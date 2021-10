Top những mẫu veston được đông đảo phái mạnh "ưu ái" diện khi đông về

Dân trí Trời vào Đông được xem là khoảnh khắc đặc biệt nhất trong năm. Thời tiết Hà Nội mùa này tuy có chút buốt giá và những cơn gió lạnh bất chợt ùa về nhưng đây vẫn là thời điểm tuyệt vời để khơi lại nguồn hứng khởi cho phong cách ăn mặc của quý anh.

Diện veston chuẩn gu quý anh lịch lãm đón Đông về.

Những chiếc áo dài tay như áo len, áo cadigan, áo măng tô,.. chắc hẳn sẽ được nhiều quý anh lựa chọn cho trang phục thường ngày của mình. Thế nhưng những trang phục ở trên chưa đủ để mang lại cho quý anh sự lịch lãm và đẳng cấp. Cùng Venesto thăng hạng gu thời trang với Top 5 những mẫu áo veston thời thượng dẫn đầu xu hướng mùa Đông năm nay.

1. Áo vest đen

Nói về những gam màu trầm thì không thể nhắc đến màu đen huyền thoại, gam màu tượng trưng cho sự uy quyền, độc lập và mạnh mẽ của một quý anh.

Vest đen - phong thái đầy quyền lực, đẳng cấp.

Diện một bộ vest đen giữa trời Đông hẳn sẽ đem đến cho quý anh sự đẳng cấp, tinh tế không kém phần sang trọng. Tưởng chừng là lựa chọn đơn thuần và an toàn nhưng chiếc áo vest đen lại được xem là items mang đến sự nổi bật và đầy ấn tượng không thể thiếu trong tủ đồ của mọi quý anh mỗi độ Đông về. Nếu quý anh chưa sở hữu cho mình chiếc áo vest đen kinh điển này thì hãy thử nhé. Chắc hẳn đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho phong cách mùa Đông.

2. Áo vest xanh navy

Xanh navy được xem là màu sắc được ưu tiên lựa chọn thứ hai sau màu đen kinh điển. Một chiếc áo vest xanh navy mang tới sự trẻ trung, thanh lịch giúp quý anh tỏa sáng tại văn phòng vào những ngày Đông lạnh về.

Áo vest xanh navy - ghi điểm với diện mạo trẻ trung, thanh lịch.

Đặc biệt với items này quý anh có thể dễ dàng kết hợp với nhiều màu sắc khác mà không tạo nên sự tương phản khó chịu. Chiếc áo vest xanh navy phù hợp với nhiều màu da và dễ dàng chiếm được tình cảm của các quý anh khó tính nhất.

Gợi ý thêm là quý anh có thể lựa chọn dạng áo hai nút như chiếc áo vest này vừa dễ mặc trang trọng, lịch thiệp lại vừa có khả năng giữ ấm cho cơ thể giữa cái lạnh gay gắt những ngày Đông về.

3. Áo vest tím than kẻ ô

Để hình tượng trở nên thu hút, đĩnh đạc và nam tính hơn, chiếc áo vest tím than kẻ ô sẽ là "mảnh ghép hoàn hảo" cho tiết trời Đông lạnh. Với tông màu tím than sang trọng chiếc áo vest được xem là trợ thủ đắc lực giúp quý anh tôn lên làn da và vóc dáng của mình.

Áo vest tím than kẻ ô - cuốn hút với vẻ ngoài đầy phong độ, lịch lãm.

Một chút nhấn nhá với phần hoạt tiết kẻ ô không quá hầm hố, nổi bật mà nhẹ nhàng tinh tế đem đến cho quý anh tổng thể hài hòa, dễ chịu. Chỉ cần chọn chiếc áo này diện dạo phố hoặc đến nơi làm việc quý anh sẽ ghi điểm ấn tượng trong mắt mọi người.

