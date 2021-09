SEAZEN EDUCATION - nâng tầm tiêu chuẩn đào tạo nghề nghiệp vụ bảo vệ

Dân trí Với mục tiêu nâng cấp tiêu chuẩn và chất lượng nhân viên bảo vệ, SeaZen Education phát triển mô hình đào tạo toàn diện.

SeaZen Education được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực cho An ninh - An toàn xã hội.

Hiện nay, quan niệm nhân viên bảo vệ chỉ là "người gác cửa" đã không còn phù hợp. Dưới góc nhìn hiện đại, người làm công tác An ninh - Bảo vệ thực ra đang giữ một vị trí cực kỳ quan trọng. Họ là những người tiếp xúc với khách hàng đầu tiên, và cũng là người cuối cùng họ nhìn thấy khi khách hàng rời khỏi cửa hàng, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế là bản thân những nhân viên "bảo vệ truyền thống" này không nhận được sự đào tạo chuyên nghiệp dẫn đến việc không có năng lực xử lý các tình huống liên quan tới mất an ninh trật tự, an toàn lao động, đồng thời kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ khách hàng còn khập khiễng và chưa mang tính đồng bộ gây ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Nội dung đào tạo tại SeaZen Education hướng đến tính ứng dụng thực tế trong công việc.

SeaZen Education hay còn được biết đến với tên gọi Trường Đào tạo nghề An ninh - Bảo vệ SeaZen, thuộc Tổng Công ty DV Bảo vệ Sài Gòn Đông Á, đã đưa ra giải pháp kịp thời nhằm hỗ trợ doanh nghiệp "vá lỗ hổng" tiềm ẩn này.

Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực An ninh - Bảo vệ gần 20 năm, SeaZen Education được thành lập với tầm nhìn trở thành Trường Đào tạo Nghề An ninh - Bảo vệ số 1 Việt Nam cả về chất lượng lẫn uy tín. Thông qua việc xây dựng chương trình đào tạo toàn diện từ kiến thức nền, năng lực nghiệp vụ cho đến những kỹ năng mềm. SeaZen Education mong muốn trở thành một đơn vị đào tạo lực lượng An ninh - Bảo vệ chuyên nghiệp, đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu của xã hội và khẳng định chất lượng đào tạo bằng hiệu suất của từng học viên.

Trách nhiệm, trung thực và đạo đức nghề nghiệp là những yếu tố cốt lõi và SeaZen Education hướng đến.

Bên cạnh việc tuân theo Quy định Luật Giáo dục nghề nghiệp, các khóa học và chương trình đào tạo được SeaZen Education thiết kế đặc biệt chú trọng đến tính ứng dụng vào thực tiễn tại mục tiêu bảo vệ vào nội dung giảng dạy.

Khi tham gia các chương trình đào tạo lấy Chứng chỉ Sơ cấp 1 Nghiệp vụ Bảo vệ tại SeaZen Education, mỗi học viên phải hoàn thành tổng cộng 15 mô-đun với tổng thời lượng 304 giờ (khoảng 1,5-2 tháng). Bao gồm các nội dung như Pháp luật cơ bản, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng xử lý tình huống, Kỹ năng Phòng cháy chữa cháy, Kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ và thiết bị, võ thuật…Đặc biệt, các lớp dạy tiếng Anh giao tiếp cơ bản thông dụng được đánh giá là một trong những điểm sáng tại SeaZen Education.

"Một nhân viên An ninh - Bảo vệ chuyên nghiệp, bên cạnh thể hình mạnh mẽ, giỏi về võ thuật, nghiệp vụ, còn cần phải sở hữu những kiến thức an ninh chuyên sâu, các kỹ năng chuyên môn thuần thục, phải có đam mê và thái độ làm nghề nghiêm túc. Đặc biệt không thể thiếu đó là kỹ năng giao tiếp và khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học."- Ông Đỗ Văn Toàn, Chủ tịch của SeaZen Education cho biết.

Tại SeaZen Education, chất lượng người học được đưa lên hàng đầu và trở thành tôn chỉ đào tạo.

Cũng theo ông Toàn, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập, ngày càng có nhiều khách du lịch, đối tác và doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư và phát triển. Điều đó đồng nghĩa với việc nhu cầu về nguồn lực Lao động có tay nghề trong lĩnh vực An ninh - Bảo vệ là rất lớn. Một nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp chắc chắn phải sử dụng được tiếng Anh tối thiểu ở mức giao tiếp thông dụng. Đây cũng là một lợi thế giúp họ đạt được thăng tiến trong sự nghiệp, nâng cấp địa vị và cải thiện mức thu nhập.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học, bên cạnh các khóa đào tạo nghề chính quy, SeaZen Education còn cung cấp đào tạo riêng lẻ từng mô đun dành cho những học viên muốn học chuyên sâu về một nội dung cụ thể. Học viên sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học sau khi kết thúc.

Được đánh giá là một trong những cơ sở đào tạo nghề Nghiệp vụ bảo vệ chất lượng với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, thiết bị giảng dạy hiện đại và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm - là những chuyên gia trong lĩnh vực an ninh với nhiều năm trong nghề, đảm bảo chất lượng giảng dạy, nâng cao năng lực của học viên. Qua đó, góp phần thúc đẩy nâng cao giá trị và vị thế của ngành, góp phần tích cực cho An ninh - An toàn xã hội:

"Tại SeaZen Education, chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu cả về Kiến thức, Kỹ năng và rèn luyện Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, học viên sau khi tốt nghiệp phải có Trí tuệ - đạo đức và nghị lực của người làm nghề."- Chủ tịch HĐQT Đỗ Văn Toàn khẳng định.

Các chương trình đào tạo mang tính ứng dụng cao tại SeaZen Education.

Ngoài ra, với mạng lưới và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực An ninh - Bảo vệ, các học viên sau khi hoàn thành chương trình học tại SeaZen Education sẽ được hỗ trợ giới thiệu việc làm thu nhập cao xứng tầm tại các Ngân hàng/ Trường học, bệnh viện quốc tế/ Các tòa nhà, khách sạn, Resort cao cấp và các nhà máy lớn trải dài khắp Việt Nam.

Thông tin doanh nghiệp: https://seazen.edu.vn.

Trường Thịnh