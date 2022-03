Scargel Plus: Gel bôi mờ sẹo - ngừa thâm - giảm ngứa

Đừng nghĩ đơn giản sẹo chỉ là khuyết điểm trên da

Chắc hẳn sau quá trình da bị tổn thương, sẹo là điều không ai mong muốn xảy ra trên làn da của mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta khó mà tránh khỏi những trường hợp bất đắc dĩ khiến sẹo xuất hiện, có thể là từ những tai nạn nhỏ nhất như đứt tay, té ngã…cho đến nhiều nguyên nhân liên quan đến việc can thiệp trực tiếp vào da như thẩm mỹ hay yếu tố bên ngoài tác động gây mụn, rỗ…đều có khả năng tạo sẹo.

Không ít người trong chúng ta phớt lờ hoặc chán nản với quá trình điều trị sẹo, có thể vì một số nguyên nhân cơ bản sau:

- Cho rằng điều đó không cần thiết, không quan trọng.

- Chưa tìm ra phương pháp điều trị phù hợp, mệt mỏi vì đã thử qua nhiều cách mà tình trạng không thuyên giảm.

- Chưa biết được những tổn thương phụ mà sẹo gây ra: Ngứa, sưng, viêm, đau, mất khả năng tái tạo da.

Mặt khác, sẹo không chỉ làm tổn thương vùng da nhất định, khiến việc tái tạo tế bào mới trở nên khó khăn (thậm chí là không thể), mà sự xuất hiện của sẹo còn có thể khiến chúng ta trở nên tự ti về ngoại hình. Thật đáng tiếc nếu chúng ta không quan tâm đến sẹo ngay từ những giai đoạn đầu tiên mà da bị tổn thương, đặc biệt là giai đoạn sẹo còn ướt, vết thương chưa kịp lành, cơ hội cải thiện sẽ cao hơn. Theo đó, thuốc bôi sẹo chính là phương pháp được nhiều người tin tưởng sử dụng.

DottorPrimo Scargel Plus - bí quyết xoa dịu những vết sẹo cứng đầu nhất

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng sản phẩm điều trị sẹo, đa mẫu mã, đa công dụng, dĩ nhiên là đi kèm với lời hứa lành sẹo nhanh chóng. Điều đó đồng nghĩa với việc người tiêu dùng phải thực sự kĩ càng, tỉ mỉ trong việc tìm hiểu và lựa chọn, sao cho vừa chất lượng, lại vừa phù hợp túi tiền. Gel mờ sẹo DottorPrimo Scargel Plus là một trong những lựa chọn hoàn hảo để bạn cân nhắc, trao gửi niềm tin trong suốt quá trình điều trị sẹo. Điểm đặc biệt của gel mờ sẹo Scargel Plus là can thiệp ngay khi vết thương vừa khép miệng (sẹo ướt), để nhanh chóng bổ sung các hoạt chất cần thiết giúp tái tạo vết thương, giảm thiểu sự hình thành sẹo. Công dụng của Scargel luôn phát huy tối đa cho tất cả các tình trạng sẹo (sẹo thâm mụn, sẹo thẩm mỹ, sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo phẫu thuật…).

Scargel Plus Primo nổi bật với 4 thành phần thiên nhiên:

- Allantoin: Làm dịu, mềm sẹo, tái tạo da.

- Hành tây: Giảm đỏ, giảm thâm sẹo, giảm sẹo lồi, làm đầy sẹo lõm.

- Nha đam: Dưỡng ẩm, giảm khó chịu, ngứa ngáy và đau do sẹo.

- Collagen thủy phân và Hyaluronic Acid: Tăng độ ẩm, giúp sẹo mềm, đàn hồi và giảm thiểu hình thành sẹo.

Scargel Plus và công nghệ Neozone 4000

Đặc biệt, gel mờ sẹo Scargel Plus áp dụng công nghệ độc quyền Neozone 4000 đã được cấp bằng sáng chế tại Châu Âu, được điều chế bằng cách sục khí Ozone liên tục vào Dầu Hoa Hướng Dương trong nhiều giờ để tạo ra một hoạt chất làm sạch thông minh và bền vững.

Đối với Scargel Plus trị sẹo, công nghệ độc quyền Neozone 4000 kết hợp cùng các thành phần thiên nhiên, hỗ trợ nhanh việc điều trị sẹo nhờ vào 3 hoạt tính nổi bật:

- Hoạt tính diệt khuẩn (kháng khuẩn, kháng viêm), ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập làm tổn thương đến vết thương hở.

- Kháng viêm, tăng cường khả năng phòng vệ của da, tạo lớp màng bảo vệ giúp vùng da bị tổn thương có thêm sức đề kháng chống lại những yếu tố có hại bên ngoài.

- Khả năng tái sinh, phục hồi, kích thích tái tạo mô, lành thương nhanh, đặc biệt trong những trường hợp về sẹo.

Do đó, với việc lựa chọn thuốc trị sẹo Scargel Plus, bạn đã góp phần hỗ trợ cho vết thương hở mau lành, kháng viêm và dần tái tạo làn da mới sáng mịn, khỏe mạnh. Scargel Plus 10ml và 20ml với thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, dễ mang theo bên người và sử dụng mọi lúc - mọi nơi. Cách dùng Scargel Plus được khuyến cáo: 3 lần/ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Kem trị sẹo DottorPrimo Scargel Plus được sản xuất như thế nào?

Thuốc bôi Scargel thuộc DottorPrimo - một trong những thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu tại châu Âu. DottorPrimo được vận hành sản xuất theo quy mô nhà máy Cosmoproject - Được thành lập vào năm 1993 với đội ngũ nhân lực dày dặn kinh nghiệm và công nghệ sản xuất tối tân. Cosmoproject rất thành công trong việc cung cấp các sản phẩm dược mỹ phẩm chăm sóc da và chăm sóc cá nhân toàn cầu, hợp tác cùng các thương hiệu quốc tế cao cấp và vinh dự đạt giải thưởng "100 Italian Excellent 2020" (một trong 100 công ty tốt nhất tại Ý). Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất Scargel trị thâm, đơn vị hàng đầu này còn trải qua kiểm nghiệm da liễu nghiêm ngặt, đạt an toàn da liễu tiêu chuẩn châu Âu, không gây kích ứng da, phù hợp với mọi loại da kể cả da nhạy cảm.

Scaregel Plus là sản phẩm thuộc thương hiệu DottorPrimo, được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Intershop.

Hiện nay, Scargel Plus đã có mặt tại hệ thống nhà thuốc, bệnh viện và sàn thương mại điện tử trên toàn quốc.