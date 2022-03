Shynh Group tổ chức tiệc khai xuân với chủ đề tà áo dài truyền thống

Tiệc tân niên diễn ra vào ngày 16-2 vừa qua tại White Palace.

Vào ngày 16-2 vừa qua, tại White Palace - 108 Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, tập đoàn thẩm mỹ Việt Nam Shynh Group đã tổ chức tiệc tân niên: My job - My future - My house với sự tham gia của chủ tịch tập đoạn Shynh Group Lê Thị Xuân cùng 500 nhân viên và dàn khách mời đặc biệt Thiều Bảo Trâm, chủ tịch Sơn Kim Land, hotgirl Thanh Mèo, Mc Kiwi, các lãnh đạo cấp cao và các chuyên gia trong ngành làm đẹp.

Xuyên suốt buổi tiệc, chủ tịch Shynh Group đã thể hiện sự tự hào khi vinh danh những thành tích của Shynh Group nói chung và toàn thể đội ngũ nhân viên nói riêng. Năm 2021, dù ảnh hưởng bởi đại dịch song Shynh Group vẫn đứng vững và khẳng định vị thế của mình.

Chủ tịch Shynh Group đã mạnh tay chi tiền tỷ để lì xì và trao tặng những phần quà ý nghĩa, nhằm thể hiện sự biết ơn và khích lệ tinh thần đội ngũ nhân viên, ban lãnh đạo của tập đoàn.

Với sự tham gia của chủ tịch Lê Thị Xuân, Đại sứ thương hiệu Thiều Bảo Trâm và các quý cô xinh đẹp.

Chủ tịch Lê Thị Xuân cũng nêu định hướng năm 2022 với nhiều dự án lớn đặc biệt là sự chuẩn bị ra mắt thương hiệu mới, tạo bước đột phá mới của Shynh Group.

Trang phục áo dài là điểm nhấn cho Tân tiệc khai xuân của Shynh Group.

Dàn khách mời của sự kiện đều là những quý cô xinh đẹp và những quý ông lịch lãm trong trang phục áo dài bắt mắt với tone màu chủ đạo trắng, đỏ.

Tiệc tân niên khép lại thành công với những cảm xúc đan xen tiếc nuối.

Bên cạnh đó, tiệc tân niên My job - My future - My house cũng là cơ hội để ban lãnh đạo cấp cao và khách mời của tập đoàn họp mặt, cùng trải nghiệm không gian dạ tiệc lung linh, hòa chung niềm vui và cùng nhìn lại một năm phát triển vượt bậc của Shynh Group. Đề cao chất lượng dịch vụ cũng như sản phẩm, Shynh Group đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng và các đối tác khắp mọi miền đất nước.

Chương trình tiệc tân niên khai xuân vừa qua đã khép lại trong muôn vàn cảm xúc đan xen. Không chỉ riêng Ban lãnh đạo, toàn thể nhân viên mà có lẽ tất cả các vị khách mời đến với đêm tiệc đều hi vọng Shynh Group sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, mang đến nhiều sản phẩm chất lượng cho phái đẹp không chỉ Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế.