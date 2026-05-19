Trao giải cuộc thi ảnh "Việt Nam trong mắt tôi", lan tỏa góc nhìn đẹp về đất nước

Khi tác phẩm kể câu chuyện Việt Nam qua nhiều góc nhìn

Cuộc thi ảnh “Việt Nam trong mắt tôi” do báo Dân trí phối hợp VietinBank tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Sau 20 ngày phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 1.300 tác phẩm của các tác giả trên khắp cả nước. Mỗi tác phẩm là một lát cắt khác nhau về vẻ đẹp Việt Nam, từ thiên nhiên, đời sống lao động đến những khoảnh khắc văn hóa và sinh hoạt đời thường.

Cuộc thi hướng đến việc lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam thông qua góc nhìn sáng tạo của cộng đồng yêu nhiếp ảnh. Nhiều tác phẩm ghi lại hình ảnh người lao động bình dị, ngư dân trên biển, đồng bào vùng cao, những nghệ sĩ thầm lặng giữ gìn nghệ thuật truyền thống hay nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở nhiều vùng miền.

Phát biểu tại lễ trao giải, Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập báo Dân trí, Trưởng ban tổ chức cuộc thi - chia sẻ: “Mỗi vùng đất của Việt Nam đều mang trong mình những vẻ đẹp rất riêng - từ thiên nhiên hùng vĩ, nhịp sống đời thường bình dị cho đến những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Và chính các tác giả tham gia cuộc thi đã góp phần kể lại những câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của hình ảnh chân thực, cảm xúc và đầy sức sống”.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh cũng cho biết, điều ban tổ chức trân trọng không chỉ là số lượng hay chất lượng tác phẩm, mà còn là cách cuộc thi đã kết nối nhiều góc nhìn và cảm xúc để cùng tạo nên một bức tranh Việt Nam đa sắc màu và giàu bản sắc.

Chia sẻ về quá trình chấm chọn và tìm ra những tác phẩm xuất sắc nhất, Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn - Trưởng khối Ảnh báo Dân trí - chia sẻ sau 5 năm đồng hành với 9 cuộc thi ảnh do báo tổ chức, ông nhận thấy mỗi mùa thi đều có sự đón nhận tích cực từ độc giả, đồng thời chất lượng tác phẩm ngày càng cao.

Theo ông, ở mùa thi năm nay, trong khoảng thời gian phát động gấp rút 20 ngày, ban tổ chức vẫn đón nhận số lượng lớn bài dự thi. Đặc biệt, ở ngày cuối cùng nhận bài, hàng trăm tác phẩm tiếp tục gửi về khiến quá trình chấm chọn của hội đồng giám khảo trở nên căng thẳng và nhiều cân nhắc.

Những tác phẩm giàu cảm xúc được xướng tên tại lễ trao giải

Các tác phẩm dự thi được đăng tải trên chuyên trang cuộc thi ảnh “Việt Nam trong mắt tôi” và nhận bình chọn từ độc giả thông qua các lượt “reaction” như like, love… Mỗi lượt tương tác được tính là 1 điểm bình chọn cho tác phẩm.

Sau quá trình chọn lọc và thảo luận, ban tổ chức đã lựa chọn 9 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và các giải Bình chọn.

Ông Nguyễn Tiến Anh Tuấn trao giải cho các tác phẩm đạt giải Bình chọn.

10 tác phẩm đạt giải Bình chọn gồm: “Những khoảnh khắc giản đơn” của tác giả Nguyễn Ngọc Hải; “Thu lưới về thuyền” của tác giả Hồng Trương; “Hành trình khám phá động Thiên Đường - Quảng Bình” của tác giả Trần Minh Đức; “Show thực cảnh Tinh Hoa Bắc Bộ dịp 2/9” của tác giả Lê Hải Nhung; “Hồ nhỏ” của tác giả Nguyễn Thị Hoa; “Chương trình khám thiện nguyện lần IV tại Giáo xứ Rú Đất” của tác giả Phan Nguyễn Phương Thảo; “Gạch” của tác giả Nguyễn Phú Trọng; “Lắng nghe làng Diềm” của tác giả Nguyễn Hà Vy; “Chăm sóc trẻ sơ sinh” của tác giả Trịnh Lê Hoài; “Nơi mặt trời thức giấc” của tác giả Võ Quốc Anh.

Tác giả Nguyễn Hà Vy chia sẻ, chị rất xúc động khi nhận giải thưởng bình chọn từ ban tổ chức. Theo chị, đây không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là sự ghi nhận, ủng hộ của độc giả dành cho các tác phẩm dự thi.

