Trào lưu ăn cay sáng tạo ý hay khuấy động mạng xã hội

Dân trí Hàng loạt câu quote của "Hội ăn cay có gu" đang được chia sẻ nhiệt tình trên mạng xã hội khiến giới trẻ thích thú. Khám phá ngay để không bị "lạc nhịp" nếu bạn cũng là một tín đồ ăn cay.

Nhiều fanpage nổi tiếng như Thánh Rìviu, 60 Giây, Replay 199x, Thằng nhà quê… đồng loạt đăng tải bộ quote "chất lừ" dành riêng cho các tín đồ ăn cay. Những hội nhóm đông người theo dõi/ thành viên như Gen j Z chòy?, Đài tiếng nói Gen Z, Trại tâm thần đa ngôn ngữ... cũng không đứng ngoài cuộc, tạo nên những cuộc bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Bộ quote được "đo ni đóng giày" cho những người ưa chuộng ăn cay đang được cộng đồng này tích cực chia sẻ.

Các câu quote nhận được hàng nghìn lượt bình luận và hàng chục nghìn lượt yêu thích bởi độ sáng tạo và vui nhộn xung quanh nhân vật chính là Tương ớt Nam Dương 3 Thật: "Sống ảo 3 đời, ăn cay phải 3 Thật", "Ăn ngay nói thẳng, ăn cay nói 3 Thật", "3 Thật bật vị ngon, Nam Dương cay tròn vị ớt"...

Hưởng ứng trào lưu, nhiều trang comic như Đầm Lầy, Cám Chăm Chỉ, Một chút cute… đã tham gia "chế tác" những mẩu chuyện hài hước. Nổi bật như trang Chị Chị Em Em với màn "biến tấu" thành ngữ "cay ngay không sợ chết đứng" khiến dân tình đồng loạt… tặng sách lớp 1 để học lại chính tả đã nhận được lượng yêu thích lên đến 12.000 lượt thích, 277 lời bình luận và 131 lượt chia sẻ từ dân mạng. Trang Đầm lầy cũng nhận được hơn 5.400 lượt tương tác chỉ trong vòng chưa đến 24 giờ đăng tải tình huống một phen bị lật tẩy của người mẹ "3 đời sống ảo"...

Các trang comic hưởng ứng bộ quote ăn cay siêu đáng yêu khiến giới trẻ được dịp giải trí giữa mùa giãn cách.

Hóa ra, chính chủ đằng sau những câu quote "sành điệu" này chính là Tương ớt Nam Dương 3 Thật. Trên trang facebook chính thức của nhãn hiệu, bài viết chia sẻ "Bộ quotes siêu cay" được cộng đồng mạng "thả tim" nhiệt liệt với loạt bình luận khen ngợi:

"Ủa, Tương ớt Nam Dương có cần cute vậy không?"

"Một chiếc tương ớt quá xịn, một tuần ăn hết cả chai!"

"Một pha hài hước đi vào lòng người".

Sự lan tỏa với tốc độ chóng mặt của "bộ quote siêu cay" cũng đã khơi gợi trí tò mò của cộng đồng mạng về vị cay của Tương ớt Nam Dương. Không khó để các "thám tử mạng" tra ra, Tương ớt Nam Dương có khả năng chinh phục lòng người không chỉ do sự hài hước và sáng tạo của "bộ quote siêu cay" mà còn nhờ "thực lực" bởi tiêu chuẩn "3 Thật": Ớt thật tươi - Vị thật ngon - Chất lượng thật an toàn.

"Hội những người ăn cay có gu" vẫn đang chờ các nhà thơ, nhà văn và "hội những người thích chơi chữ" gia nhập và trổ tài gieo vần cùng Tương ớt Nam Dương 3 Thật. Nếu bạn hội đủ tố chất "ăn cay có gu" và "chơi chữ số một", tham gia ngay cuộc vui sáng tạo này với tương ớt Nam Dương để bỏ túi những câu quote ăn cay chất lừ nhé!

Trường Thịnh