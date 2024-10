SAIGONBANK Smart Banking tung ưu đãi 200.000 đồng mừng sinh nhật 37 tuổi

Ưu đãi dành cho bạn mới

Quà tặng trị giá 200.000 đồng trên ứng dụng SAIGONBANK Smart Banking dành cho khách hàng mới bao gồm 4 mã ưu đãi giảm 50% tối đa 50.000 đồng, áp dụng với các tính năng thanh toán VNPAY taxi, đặt vé tàu, vé xe, vé xem phim, vé máy bay, đặt phòng khách sạn, đặt hoa, đặt vé thể thao - giải trí, đặt sân golf.

Mở tài khoản SAIGONBANK Smart Banking, nhận quà 200.000 đồng.

Trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi tuần, 75 khách hàng mới đầu tiên thực hiện đăng ký và kích hoạt thành công ứng dụng SAIGONBANK Smart Banking sẽ được tặng quà, áp dụng với hai hình thức đăng ký tại quầy giao dịch hoặc định danh điện tử eKYC.

Chương trình "Sinh nhật rực rỡ - Ưu đãi bất ngờ" không chỉ là cơ hội nhận quà làm quen từ SAIGONBANK, đây còn là dịp để người dùng được trải nghiệm dịch vụ định danh điện tử eKYC (Electronic Know Your Customer) - giải pháp ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại, giúp khách hàng đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản ngân hàng, tiết kiệm thời gian và công sức hơn so với cách thức trước đây.

Chia sẻ về trải nghiệm mở tài khoản SAIGONBANK Smart Banking trực tuyến thành công, chị Thu Trà (28 tuổi, TPHCM) cho biết: "Nếu trước đây mở tài khoản cần tới trực tiếp ngân hàng, thì nay chỉ với vài thao tác đơn giản, chụp ảnh căn cước công dân, xác thực khuôn mặt và nhập thông tin cá nhân là hoàn tất. Tôi không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giản lược kha khá thủ tục hành chính".

Định danh eKYC giúp việc mở tài khoản SAIGONBANK Smart Banking trực tuyến dễ dàng hơn (Ảnh: VNPAY).

Hướng dẫn mở tài khoản SAIGONBANK SmartBanking:

Bước 1: Tải ứng dụng SAIGONBANK Smart Banking trên App Store hoặc Google Play - Chọn "Đăng ký tài khoản".

Bước 2: Nhập số điện thoại đăng ký.

Bước 3: Chụp ảnh giấy tờ tùy thân - Xác thực khuôn mặt.

Bước 4: Hệ thống xác thực thông tin khách hàng và gửi kết quả thông qua Email/SMS.

SAIGONBANK Smart Banking - "All in one" mọi trải nghiệm thanh toán

Hiện nay, xu hướng thanh toán không tiền mặt đã trở thành một phần trong đời sống hàng ngày, từ mua sắm online, thanh toán QR Pay, mua vé xem phim, đặt vé máy bay, phòng khách sạn, đặt taxi - xe máy…

Bắt tay với fintech VNPAY, hiện ứng dụng SAIGONBANK Smart Banking đang sở hữu hệ sinh thái tiện ích đa dạng, sẵn sàng đáp ứng hầu hết các nhu cầu giao dịch thanh toán số hàng ngày của người dùng như chuyển khoản, nạp tiền điện thoại, QR Pay, thanh toán hóa đơn sinh hoạt, đặt taxi - xe máy, mua sắm trực tuyến VnShop, đặt vé xem phim, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, đặt vé tàu - xe, đặt vé thể thao - giải trí…

Theo đại diện SAIGONBANK, ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tiện ích, ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào quá trình phát triển ngân hàng số; từ đó mang tới khách hàng những trải nghiệm hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi.

Là người dùng thân thiết của SAIGONBANK, anh Gia Huy (38 tuổi, TPHCM) cho biết, gần đây anh thường xuyên đặt taxi trên SAIGONBANK Smart Banking. "Không chỉ nhiều ưu đãi mỗi ngày, tính năng VNPAY Taxi còn có nhiều hãng xe từ taxi truyền thống, taxi điện tới taxi công nghệ. Nhờ thế, tôi có nhiều lựa chọn và đa dạng trải nghiệm theo nhu cầu", anh nói.

Trải nghiệm hệ sinh thái tiện ích SAIGONBANK Smart Banking để nhận ưu đãi (Ảnh: VNPAY).

Bên cạnh VNPAY taxi, tính năng đặt vé tàu - xe cũng thu hút nhiều người dùng quan tâm. Chị Ngọc Thúy (43 tuổi, Đà Nẵng) cho biết: "Từ ngày biết tính năng đặt vé tàu - xe, tôi rảnh tay hơn nhiều. Mọi thao tác từ tra cứu thông tin, lựa chọn chỗ ngồi, kiểm tra giá vé và thanh toán đều trọn gói trên app. Đặc biệt, khi đặt trên ứng dụng, tôi còn tiết kiệm kha khá nhờ có nhiều mã giảm giá".

Thông tin liên hệ:

Dịch vụ VNPAY taxi, đặt vé xem phim, đặt vé tàu, đặt vé xe, đặt hoa, thể thao - giải trí, đặt sân golf bấm: *6789

Dịch vụ Đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn: 1900 5555 20

Trung tâm hỗ trợ khách hàng về SAIGONBANK Smart Banking: 1900 5555 11