Triển lãm LIXIL ALP Pavilion: Hòa quyện giữa kiến trúc, thiên nhiên và dòng chảy đô thị

LIXIL ALP Pavilion là công trình kiến trúc mô phỏng hình tượng con rồng nép mình bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, mở ra một góc nhìn mới để chiêm ngưỡng tháp Rùa. Bên trong pavilion là "thiên đường" vui chơi sáng tạo dành cho trẻ em và trưng bày kết quả nghiên cứu trong chương trình LIXIL ALP 2023 - 2024.

LIXIL ALP 2023-2024, chủ đề "Trẻ hóa đô thị" được tổ chức nhằm đưa giải pháp "trẻ hóa" cho không gian đô thị. Kết quả nghiên cứu được trưng bày tại triển lãm LIXIL ALP Pavilion, phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Triển lãm LIXIL ALP Pavilion là hoạt động nổi bật trong chương trình LIXIL ALP - Tương lai không gian sống Việt Nam, do LIXIL Việt Nam tổ chức từ năm 2016. Năm nay có sự phối hợp của UBND quận Hoàn Kiếm.

Công trình do văn phòng AHL Architects thiết kế. Đây không chỉ là nơi trưng bày các đồ án nghiên cứu sáng tạo mà còn giúp người xem cảm nhận rõ nét về một đô thị hiện đại, năng động và thân thiện.

Pavilion mô phỏng hình tượng con rồng nhằm hưởng ứng 70 năm Giải phóng Thủ đô. Điểm nổi bật của công trình là hệ kết cấu bằng giàn giáo vững chắc nhưng không kém phần sáng tạo và đầy tính nghệ thuật.

Công trình nép sát về phía Hồ, giảm thiểu việc chiếm dụng không gian, định hình ranh giới mềm trong - ngoài của triển lãm.

Hình dáng của Tháp Rùa được chạm khắc trên cấu trúc, tạo ra 3 khoảng rỗng kết hợp với tuyến đường 1,2m ven hồ hiện có, dải cây xanh cảnh quan và vòm tán cây cổ thụ hình thành tổ hợp tự nhiên.

Hoạt động của người dân không bị ảnh hưởng bởi triển lãm mà còn gia tăng thêm nhờ khu vực trải nghiệm. Tại đây, trẻ con, thanh niên hay người lớn tuổi đều có những nơi chốn riêng phù hợp với nhu cầu.

Khu vực vui chơi do Think Playgrounds thiết kế an toàn cho trẻ nhỏ và gần gũi với môi trường đô thị gồm: xích đu, hệ leo trèo kết hợp cầu trượt, cùng bậc thang và sân khấu đa năng làm chỗ nghỉ ngơi.

Pavilion đã thu hút sự quan tâm và yêu thích của đông đảo khách tham quan. Nhiều du khách bày tỏ ấn tượng với sự sáng tạo trong thiết kế và kết nối sâu sắc với những giải pháp cho không gian sống tương lai.

Ông Uchidate Katsuaki - Tổng giám đốc LIXIL Việt Nam bày tỏ: "Thông qua LIXIL ALP Pavilion, chúng tôi kỳ vọng thu thập được phản hồi của cộng đồng, từ đó nỗ lực phát triển các nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa".

Buổi tối lên đèn khiến không gian lung linh hơn, hòa vào nhịp sống sôi động về đêm của cả tuyến phố. Triển lãm sẽ được trưng bày đến ngày 1/12.

(Ảnh: Hoàng Lê)