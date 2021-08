PVN đồng hành với chương trình "An toàn phòng cháy, chữa cháy" năm 2021

Dân trí Công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy luôn được các cấp, các ngành và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đặt lên hàng đầu do tính nguy hiểm và thiệt hại nặng nề.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của người dân về phòng cháy, chữa cháy; tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng để cán bộ, Đảng viên và nhân dân làm tốt việc phòng chống cháy nổ, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, hậu quả do cháy nổ gây ra; kịp thời phát hiện và phản ánh về những vi phạm quy định PCCC, năm 2021, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục sản xuất và phát sóng chương trình truyền hình "An toàn phòng cháy, chữa cháy" vào 06h55 Chủ Nhật hàng tuần; phát lại vào 07h35 Thứ 4 và 10h50 Thứ 5 tuần kế tiếp trên Kênh 1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Chương trình An toàn Phòng cháy, chữa cháy phát sóng trên Kênh 1 Đài PT & TH Hà Nội.

Chương trình hân hạnh có sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Chương trình với những thông tin cập nhật về phòng cháy chữa cháy, cảnh báo cháy nổ và hướng dẫn các kỹ năng phòng cháy chữa cháy đã và đang mang đến cho khán giả những tin tức hữu ích.

Để bảo đảm an toàn trong thực thi công việc đặc thù, xuyên suốt 60 năm xây dựng và phát triển, công tác đào tạo, huấn luyện về an toàn luôn được PVN thực hiện đầy đủ theo đúng quy định pháp luật. Đây không chỉ là điều kiện để nhận thức an toàn của cá nhân người lao động, mà đây còn là văn hóa an toàn của tập thể đơn vị, đóng góp thiết thực vào công tác bảo đảm an toàn nói chung và an toàn phòng chống cháy nổ nói riêng trong các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn.

Với đặc thù là ngành hoạt động trong lĩnh vực luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ, rủi ro về mất an toàn sản xuất gây ảnh hưởng đến môi trường, vì vậy, công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ luôn được các cấp lãnh đạo, Công đoàn và toàn thể người lao động ngành Dầu khí coi trọng, đặt lên hàng đầu, xem đó là việc mang tính chất sống còn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của cả Tập đoàn. PVN và các đơn vị thành viên thường xuyên tổ chức các hoạt động/ cuộc thi về an toàn phòng cháy chữa cháy, xây dựng các nội quy, quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ; thường xuyên kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ tại các đơn vị thành viên; phát hiện và kiến nghị khắc phục kịp thời các biện pháp an toàn, chính sách an toàn, không ngừng nâng cao chất lượng trong công tác quản lý an toàn tại các đơn vị, không ngừng cải thiện điều kiện môi trường làm việc, chăm sóc sức khỏe của người lao động; tăng cường kiểm tra công trình trọng điểm trước các mốc quan trọng.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam.

Việc PVN tham gia đồng hành cùng chương trình "An toàn phòng cháy, chữa cháy" nhằm khẳng định tinh thần đề cao cảnh giác với những hiểm họa về cháy nổ có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị, đồng thời tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến người lao động trong ngành dầu khí nói riêng và các đối tượng nhân dân nói chung để tự trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy trong đời sống hàng ngày.

Mời Quý vị và các bạn đón xem chương trình vào khung giờ 06h55 Chủ Nhật hàng tuần; phát lại vào 07h35 Thứ 4 và 10h50 Thứ 5 tuần kế tiếp trên Kênh 1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để cập nhật cùng chúng tôi những tin tức và nâng cao kỹ năng trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Trường Thịnh