Nếu một chiếc áo sơ mi không đủ để giữ ấm cho cơ thể vào những ngày Đông lạnh tê tái quý anh có thể thay thế bằng một chiếc áo len cao cổ. Sự lịch lãm và quyến rũ của chiếc áo vest dường như được tăng lên khi có thêm sự góp mặt của áo len cao cổ. Một công thức phối đồ hoàn hảo dành cho các quý anh công sở.

4. Áo vest xám xương cá

Màu xám sẽ có nhiều sắc độ khác nhau, những chiếc áo vest mang tông màu xám nhạt tươi sáng sẽ phù hợp với tiết trời Xuân - Hè. Còn với tông xám đậm sẽ dành cho tiết trời lạnh Thu - Đông.

Áo vest xám xương cá có thể xem là sự thay thế liền mạnh cho những gam màu trầm như đen, xanh navy,... mang đến sự chuyên nghiệp, chỉn chu phong thái đầy quyền lực của phái mạnh.

Áo vest xám xương cá - chỉn chu, phong thái chuyên nghiệp.

Dù là một quý ông lịch lãm hay là một anh chàng hiện đại thì đều có thể lựa chọn chiếc áo vest xám xương cá này. Điểm quan trọng nằm ở việc kết hợp chiếc áo vest này như thế nào cùng những trang phục khác.

Nếu quý anh là người có thân hình cân đối và một chiều cao tiêu chuẩn thì có thể phối thêm chiếc áo măng tô bên ngoài khi diện cùng vest. Trông quý anh sẽ đậm khí chất mạnh mẽ, quyền lực và đặc biệt là không lo cơ thể bị cảm lạnh bởi khả năng giữ ấm tuyệt vời.



5. Áo vest kem nhạt

Nếu quý anh không thích những gam màu trầm thì có thể đổi mới cho mình một chút ở thời tiết Đông với gam kem nhạt. Màu sắc này luôn mang đến sự quyến rũ và thu hút nhất định. Đặc biệt chất liệu Wool (vải len) cao cấp từ chiếc áo vest này sẽ giúp quý anh thích nghi với thời tiết Đông một cách dễ dàng bởi độ dày và khả năng giữ ấm tốt.

Vest kem nhạt - đậm chất quý anh lãng tử, phong trần.

Chỉ cần phối nhẹ thêm vài phụ kiện như chiếc mũ Fedora và một đôi giày âu là quý anh đã có ngay cho mình một diện mạo đầy phong trần tự tin xuống phố giữa thời tiết thơ mộng của Hà Nội.

Qua những mẫu veston diện mùa Thu - Đông gợi ý ở trên chắc hẳn quý anh cũng đã chọn ra cho mình mẫu vest ưng ý nhất. Nếu quý anh đang băn khoăn không biết lựa chọn vest ở đâu để diện Đông này thì Venesto sẽ là một thương hiệu rất đáng để cân nhắc.

Với 8 năm trong ngành thời trang Venesto hiện là một trong những thương hiệu veston lâu đời được đông đảo quý anh Việt và đặc biệt các nghệ sĩ nổi tiếng như diễn viên Hứa Vĩ Văn, diễn viên Thanh Sơn, diễn viên Tiến Lộc,… lựa chọn.

Vest Venesto được đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng lựa chọn.

Những chiếc áo vest đến từ thương hiệu Venesto đều mang phong cách Ý được cách tân theo hình thể các quý anh Việt. Chất liệu vải được sử dụng chủ yếu là chất liệu ngoại nhập cao cấp từ những thương hiệu vải cao cấp trên thế giới nhập khẩu từ Anh, Ý, Thái Lan, Hàn Quốc,..

Không chỉ mang đến những bộ vest may sẵn Venesto còn được biết đến là thương hiệu với dịch vụ may đo cao cấp, nơi những bộ vest đẳng cấp được ra đời bởi những bàn tay của người thợ lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm am hiểu về vóc dáng quý anh Việt.

Trường Thịnh