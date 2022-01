Trạm An Tâm là gì mà ai về quê ăn Tết cũng nô nức đến check-in?

Chỉ còn vài ngày nữa là chính thức bước sang năm mới. Lúc này, đa số người dân đều đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho kỳ nghỉ lễ dài nhất năm. Không khí ở các bến xe, nhà ga, trạm tàu… cũng trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn khi đón một lượng lớn những người đi làm, đi học xa nhà về quê ăn Tết. Chính vào thời điểm lễ Tết nhạy cảm như thế này, càng tạo cơ hội cho dịch bệnh bùng phát mạnh một lần nữa nếu chúng ta nảy sinh tâm lý chủ quan và lơ là các biện pháp phòng dịch.

Trước bối cảnh này, nhãn hàng Aiken - chuyên gia kháng khuẩn đã tiến hành bố trí các Trạm An Tâm tại một số bến xe và ga tàu lớn trên địa bàn Hà Nội cũng như TP.HCM, nhằm mục đích nhắc nhở người dân giữ vững khuyến cáo 5K, trong đó có thói quen vệ sinh tay thường xuyên với các dung dịch chuyên dụng. Đây được xem là "bước an tâm" để bảo vệ sức khỏe trước và sau khi thực hiện mọi hoạt động thường nhật, góp phần hướng đến một năm mới tốt lành, an khang và hạnh phúc.

Cận cảnh Trạm An Tâm được đặt ở các bến xe và ga tàu lớn, đại diện cho lời chúc sức khỏe từ Aiken đến những con người đang háo hức về quê đón Tết qua những phần quà bình an.

Vừa là hoạt động phù hợp với không khí Tết cận kề, vừa ẩn chứa thông điệp ý nghĩa như thế, chẳng trách mà chỉ sau một thời gian ngắn, Trạm An Tâm đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo từ người dân.

Chỉ cần một phút check-in tại trạm, bạn sẽ được tham gia nghi thức "hái bình an" và nhận được một trong hai phần quà may mắn từ Aiken, đó là phong bao lì xì và sản phẩm Xịt diệt khuẩn tay 60ml với khả năng loại bỏ nhanh 99.9% vi khuẩn trong 30s, mang đến sự bảo vệ tức thì khỏi các mầm bệnh nguy hiểm.

Chia sẻ suy nghĩ về Trạm An Tâm, một số người dân có mặt ở ga Sài Gòn để về quê ăn Tết cho biết, vì việc khử khuẩn tay thường xuyên là biện pháp trực tiếp "cắt đứt" con đường lây lan của mầm bệnh, tránh để chúng có cơ hội xâm nhập vào cơ thể, nên họ cảm thấy dự án Trạm An Tâm này thật sự là một hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là vào thời điểm lễ Tết nhạy cảm như hiện nay, giúp mọi người không quên thực hiện thói quen giữ gìn vệ sinh tay để bảo vệ sức khỏe tốt hơn trong năm mới.

Càng nhiều lượt check-in tại trạm, Aiken càng có nhiều cơ hội để trao đi những phần quà may mắn và ý nghĩa đến mọi người, đồng hành cùng sức khỏe của bạn không chỉ trên đường về quê ăn Tết, mà còn trong suốt kỳ nghỉ lễ dài sắp tới.

Nếu cũng đang chuẩn bị hành trang về quê đón Tết, bạn đừng quên ghé Trạm An Tâm để mang về nhà món quà sạch khuẩn, đón năm mới tràn ngập sức khỏe và an khang thịnh vượng, đồng thời góp phần lan tỏa tình thần vệ sinh tay thường xuyên đến đông đảo người dân, chung tay đẩy lùi dịch bệnh bạn nhé!

Song song với việc tích cực thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, Aiken mới đây cũng cho ra mắt Xịt diệt khuẩn tay giúp diệt nhanh 99.9% vi khuẩn trong 30 giây, với mong muốn không chỉ mang đến những đôi tay sạch khuẩn, mà còn bảo vệ sự mềm mại của làn da người dùng.

