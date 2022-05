TEDx trở lại với sự kiện kết nối cộng đồng và hướng về tương lai bền vững

Sau thời gian bị ảnh hưởng do dịch bệnh nên, ngày 6/5/2022 vừa qua, chuỗi sự kiện diễn thuyết truyền cảm hứng TEDxĐaKao (được cấp bản quyền từ TED quốc tế) đã được tổ chức trực tiếp tại TPHCM. Chủ đề của sự kiện là "Kỷ nguyên mới" (A New Era), với hàm ý giải quyết các vấn đề sẵn có về thực phẩm, năng lượng sạch, và nguồn nước và cùng nhau hướng tới một tương lai mới bền vững hơn.

Bước ra sân khấu TEDxĐaKao, trong bộ vest tươi tắn, trẻ trung và năng động, Hoàng Ngọc Anh (Sáng lập viên, Trưởng ban tổ chức TEDxĐaKao) chào mừng gần 200 khán giả có mặt trong hội trường, tại một sự kiện trực tiếp đầu tiên tổ chức khi dịch bệnh đã thuyên giảm. Nhà sáng lập cộng đồng TEDxĐaKao chia sẻ về mong muốn lan tỏa những ý tưởng táo bạo và bàn về những cơ hội của "Kỷ nguyên mới" - A New Era - sau đại dịch. Đây là lần đầu tiên cộng đồng TEDxĐaKao tổ chức một sự kiện kéo dài 1 ngày, tập hợp những ý tưởng xuất sắc từ các diễn giả trong nước và quốc tế trong lĩnh vực phát triển bền vững.

Trong phần đầu tiên của chương trình có tên "Bigger Picture" (Bức tranh toàn cảnh), TEDxĐaKao mời tới diễn giả Jake Brunner, Trưởng đại diện tại Việt Nam của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Ông Jake có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc về các vấn đề môi trường tại Việt Nam. Tới với TEDxĐaKao, Jake Brunner diễn thuyết về việc bảo vệ tình trạng tự nhiên ở khu vực thâm canh lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, so sánh với thực trạng ở Campuchia, đề xuất mô hình phát triển kinh tế theo hướng xanh sạch hơn và ít sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Cùng chia sẻ về chủ đề phát triển bền vững cho lưu vực sông Mê Kông, nhà sinh thái học Nguyễn Hữu Thiện, người từng tư vấn cho Bộ Kế hoạch đầu tư về quy hoạch chung vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng chia sẻ với cộng đồng TEDxĐaKao về các chính sách quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học đất ngập nước, năng lượng và phát triển bền vững.

Trưởng đại diện tại Việt Nam của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) Jake Brunner chia sẻ trên sân khấu TEDxĐaKao về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại khu vực châu thổ.

Phần 2 của chương trình với tên "Down to Earth" (Nhìn vào thực tế) đưa khán giả của TEDxĐaKao tới "gặp gỡ" qua video với các diễn giả toàn cầu về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Đó là Brian Eyler - chỉ đạo Chương trình Đông Nam Á và Chương trình Năng lượng, Nước và Bền vững tại Trung tâm nghiên cứu Stimson, một trong những người có tiếng nói đi đầu trong các vấn đề về môi trường, năng lượng và an ninh nguồn nước ở sông Mekong; Courtney Weatherby - Phó Giám đốc của Chương trình Đông Nam Á và Chương trình Năng lượng, Nước và Tính bền vững của Trung tâm nghiên cứu Stimson. Các chuyên gia quốc tế đã đưa ra những nhận định về tầm nhìn và nhu cầu phát triển bền vững của khu vực Đông Nam Á. Tiếp đó, phần diễn thuyết của cô Đặng Hồng Hạnh (GĐ điều hành VNEEC), một trong 5 học giả Eisenhower đầu tiên của Việt Nam, cũng khẳng định lại về vấn đề giảm nhẹ phát thải khí thải nhà kính, bảo vệ tầng ôzôn, cũng như cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đưa mức phát thải ròng về 0 (net-zero) tại hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu.

Các diễn giả thảo luận cùng trưởng ban tổ chức chương trình Hoàng Ngọc Anh về vấn đề phát triển bền vững tại TEDxĐaKao "A New Era".

Những không gian xã hội giống như TEDxĐaKao sẽ trao quyền cho các TEDx-ers kết nối và ấp ủ những ý tưởng có giá trị lan tỏa từ TED2022, cũng như là diễn đàn cho sự sáng tạo, nghệ thuật và văn hóa. Sau chương trình diễn thuyết, cộng đồng TEDxĐaKao đã cùng nhau tham gia TEDxAfterParty, bữa tiệc sau sự kiện vào buổi chiều. Đây cũng là dịp để ban tổ chức TEDxĐaKao giao lưu và gửi lời cảm ơn các đối tác hỗ trợ cho sự kiện "A New Era", đó là Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC), IUCN, Trung tâm nghiên cứu Stimson và chương trình bảo vệ nguồn nước tại sông Mê Kong.

Điều đặc biệt của sự kiện TEDxĐaKao mang tới với cộng đồng lần này là những hoạt động đa dạng như biểu diễn ca nhạc, khu làm việc của tương lai, trải nghiệm Thế Giới Ảo (VR), xem các chương trình chia sẻ của TED2022 với phong cách dã ngoại.

Không gian mở bên ngoài của TEDx với tinh thần kết nối cộng đồng.

TEDxĐaKao được sáng lập viên Hoàng Ngọc Anh nhận giấy phép bản quyền từ tổ chức TED toàn cầu từ năm 2018 và cho tới năm 2019 đã thực hiện nhiều buổi diễn thuyết thu hút hàng nghìn người tham dự, lắng nghe về các chủ đề đa dạng từ sáng tạo, nghệ thuật tinh tế, sức mạnh ý chí và sự nhân văn. Cuối năm 2021, TEDxĐaKao đã cùng tham gia chiến dịch khuyến khích các ý tưởng phát triển bảo vệ môi trường, phát triển bền vững để hướng tới tương lai với khí thải ròng bằng không "Countdown" của TED toàn cầu.