TikTok ra mắt bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà sáng tạo nội dung

An toàn môi trường số: Người trong cuộc nói gì?

Từ giải trí, cập nhật tin tức, truyền thông hay thậm chí là chia sẻ về hoạt động thường ngày, các nền tảng số đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hàng tỷ người dùng khắp toàn cầu.

Dành hơn 2-3 tiếng mỗi ngày để giải trí trên các nền tảng, anh N. Vỹ (29 tuổi, TPHCM) chia sẻ, với anh, một môi trường trực tuyến tích cực không chỉ là tập hợp những nội dung muốn xem, mà còn phải đảm bảo cả những nội dung nên xem. "Muốn được như vậy thì mỗi người dùng cần được trang bị các công cụ cần thiết khi gặp vấn đề không đáng có trong quá trình giải trí", anh Vỹ nói.

Trong khi đó, với các nhà sáng tạo nội dung, các không gian số như TikTok không đơn thuần là nơi chia sẻ sở thích cá nhân, mà còn để làm việc và kiếm thu nhập. Do đó, bên cạnh các công cụ phục vụ nhu cầu sáng tạo thì các tính năng hỗ trợ nhà sáng tạo nội dung để tương tác văn minh và an toàn với người dùng, thương hiệu và cộng đồng nói chung cũng rất cần thiết.

Trong thời gian qua, việc bảo vệ an toàn mạng và thúc đẩy trải nghiệm trực tuyến cho cộng đồng trở thành nhiệm vụ quan trọng đã được cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm. Một trong những quy định về vấn đề này là Quyết định số 964/QĐ-TTg của Thủ tướng về chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững, kiêm thành viên Hội đồng An toàn - TikTok Safety Council khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), thành viên Hội đồng An toàn - TikTok Safety Council khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận định: "Đảm bảo an toàn, an ninh mạng là vấn đề rất quan trọng, đảm bảo chất lượng cuộc sống bền vững của mọi công dân, trong đó có trẻ em và thanh niên. Việt Nam rất coi trọng vấn đề này thể hiện qua các chủ trương, chính sách của quốc gia".

Nỗ lực từ các nền tảng

Những năm gần đây, chung tay với định hướng của quốc gia về phát huy sự tích cực trong môi trường số, các nền tảng đã và đang liên tục cải tiến các công cụ nâng cao sự chủ động của cộng đồng trong việc kiểm soát hoạt động, cũng như nội dung, đối tượng mà họ mong muốn trải nghiệm.

Mới đây, TikTok lần đầu tiên tổ chức TikTok Safety Summit 2024, cung cấp bộ giải pháp an toàn bao gồm các tính năng, cài đặt toàn diện nhất.

Chị Nguyễn Phương Anh, đại diện nhóm An toàn của TikTok, chia sẻ về tổng quan tiêu chuẩn cộng đồng tại sự kiện TikTok Safety Summit 2024.

Đối với người dùng, bên cạnh các tính năng như gia đình thông minh, kiểm soát thời gian màn hình, xóa hoặc chặn tài khoản, kiểm soát tin nhắn, bình luận... TikTok đã tiến hành cập nhật lại Tiêu chuẩn Cộng đồng của nền tảng. Trong đó, ngoài trao quyền cho người dùng xử lý các nội dung vi phạm, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn cộng đồng còn bổ sung chi tiết cách kiểm duyệt các tính năng tìm kiếm, TikTok LIVE và trang "Dành cho bạn". Cụ thể, dù đăng tải ở chế độ công khai hay riêng tư, khi nội dung được phát hiện vi phạm các quy tắc của TikTok đề ra sẽ lập tức được gỡ bỏ khỏi nền tảng.

Theo đó, lần đầu tiên TikTok cho ra mắt bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà sáng tạo nội dung, tập hợp những tiêu chuẩn tăng cường, bên cạnh tiêu chuẩn cộng đồng, hướng đến hoạt động cụ thể của các nhà sáng tạo nội dung.

Bên cạnh các công cụ đã được phát triển từ trước như kiểm soát bình luận, quyết định tài khoản được phép Stitch (ghép nối) hoặc Duet (đăng video song song)... TikTok cũng giới thiệu bộ tính năng mới nhằm tối ưu hóa hoạt động của các nhà sáng tạo trên nền tảng. Điển hình như tính năng nhắc nhở vi phạm lần đầu, TikTok sẽ phát cảnh báo khi người sáng tạo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng lần đầu tiên hay tính năng kiểm tài khoản (Account Check) cho phép người sáng tạo nhanh chóng kiểm tra tài khoản và 30 bài đăng gần nhất của họ.

Song song với những nỗ lực về mặt cải tiến công nghệ, TikTok đã và đang đẩy mạnh các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức về an toàn số trong cộng đồng.

Năm 2023, TikTok đã phối hợp cùng Cục An toàn thông tin triển khai chiến dịch #LuaDaoTrucTuyen, góp phần lan tỏa kiến thức về phòng chống lừa đảo trực tuyến. Một chiến dịch khác là cuộc thi #AntiFakeNews do TikTok phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) thực hiện. Thu về gần 130 triệu lượt xem chỉ sau 1 tháng, cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về nhận biết và phòng chống tin giả, tin xấu trên môi trường mạng.

Bà Nguyễn Phương Linh nhấn mạnh: "Tôi tin rằng với những cam kết và đầu tư vào các sáng kiến, công cụ công nghệ, TikTok đang đi đúng hướng trong tiến trình kiến tạo cộng đồng mạng văn minh, tích cực, đóng góp vào môi trường số an toàn, và bền vững tại Việt Nam".