Tết xông xênh, Tết nhàn tênh, Tết Nhâm Dần khác rồi

Tết trong ký ức của chị Quỳnh Thư (kế toán công ty V&A) là những ngày cuối năm mưa phùn gió bấc, bố mẹ bận rộn việc cơ quan đến tận tối 29 Tết. Vì vậy, sáng 30 cả nhà mới tất bật đùm đùm gói gói về quê trên chiếc xe Cub cũ, treo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ: rượu Thanh Mai, hộp mứt huyền thoại bằng bìa các-tông hình ngũ giác, thêm cả cành đào bích buộc sau xe khiến cả nhà phải ngồi co rúm lại mới đủ chỗ. Năm nào cũng vậy, cả nhà về đến quê cũng đã trưa trờ trưa trật, mẹ hối hả bày mứt, rượu lên bàn thờ rồi biếu ông bà tiền mua sắm Tết, và như thường lệ, ông nội cười cười: "Năm nay ăn Tết to đây, mỗi tội chờ anh chị về thì chợ Tết đã tan rồi".

Khi đi làm rồi, chị có điều kiện biếu Tết bố mẹ để sắm sửa sung túc, muốn gửi tiền về nhà sớm để bố mẹ thư thả chọn cây quất cành đào, may tấm áo mới. Ngặt một nỗi, chị lại rơi vào tình cảnh khi xưa. Cuối năm chứng từ chất cao như núi, quê thì xa, chị chẳng có cách nào. Bố mẹ lớn tuổi, không quen dùng tài khoản ngân hàng, gửi nhờ hàng xóm thì cũng đi cả chục cây số mới rút được tiền, nên khó.

Nhưng Tết này khác hẳn Tết xưa, nhờ có Viettel Money. Chưa tới rằm, chị Thư đã chuyển tiền thẳng vào số điện thoại của mẹ, trong tích tắc tiền đã về tới quê, và mẹ chỉ việc thong thả đi bộ ra đại lý đầu xóm rút tiền một cách nhanh chóng. Tiền đi trước, người có thể chậm bước đi sau, bởi Tết đã về tới quê từ khi chị Thư sử dụng Viettel Money như một "nhà vận chuyển" tin cậy với tốc độ tính bằng giây.

Chuyển tiền từ điện thoại thông minh tới điện thoại phổ thông của bố mẹ thật dễ dàng qua số điện thoại Viettel.

Với cô Nguyễn Việt Hoa (khu đô thị Vinhomes Greenbay, Mễ Trì), chưa tới rằm mà cả căn hộ đã ngập tràn không khí Tết với nấm hương Cao Bằng, miến dong Bình Liêu, măng khô Thái Nguyên, gạo nếp nương Điện Biên, chè Ba Trại...

Cô lo liệu trước bởi không muốn đến tận những ngày giáp Tết bận tối mắt, trời rét căm căm phải đi xếp hàng mua đồ Tết từ 6 giờ sáng, nhiều khi còn gặp phải cảnh hết hàng. Mọi năm cô hay nhờ người quen đi công tác, đi du lịch về mua hộ đặc sản các miền, nhưng năm nay dịch bệnh, nào có ai đi đâu được.

May thay, Tết Nhầm Dần đã trở thành Tết 4.0 với cô Hoa. Covid thì phiền phức thật, nhưng cũng hay ở chỗ làm cho những người vốn ngại dùng đồ công nghệ cũng "chuyển đổi số", có khi còn mê hơn cả con cháu. Rảnh rỗi là cô Hoa ngồi xem các cô bác nông dân "livestream" từ tận nông trại, tận vườn. Nông sản thơm ngon, đảm bảo nguồn gốc, rồi cứ thế "chốt đơn", chuyển tiền qua Viettel Money cho người bán rồi chờ vận chuyển đến tận nhà. Vài năm trước đây cô ít mua hàng qua mạng, vì không quen thanh toán trước, mà thanh toán tiền mặt thì ngại dịch. Tết năm nay "nhộn nhịp" hơn, nhưng cũng nhàn nhã hơn hẳn mọi năm kể từ khi chị chính thức trở thành bà nội trợ dẫn đầu công nghệ.

Tết Nhâm Dần thật sự trở thành Tết 4.0.

Không chỉ có chị Thư, cô Hoa, mùa xuân đầu tiên có Viettel Money đang đến từng ngõ ngách, từng mái nhà trên khắp đất nước. Năm qua thật khó khăn, nhưng Tết đến vẫn là dịp để sum họp, mong một năm mới nhiều điều tốt đẹp hơn. Tết "bình thường mới", mọi người cũng biến những chiếc điện thoại vốn "bình thường" trở nên "mới mẻ" bằng cả hệ sinh thái thương mại, tài chính số nằm gọn trong lòng bàn tay; Viettel Money nỗ lực mang lại một mùa "Tết an lành" với loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn với hàng loạt quà tặng ý nghĩa.

Từ ngày 25/1 đến 31/3/2022, khách hàng có thể hóa thân thành những "Dũng sĩ hổ vàng" tiêu diệt quái vật Covid trên ứng dụng điện thoại Viettel Money. Hướng đến thông điệp Tết là để sẻ chia và lan tỏa yêu thương, không khí gần gũi, ấm áp của Tết cổ truyền Việt Nam, "Dũng sĩ Hổ Vàng" ra đời với mong muốn trở thành biểu tượng của tinh thần chiến đấu, bảo vệ hòa bình cho người dân trên Trái đất. Sau mỗi cuộc chinh chiến và thực hiện nhiệm vụ, người chơi trong vai "Dũng sĩ Hổ Vàng" sẽ mang về chiến lợi phẩm là những mảnh ghép ý nghĩa trong Ngày Tết và có thể quy đổi vật phẩm thành tiền mặt với giá trị lên tới 999.999 đồng. Bên cạnh đó, với mong muốn đem lại may mắn, lộc tài cho tất cả khách hàng trong suốt 365 ngày trong năm, Viettel Money còn gửi tặng tới quý khách trăm nghìn lì xì tiền may mắn và lì xì lời chúc với giá trị ngẫu nhiên lên tới 9.999.99 đồng. Để nhận được những chiếc lì xì may mắn này, khách hàng chỉ cần truy cập vào ứng dụng Viettel Money và thực hiện nạp tiền/chuyển tiền/nạp tiền điện thoại hàng ngày từ ngày 1/2 đến 15/2/2022.

Viettel Money là hệ sinh thái tài chính số toàn diện, phục vụ đầy đủ các nhu cầu của khách hàng mọi lúc, mọi nơi với phạm vi phục vụ rộng nhất hiện nay. Là hệ sinh thái tài chính số có nhiều tính năng nhất tới thời điểm này, Viettel Money có hơn 300 tiện ích được cá nhân hóa theo nhu cầu của mỗi khách hàng. Ở bất kỳ đâu có sóng di động của Viettel, ngay cả khi không có kết nối internet, khách hàng đều có thể sử dụng Viettel Money.