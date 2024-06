Rancare - Bộ sản phẩm dinh dưỡng cao cấp cho sức khỏe

Ưu điểm vượt trội của sữa dinh dưỡng Rancare

Rancare giới thiệu loạt sản phẩm dinh dưỡng với công thức đặc biệt và những thành phần cao cấp nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Với sự kết hợp của những thành phần cao cấp và công nghệ sản xuất tiên tiến, Rancare có thể đem lại những giá trị dinh dưỡng vượt trội

Chất béo OPO (sn-2 palmitate) giúp tăng cường hấp thụ canxi, hỗ trợ phát triển xương và hệ tiêu hóa của trẻ.

Sữa non có hàm lượng lên đến 7.000mg được nhập khẩu từ tập đoàn APS Bio, Hoa Kỳ. Đây là dưỡng chất đặc biệt chứa kháng thể IgG, IgA và Lactoferrin giúp tăng cường hệ miễn dịch vượt trội, bảo vệ sức khỏe của trẻ trước các tác nhân gây bệnh.

Đạm thủy phân từ váng sữa UPGRO190TM là thành phần đột phá từ Hàn Quốc được chứng minh có tác dụng thúc đẩy chiều cao, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Bột xương cá tuyết chứa lượng lớn canxi và phospho, hỗ trợ phát triển xương và răng, giúp trẻ có hệ xương vững chắc.

Aquamin F có nguồn gốc từ tảo đỏ thiên nhiên đến từ Nhật Bản. Aquamin F có chứa lượng lớn canxi hữu cơ, magie và 70 loại khoáng vi lượng. Aquamin F giúp tăng khả năng hấp thu canxi, hạn chế gây nóng trong hay táo bón ở trẻ nhỏ.

Nutra C là dạng vitamin C không có tính acid nhập khẩu từ tập đoàn Novotech, Hoa Kỳ. Nutra C được chứng minh phù hợp với hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ, cho sinh khả dụng và khả năng miễn dịch vượt trội hơn so với dạng vitamin C thông thường.

Chất xơ hòa tan (FOS, NeoGOS P70) cùng 5 loại enzyme tiêu hóa và lợi khuẩn Probiotic giúp cải thiện hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Với nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng, sữa dinh dưỡng Rancare mang đến nguồn dinh dưỡng vượt trội cho mọi gia đình. Ngoài ra, sản phẩm đề cao tính an toàn, đạt kết quả kiểm nghiệm về vô khuẩn cùng các tài liệu chứng minh tính năng, công dụng của sản phẩm.

Sữa dinh dưỡng Rancare được sản xuất tại nhà máy Rance Pharma, đặt tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, một trong những khu công nghiệp có quy mô lớn tại miền Bắc. Quy trình sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe, sản xuất tự động hóa khép kín của Thụy Điển cùng trang thiết bị máy móc hiện đại và hệ thống vô trùng, vô khuẩn từ Đức. Nhà máy Rance Pharma đảm bảo chất lượng khi đã đạt chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất ISO 22000:2018, FDA Hoa Kỳ và GMP.

Long Khang Group là đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm sữa Rancare

Công ty cổ phần Dược quốc tế Long Khang Group là đơn vị phân phối sản phẩm sữa dinh dưỡng Rancare tại Việt Nam. Với sứ mệnh mang đến những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, Long Khang Group cung cấp sữa dinh dưỡng Rancare chất lượng, được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tinh khiết, giàu dưỡng chất, hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ và duy trì sức khỏe tối ưu cho người lớn.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm, khách hàng truy cập: https://rancare.com.vn

Sản xuất tại: Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma

Địa chỉ nhà máy: Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Phân phối bởi: Công ty cổ phần Dược quốc tế Long Khang Group

Địa chỉ: Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0243 995 7979