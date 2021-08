Ra mắt lực lượng truy vết dịch, tặng 3.000 phần quà đến người khó khăn

Dân trí Ngày 12/8, Công an tỉnh An Giang công bố quyết định thành lập lực lượng truy vết dịch Covid-19. Dịp này, Công an An Giang tặng 3.000 phần quà đến người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cùng nhiều cán bộ Tỉnh ủy, UBND tỉnh An giang cùng đến dự

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Công an tỉnh An Giang ra quyết định thành lập lực lượng truy vết dịch Covid-19 của tỉnh. Lực lượng này với tổng quân số 14.738 cán bộ, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt phối hợp các lực lượng Y tế, quân sự, dân quân, các ban, ngành, đoàn thể….

Ngày 12/8, Công an tỉnh An Giang công bố quyết định thành lập, ra mắt lực lượng truy vết dịch Covid-19 (Ảnh: Tiến Tầm).

Ngoài ra, cấp tỉnh thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh với 353 cán bộ, cấp huyện 11 Đại đội với 759 cán bộ, cấp xã 156 Trung đội với 4.836 cán bộ và các khóm, ấp 879 Tiểu đội với 8.790 cán bộ.

Nhiệm vụ lực lượng này là truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19, tăng cường truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Dịch bệnh đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống của người dân, nhất là những người lao động nghèo đang sống trong vùng bị cách ly, phong tỏa, những người có hoàn cảnh khó khăn…

Ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang cùng lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đến dự và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ (Ảnh: Tiến Tầm).

Trong dịp ra mắt lực lượng truy vết dịch Covid-19 sáng 12/8, Công an Công an tỉnh ra quân tặng 3.000 phần quà cho các hộ nghèo, người lao động mất việc, các gia đình khó khăn bị cách ly tại nhà… Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm: 10kg gạo, rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang thực hiện nhiều đợt hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó do dịch Covid-19 (Ảnh: Tiến Tầm).

Ngoài ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã huy động, chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ, công đoàn công an vừa làm công tác phòng, chống dịch vừa phối hợp công an các địa phương thu mua lương thực, thực phẩm, rau màu mang về, sau đó phân loại và sắp xếp vào bao bì đầy đủ các loại, đảm bảo bữa ăn của người dân được đầy đủ chất dinh dưỡng trong điều kiện hết sức khó khăn do dịch bệnh hiện nay.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vượt bậc của lực lượng Công an toàn tỉnh trong công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch và công tác chăm lo đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 thời gian qua.

Đối với lực lượng truy vết, ông Quang cho rằng, đây là lực lượng nòng cốt cùng toàn hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ truy vết, khống chế, kiểm soát dịch bệnh.

Ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt lực lượng truy vết Công an tỉnh An Giang (Ảnh: Tiến Tầm).

"Lực lượng Công an với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội thì nay có thêm nhiệm vụ mới là chống dịch Covid-19, với phương châm "Chống dịch như chống giặc". Và, giặc ở đây là vô hình và vô cùng nguy hiểm.

Sắp tới, chúng ta tiếp tục vận dụng linh hoạt sáng tạo, thực hiện nhiều biện pháp, mọi phương án để chuyển "vùng đỏ" thành "vùng xanh" để đảm bảo lao động, sản xuất, kinh doanh, sớm trả lại trạng thái bình thường mới trên địa bàn toàn tỉnh", bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã hạ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo tốt tình hình ANTT, phòng, chống, truy vết, khoanh vùng, dập dịch Covid-19 thành công.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, sát cánh cùng nhân dân để vượt qua khó khăn trong đợt dịch này, sớm trả lại trạng thái bình thường mới, phục vụ tích cực cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nguyễn Hành