Chị hy vọng cuộc thi sẽ tiếp tục lan tỏa và trở thành sân chơi dành cho những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước.

Nhà báo Phạm Phúc Hưng - Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí và Nhà báo Trần Ngọc Lan - Phó tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí trao giải Khuyến khích cho các tác giả đạt giải.

Các tác phẩm đạt giải Khuyến khích bao gồm: “Không gian của ký ức và sự hồi sinh” của tác giả Huỳnh Thu; “Hội An, nơi hội tụ của nụ cười, bình yên” của tác giả Nguyễn Văn Bình; “Đánh quay ngày xuân” của tác giả Đặng Thị Phương Lan. “Cầu Cao Lãnh trong sương sớm” của tác giả Trần Thanh Sang; “Bay dưới cờ Tổ quốc” của tác giả Nguyễn Thị Bích Hường.

Tác phẩm “Không gian của ký ức và sự hồi sinh” của tác giả Huỳnh Thu.

Tác phẩm “Hội An, nơi hội tụ của nụ cười, bình yên” của tác giả Nguyễn Văn Bình.

Tác phẩm “Đánh quay ngày xuân” của tác giả Đặng Thị Phương Lan.

Tác phẩm “Cầu Cao Lãnh trong sương sớm” của tác giả Trần Thanh Sang.

Tác phẩm “Bay dưới cờ Tổ quốc” của tác giả Nguyễn Thị Bích Hường.

Nhà báo Nguyễn Thu Hằng - Phó tổng biên tập báo Dân trí - trao giải Ba cho các tác giả đạt giải. Các tác phẩm đạt giải Ba bao gồm: “Sắc hồng Tam Cốc” của tác giả Dương Thành Long; “Cấy đêm” của tác giả Giang Sơn Đông.

Tác phẩm “Sắc hồng Tam Cốc” của tác giả Dương Thành Long.

Tác phẩm “Cấy đêm” của tác giả Giang Sơn Đông.

Nhà báo Phạm Xuân Toàn - Phó tổng biên tập báo Dân trí - trao giải Nhì cho tác giả Huỳnh Lê Viễn Duy, với tác phẩm “Hoàng hôn ở vịnh Hạ Long”.

Tác phẩm “Hoàng hôn ở vịnh Hạ Long” của tác giả Huỳnh Lê Viễn Duy.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập báo Dân trí trao giải Nhất cho tác phẩm “Tổ quốc hai tiếng Việt Nam” của tác giả Nguyễn Minh Trí.

Tác phẩm “Tổ quốc hai tiếng Việt Nam” của tác giả Nguyễn Minh Trí được sáng tác vào ngày 30/4/2025 trong Đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Chia sẻ tại lễ trao giải, tác giả Nguyễn Minh Trí cho biết ông rất xúc động bởi ngày nhận giải cũng trùng với ngày sinh nhật của mình.

Ông kể, tác phẩm được thực hiện khi ông ngồi trên một chiếc máy bay trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời TPHCM. Khoảnh khắc nhìn thấy phía dưới đỏ rực màu cờ khiến ông liên tục bấm máy trong niềm xúc động và hạnh phúc.

“Tôi nghĩ mỗi cuộc thi sẽ tìm ra thêm những góc nhìn mới, khai thác thêm nhiều vẻ đẹp của Việt Nam. Đất nước mình còn rất đẹp để sáng tác và hy vọng các bạn trẻ, các nghệ sĩ nhiếp ảnh sẽ tiếp tục tham gia những cuộc thi do báo phát động”, ông Nguyễn Minh Trí chia sẻ.

Chia sẻ về tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Sáng tác và Triển lãm thuộc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - đánh giá: "Tác phẩm giành giải Nhất mang tên 'Tổ quốc hai tiếng Việt Nam' nhận được sự đồng thuận gần như tuyệt đối. Theo tôi, đây là tác phẩm thể hiện rất rõ tinh thần của cuộc thi. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay giữa không gian phát triển hiện đại của TPHCM không chỉ mang tính biểu tượng mà còn gợi lên hành trình phát triển mạnh mẽ của đất nước sau hơn nửa thế kỷ thống nhất".

Theo Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính, điểm đáng quý của nhiều tác phẩm năm nay là không chỉ dừng lại ở việc ghi hình đẹp mà còn truyền tải được cảm xúc, chiều sâu văn hóa và câu chuyện phía sau mỗi khuôn hình.