Vụ việc người mẫu Châu Bùi bị quay lén trong phòng vệ sinh tại studio chụp hình ở TPHCM đang thu hút sự chú ý của dư luận. Thiết bị đối tượng tình nghi sử dụng để quay lén nữ người mẫu được ngụy trang như một chiếc đồng hồ đeo tay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ dưới "vỏ bọc" đồng hồ đeo tay, camera quay lén ngày càng được biến hóa tinh vi dưới nhiều hình thức.

Chỉ với vài thao tác tìm kiếm đơn giản, hàng loạt trang web, bài đăng chào bán thiết bị quay lén trên mạng xã hội đã xuất hiện với những lời quảng cáo công khai. Người bán khẳng định chắc nịch về độ sắc nét tới mức "đọc rõ ràng cả chữ viết trên giấy cũng như trên màn hình máy tính".

Bên cạnh những dòng camera quay lén "truyền thống" như bút bi, cúc áo còn xuất hiện nhiều thiết bị quay, chụp có kích thước siêu nhỏ, được ngụy trang tinh vi như một chiếc bật lửa, một cục sạc điện thoại, ổ điện hay thậm chí là đầu ốc vít… Đây đều là những đồ dùng quen thuộc mà chẳng ai ngờ đến.

Mức giá cho một chiếc camera siêu nhỏ này dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Nhiều video quảng cáo, hướng dẫn sử dụng thiết bị quay lén được đăng công khai trên mạng (Ảnh: CMH).

Người dùng có tài khoản A. T. C đăng bán camera quay lén công khai, đồng thời giới thiệu thiết bị quay lén A. T. C cung cấp sử dụng các phần mềm mới, xem được từ xa, không giới hạn khoảng cách, chỉ cần điện thoại có mạng hoặc wifi là xem được hình ảnh quay lén. Ngoài ra, chất lượng góc quay, âm thanh, dung lượng pin cũng được người bán đảm bảo.

Các sản phẩm camera quay lén khá đa dạng dưới hình thức cục sạc, loại siêu nhỏ có 7 bộ mắt ngụy trang kèm theo như cúc áo, ốc vít, đầu đinh… Theo giới thiệu của người bán thì đây là mẫu sản phẩm được lựa chọn nhiều nhất hiện nay.

Nhiều hội nhóm hàng chục nghìn thành viên đã được lập ra để mua bán loại thiết bị này. Để thu hút khách hàng, nhiều người còn quay video hướng dẫn quảng bá tính năng, hướng dẫn cách thức kết nối, sử dụng…

Một sản phẩm camera ngụy trang dưới ổ điện được rao bán (Ảnh: CMH).

"Bên mình đã soạn sẵn một tờ hướng dẫn sử dụng, bạn cứ nhận hàng làm theo hướng dẫn là đảm bảo quay được hình ảnh với chất lượng tốt", tài khoản C.N.N hướng dẫn.

Theo N. những camera quay lén tiền triệu sẽ cho hình ảnh tốt và nhiều tính năng kết nối thuận tiện.

Để bán các thiết bị này, nhiều người đã tìm cách vòng vo. Khi phóng viên liên hệ tới số điện thoại dưới bài viết đăng bán thiết bị quay lén trên một hội nhóm, người đăng bán phủ nhận việc mình cung cấp thiết bị này. Tuy nhiên sau đó, người này lại nhiệt tình giới thiệu một đầu mối khác và khẳng định, ship (vận chuyển) tại Hà Nội ngay nếu khách có nhu cầu.

Một thiết bị quay lén siêu nhỏ được bán với giá 1,5 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoạt động buôn bán thiết bị quay lén diễn ra rất sôi động trên "chợ mạng" bởi những cá nhân riêng lẻ.

Tuy nhiên, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, theo quy định của pháp luật, kinh doanh các thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tổ chức cá nhân nào không đủ điều kiện kinh doanh nhưng lại tự ý bán các loại thiết bị là vi phạm pháp luật. Tùy thuộc vào giá trị hàng hóa, tính chất của sự việc mà người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, cơ sở kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình định vị phải đảm bảo điều kiện về an ninh, trật tự và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Chỉ các cơ sở kinh doanh sau đây mới được kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị:

- Cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

- Cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

- Cơ sở kinh doanh không thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Những tổ chức cá nhân kinh doanh thiết bị ghi hình mà không có giấy phép theo quy định thì có thể bị xử phạt tới 15 triệu đồng. Trường hợp hành vi được xác định là buôn lậu với giá trị hàng hóa từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 188 Bộ Luật hình sự.