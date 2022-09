PV GAS tổ chức chương trình nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe cho người lao động năm 2022

Chương trình nằm trong kế hoạch chào mừng kỷ niệm 32 năm thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam, hướng tới Tuần lễ Văn hóa Dầu khí và thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đã được sự chấp thuận của lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn và Ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường.

Chương trình dành cho đối tượng là lãnh đạo, CBCNV sau khi bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc mà sức khