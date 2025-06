The Loop kỷ niệm 2 năm với chuỗi sự kiện sôi động tại Hà Nội

Trong bối cảnh người tiêu dùng, nhất là gia đình trẻ, ngày càng ưu tiên các không gian “3 trong 1”, nơi hội tụ trải nghiệm thư giãn, kết nối và sáng tạo, The Loop đã trở thành điểm hẹn quen thuộc tại Hà Nội. Dịp sinh nhật lần thứ hai, chuỗi hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 23/6 đến ngày 29/6, mang lại bầu không khí sôi động với nhiều chương trình hấp dẫn.

The Loop khoác lên mình diện mạo hiện đại, xanh tươi sau 2 năm cải tạo, trở thành điểm đến quen thuộc của người dân thủ đô.

Chuỗi hoạt động sôi động kéo dài cả tháng, phù hợp với mọi lứa tuổi

Trong tháng 6, The Loop tổ chức hàng loạt sự kiện trải nghiệm như: truy tìm kho báu, bốc thăm trúng thưởng, mua sắm đổi quà, workshop (buổi chia sẻ) thủ công, giai điệu góc phố, hội chợ chào hè. Mỗi hoạt động được thiết kế nhằm thu hút nhiều nhóm tuổi, từ các bạn trẻ yêu thích sáng tạo đến các gia đình muốn gắn kết thông qua trải nghiệm chung.

Loạt hoạt động trải nghiệm xuyên suốt tháng 6 thu hút đông đảo khách tham quan ở mọi lứa tuổi.

Chuỗi mini game “Truy tìm kho báu” vào mỗi cuối tuần tạo không gian tương tác nhẹ nhàng, giúp khách tham quan vừa chơi vừa khám phá. Song hành cùng đó, những buổi giao lưu âm nhạc Giai điệu góc phố (các buổi tối thứ bảy các ngày 7, 14, 21/6) mang lại không gian thư giãn giữa những ngày hè oi ả.

Tuần lễ khuyến mãi - Private Sale Week

Tâm điểm chuỗi hoạt động sinh nhật là Tuần lễ khuyến mãi - Private Sale Week diễn ra từ 23/6 đến 29/6. Đây là dịp hứa hẹn thu hút các tín đồ mua sắm, khi các thương hiệu nổi bật tại The Loop đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi sâu, với nhiều sản phẩm giảm giá từ thời trang, mỹ phẩm đến đồ gia dụng và ẩm thực. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mang đến không khí mua sắm nhộn nhịp và sôi động. Khách hàng quan tâm có thể theo dõi thông tin chi tiết và săn ưu đãi tại: https://privatesale-theloop.vn/

Bên cạnh ưu đãi hấp dẫn, khách hàng còn được tham gia chương trình “Mua sắm đổi quà” và nhận ngay những phần quà thiết thực từ TTTM. Chương trình “Bốc thăm trúng thưởng” trong tuần lễ này sẽ càng tăng sức hút và quan tâm từ cộng đồng mua sắm. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng, trong đó có 3 giải đặc biệt lên đến 2 chỉ vàng 999.9 mỗi giải, cùng các phần quà hấp dẫn khác như phiếu quà tặng, sản phẩm từ các thương hiệu lớn và nhiều quà lưu niệm cao cấp.

Từ ngày 27/6 đến 29/6, Hội chợ chào hè cũng được tổ chức với hàng loạt gian hàng, phục vụ nhu cầu mua sắm và trải nghiệm ẩm thực, thời trang, phụ kiện cho cư dân khu vực và khách hàng. Ngoài ra, The Loop cũng sẽ mang đến một không gian workshop thủ công trong ba ngày này. Khách tham quan có thể cùng người thân tham gia các hoạt động như làm nến thơm, trang trí bánh, hay các sản phẩm thủ công khác. Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi sáng tạo mà còn khơi gợi tinh thần gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Đêm nhạc “Birthday Night” - điểm hẹn cảm xúc của giới trẻ

Khép lại tuần lễ sinh nhật là sự kiện âm nhạc mang tên “Birthday Night”, diễn ra vào tối 29/6 tại khu vực sân chung của TTTM The Loop. Đêm nhạc có sự góp mặt của ca sĩ Quốc Thiên, Ngô Lan Hương và ban nhạc Bee Band, hứa hẹn tạo nên không gian giải trí sôi động cho giới trẻ Thủ đô. Ngay tại sự kiện, đại diện The Loop cũng sẽ bốc thăm và công bố 3 khách hàng may mắn trúng giải của chương trình.

Sân khấu “Birthday Night” có sự góp mặt của các ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng.

Sự kiện mừng 2 năm cải tạo và nâng cấp không gian cùng trải nghiệm mua sắm cho thấy định hướng rõ rệt của Ban quản lý TTTM The Loop: kiến tạo một trung tâm mua sắm hiện đại dựa trên ý tưởng một hệ sinh thái, mang tới trải nghiệm và không gian cộng đồng tích hợp, đáp ứng nhu cầu sống, chơi, kết nối của cư dân đô thị. Với chuỗi hoạt động ý nghĩa trong tháng 6, The Loop kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân Thủ đô trong hành trình mang đến mùa hè sôi động, đầy cảm hứng.