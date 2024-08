Tài xế xe công nghệ ám ảnh cảnh khách say xỉn dọa đánh, nôn mửa trên xe

Tan tầm, đường chật kín xe, ông Phạm Thái Hoàng (SN 1960, quận 10, TPHCM) - tài xế xe ôm công nghệ - dừng xe trả khách bên đường rồi mua vội ổ bánh mì lót dạ. Ông nói mình vừa hoàn thành cuốc xe ôm chỉ khoảng 7km mà mất hơn một tiếng đồng hồ bởi kẹt xe "cứng ngắc".

"Cuốc xe có 30.000 đồng, đường cũng không xa, ban ngày chạy nhanh hơn nhưng do chiều tối đường đông nên tôi đi chậm. Vậy nên tài xế sợ chở khách lúc kẹt xe lắm. Lỡ khách đang gấp, họ lại đánh giá một sao (hình thức chấm điểm mức độ hài lòng của khách đối với tài xế xe công nghệ - PV)", ông nói.

Ông Hoàng cho biết nói "ngán" là thế, nhưng 5 năm theo nghề chạy xe ôm công nghệ, ông đối mặt với cảnh kẹt xe hằng ngày và xem đó là chuyện bình thường. Điều ông ám ảnh hơn khi lái xe là gặp những vị khách cằn nhằn suốt chuyến đi dù ông không làm gì có lỗi và đặc biệt là khách say xỉn.

Xe ôm công nghệ là hình thức di chuyển phổ biến tại TPHCM (Ảnh: Mộc Khải).

Ông Hoàng kể, có khách cứ liên tục bắt ông phải tăng tốc độ dù trời mưa, kẹt xe hay đoạn đường không cho phép chạy nhanh. Không chỉ vậy, một số khách còn cằn nhằn, không chịu đội nón bảo hiểm. Khi ông Hoàng nhắc nhở, khách lại chửi bới.

"Tôi rất sợ những vị khách say xỉn, bởi họ không làm chủ được hành vi. Tôi từng đối mặt với cảnh khách say rồi la hét, không chịu trả tiền. Thậm chí, có người còn hăm dọa, đòi đánh tôi", ông Hoàng tâm sự.

Chạy xe ôm công nghệ ở tuổi ngoài 60 có lắm nỗi lo, nhưng ông Hoàng cũng cố gắng để có thêm thu nhập sống qua ngày. Ông nói thêm, đã lớn tuổi nên ông rất ngại gặp những khách say xỉn và sợ cảnh "động tay động chân". Vậy nên, thời gian qua ông chấp nhận mất tiền, hủy chuyến khi gặp khách say để giữ an toàn cho bản thân.

Không chỉ tài xế lớn tuổi, nhiều tài xế trẻ cũng ám ảnh với những vị khách say xỉn khi làm nghề.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Bùi Kim Long (SN 1997, Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết mình làm tài xế hơn 5 năm, vừa tham gia lái ô tô công nghệ được hơn một tháng nhưng đã có dịp "trải nghiệm" cảnh khách say xỉn, nôn ói trên xe.

Anh Long cho biết không chỉ khách say khướt mà những khách chỉ "ngà ngà" cũng có thể bất ngờ nôn không kiểm soát. Những trường hợp này anh không thể nào lường trước được, đành phải "nín thở" hoàn thành cuốc xe.

Nam tài xế cũng cho biết thêm, chi phí vệ sinh ô tô không rẻ, từ vài trăm ngàn đồng đến hơn một triệu đồng. Song, trong những trường hợp này, các công ty xe công nghệ sẽ không hỗ trợ.

"Xui rủi gặp cảnh này thì phải chịu, đâu phải khách nào nôn xong cũng chịu trả thêm chi phí dọn dẹp xe. Nếu may mắn trao đổi với khách thành công, thì tài xế mới đỡ được một phần", anh Long nói.

Không ít tài xế cho rằng, lái xe công nghệ là nghề lắm bất ngờ, bởi mỗi ngày tài xế sẽ không thể nào biết được mình đối diện với những vị khách thế nào. Thậm chí, có người từng "tá hỏa" vì gặp khách say đến mức không ngồi vững nhưng một mực ôm lấy tài xế vì muốn đi xe máy về nhà.

Nhiều tài xế trẻ cũng lo ngại khi gặp khách say xỉn (Ảnh: Mộc Khải).

Anh Lê Quốc Nhật (SN 1992, Bình Tân) kể có hôm đến điểm đón, anh gặp khách say đến mềm nhũn, không thể ngồi vững trên xe máy nhưng la hét, buộc tài xế phải chở.

"Tôi không thể vừa vịn khách vừa chạy được, rất nguy hiểm. Công ty cũng cho phép chúng tôi hủy chuyến nếu cảm thấy không an toàn. Tuy nhiên, nếu hôm nào hủy 2-3 chuyến là tự động ứng dụng không "nổ" cuốc mới cho chúng tôi nữa. Vậy nên tôi cũng cân nhắc lắm", anh nói.

Anh Nhật nói thêm, làm nghề chạy xe ôm công nghệ như "làm dâu trăm họ", có khi khách đang có chuyện bực bội, tài xế không làm gì khách cũng la hét, hăm dọa. Vậy nên quan trọng nhất là tài xế biết kiềm chế bản thân, tránh gây xung đột với khách để có thể yên ổn hoàn thành công việc.

Ngoài ra, anh Nhật cũng nhắc nhở những người làm tài xế cần cẩn thận đối với những trường hợp khách yêu cầu chở đến những điểm khác với nơi được đặt trên ứng dụng, đặc biệt là những nơi vắng vẻ để tránh "rước họa vào thân".

"Quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của mình, nên nếu khách yêu cầu chở đến những nơi tối tăm, vắng vẻ thì tôi cố gắng lựa lời từ chối, đề phòng trường hợp hành hung, cướp của hay thậm chí khách mất kiểm soát mà gây thương tích cho mình", anh chia sẻ.