Thợ cắt tóc tái mặt khi biết khách quen là nghi phạm giết bạn gái Bắc Ninh

Trong những ngày qua, liên quan tới vụ án mạng xảy ra tại tổ dân phố Núi Hiểu, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Do mâu thuẫn tình cảm, Vi Văn Cương (trú tại xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn), đang làm công nhân tại khu công nghiệp Quang Châu, đã lấy dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người bạn gái là chị H. khiến nạn nhân tử vong.

Thợ cắt tóc lạnh gáy khi biết khách là hung thủ giết bạn gái ở Bắc Ninh (Video: Nhân vật cung cấp).

Anh Nguyễn Anh Sơn, 23 tuổi, một người thợ làm việc tại tiệm cắt tóc trên địa bàn sau khi xem tin tức từ báo chí, truyền thông, giật mình khi thấy hung thủ rất quen mặt.

Mở camera giám sát tại cửa tiệm, người thợ cắt tóc bàng hoàng phát hiện ra, hóa ra vị khách quen tới quán lâu nay, chính là Vi Văn Cương. Bộ trang phục của Cương mặc vào thời điểm tới quán cũng trùng với chiếc áo lúc anh ta gặp bạn gái và gây án.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Sơn cho biết, khoảng một năm trở lại, Cương thường xuyên tới quán để cắt tóc, vuốt keo. Có tháng, Cương tới tiệm làm tóc 2 lần.

Anh Sơn thường xuyên là người trực tiếp cắt tóc cho Cương. Khi làm việc, người thợ cắt tóc cũng thỉnh thoảng hỏi chuyện khách để giao lưu kết nối. Qua hỏi thăm, anh Sơn được biết Cương hiện làm việc trong khu công nghiệp và thuê trọ gần đó. Anh không hỏi sâu về đời tư, gia đình của khách.

Khoảnh khắc Vi Văn Cương chuẩn bị rời quán (Ảnh cắt từ video).

Theo cảm nhận của người thợ cắt tóc, Cương có tính cách khá điềm đạm, ăn nói nhỏ nhẹ. Trong những lần tới quán, vị khách này chưa từng lần nào thể hiện bản thân là người nóng nảy, cục tính.

Khoảng 10h ngày 26/1, Cương lại tới cửa tiệm. Lúc này khách cũng đã vãn nên quán cắt tóc chỉ còn mỗi anh Sơn là người trực tiếp cắt cho khách. Cũng như mọi lần, Cương không đưa ra yêu cầu gì đặc biệt, chỉ nói với thợ cắt tóc gọn gàng, vuốt keo để đi chơi.

Việc cắt tóc diễn ra nhanh chóng, chưa tới 30 phút là xong.

Sau khi thanh toán tiền đầy đủ, Cương rời đi. Tới 19h tối, anh ta quay lại quán để vuốt keo và rời đi nhanh chóng. Lúc này trong quán cũng chỉ có một mình anh Sơn. Người thợ không nhận thấy vị khách có bất cứ điều gì bất thường.

Tối cùng ngày, vụ án mạng xảy ra trước cửa quán karaoke Sky 2 trên địa bàn. Theo cơ quan chức năng, Cương phát hiện chị H. là bạn gái đi ăn cơm với một người đàn ông khác.

Đối tượng Vi Văn Cương sau khi gây án (Ảnh: N.D.).

Thấy chị H. tới quán karaoke, hắn vào quán gọi nạn nhân ra khu vực đỗ xe để nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã. Sau khi đâm nhiều nhát khiến chị H. tử vong, Cương bị người dân khống chế, bàn giao cho công an.

Khi đọc thông tin trên báo chí và kiểm tra camera, anh Sơn thừa nhận thấy lạnh gáy vì đã tiếp xúc khá nhiều lần với hung thủ.

"Sau vụ việc, rất nhiều người biết chuyện đã nhắn tin gọi điện hỏi han tôi. Quả thực những lần tiếp xúc trước đó, vị khách này không bộc lộ ra ngoài tính cách thật, nên tôi cũng không rõ anh ta là người thế nào", người thợ cắt tóc chia sẻ.