vật được nhiều người biết đến như Earthlings, Dominion hay Seaspiracy, nhưng lại chưa có một bộ phim Việt nào từng được sản xuất với chủ đề và chất lượng tương tự. Trong khi đó, Việt Nam là đất nước có số lượng động vật chăn nuôi ngang ngửa Bắc Mỹ và có mức tiêu thụ sản phẩm động vật ngày một gia tăng. Điều này đã thôi thúc anh và đạo diễn Lê Bùi đem lên màn ảnh các vấn đề của xã hội, ít được mọi người biết đến.

Đạo diễn Lê Bùi (thứ hai từ trái sang), giám đốc sản xuất Scott Green (giữa) và tập thể Vive.

Chia sẻ lý do làm phim về nghề nấu cỗ thuê, đạo diễn Lê Bùi cho biết: "Thật ra khi phát triển dự án, Lê không có ý định làm phim cụ thể về nghề nấu cỗ thuê. Mâm Cỗ là bộ phim về hành trình nội tâm của một con người. Những giằng xé và tâm tư của nhân vật mới là câu chuyện mà mình muốn kể. Còn hoàn cảnh dẫn đến những cảm xúc này, cụ thể ở đây là nghề nghiệp, chỉ là tình tiết bề nổi để dẫn dắt mạch phim".

Xem phim Mâm Cỗ tại www.cancanh.film