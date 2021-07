Viên sủi Breast Lady: Bổ sung nội tiết tố nữ an toàn từ thảo dược tự nhiên

Dân trí Khi bước vào tuổi 30, chị em sẽ phải đối mặt với nguy cơ vòng 1 chảy xệ, kém săn chắc… đồng thời lão hóa da, khô hạn, bốc hỏa, tăng cân không kiểm soát. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do thiếu hụt nội tiết tố nữ trong cơ thể.

Theo các chuyên gia, nội tiết tố nữ tăng mạnh khi người con gái bước vào tuổi dậy thì và toàn bộ quãng thời gian sau đó người phụ nữ luôn phải đối diện với nguy cơ rối loạn, suy giảm nội tiết tố nữ. Trung bình cứ 10 năm thì giảm 15%, sự giảm sút trở nên nghiêm trọng sau tuổi 40, và đến khi 50 tuổi thì chỉ còn 10% so với thời trẻ. Mất cân bằng nội tiết tố nữ gây nhiều triệu chứng thường thấy như khô da, tiết nhiều dầu, cơ thể kém săn chắc, lão hóa nhanh... không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ suy giảm sức khỏe nhanh chóng, tâm trạng thất thường, hiếm muộn, vô sinh, mất cảm giác ham muốn tình dục...

Do đó, việc bổ sung nội tiết tố nữ đúng cách, hiệu quả luôn là vấn đề mà nhiều chị em quan tâm. Để cân bằng nội tiết tố nữ giúp cho cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ chị em có thể áp dụng những cách sau:

Xây dựng lối sống, sinh hoạt lành mạnh và đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng

Để duy trì nội tiết tố luôn ở mức ổn định, cần hạn chế tối đa vấn đề sử dụng thường xuyên thức ăn chế biến sẵn, thực phẩm bị biến đổi gen,... Đồng thời, nên bổ sung cho cơ thể các chất béo lành mạnh, Vitamin, khoáng chất,... ở mức phù hợp để góp phần sản sinh ra các Hormone có lợi, hạn chế một số bệnh lý và duy trì nội tiết tố nữ.

Ngủ đủ giấc mỗi ngày - giải pháp hàng đầu giúp duy trì nội tiết tố nữ

Các chuyên gia nhận định rằng, giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong vấn đề duy trì và nâng cao sức khỏe, đặc biệt là điều hòa ổn định nội tiết tố nữ. Do đó, cơ thể thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu ngủ kết hợp với căng thẳng kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn nhiều loại Hormone như: Hormone Estrogen, Hormone Prolactin, Hormone tăng trưởng.

Hiện nay, vấn đề số lượng giờ ngủ được cho là đủ giấc mỗi ngày vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia đều nhận định rằng, ngủ đủ 8 giờ mỗi ngày là lượng thời gian phù hợp nhất. Ngoài ra, nên duy trì thói quen ngủ trước 22 giờ để có thể duy trì nội tiết tố nữ một cách tốt nhất.

Có thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao

Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên với cường độ phù hợp không chỉ là giải pháp giúp nâng cao sức khỏe và mà còn hỗ trợ hiệu quả trong vấn đề duy trì nội tiết tố nữ luôn ở mức ổn định. Thói quen này giúp cơ thể có thể tự điều tiết quá trình sản xuất các loại Hormone như: Testosterone, Endorphins,...

Bổ sung nội tiết tố an toàn từ thảo dược tự nhiên

Theo các chuyên gia, sử dụng các thảo dược tự nhiên có chứa nhiều thành phần kích thích sản sinh Estrogen như: Sâm tố nữ, hoa anh thảo, mầm đậu nành… là giải pháp hiệu quả nhất để duy trì và ổn định nội tiết tố.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ bổ sung estrogen hiệu quả được chị em phụ nữ tin dùng, một trong số đó là viên sủi Breast Lady.

Với 100% thành phần thảo dược tự nhiên, bao gồm: Sâm tố nữ, hoa Anh thảo, collagen, vitamin E, vitamin C, Đương quy, Xuyên khung….

Trong đó, nổi bật nhất là Sâm tố nữ, với hoạt chất Deoxymiroestrol, đây là một loại estrogen mạnh nhất trong giới thực vật giúp bổ sung nội tiết tố cho phụ nữ. Có tác dụng hỗ trợ sự phát triển của ống sữa và làm giãn nở các mô mỡ quanh vùng ngực, tăng khả năng hấp thụ collagen. Từ đó giúp vòng 1 phát triển và săn chắc hơn, ngoài ra còn có tác dụng làm đẹp da, giảm thâm nám, tàn nhang rất hiệu quả.

Bên cạnh thành phần thảo dược tự nhiên an toàn, lành tính, viên sủi Breast Lady được các chuyên gia đánh giá cao với nhiều ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm khác trên thị trường, với việc ứng dụng thành công công nghệ Phytosome hiện đại, đây là công nghệ được dùng rộng rãi tại các nước phát triển trên thế giới do có độ an toàn cho tế bào cao, không có tác dụng phụ. Ứng dụng thành công công nghệ này giúp làm tăng sinh khả dụng của các hợp chất có nguồn gốc từ tự nhiên, một nhược điểm đã hạn chế khả năng ứng dụng các hoạt chất có nguồn gốc thiên nhiên trên lâm sàng.

Sản phẩm phù hợp với đối tượng phụ nữ mãn kinh, tiền mãn kinh, người bị suy giảm nội tiết tố nữ với biểu hiện: chóng mặt, mất ngủ, cơn bốc hỏa, suy giảm sinh lý nữ. Người bị lão hóa da, sạm da khô, người có nhu cầu làm đẹp da.

Viên sủi Breast Lady đã được Bộ Y tế kiểm duyệt và cấp phép lưu hành trên toàn quốc.

Trường Thịnh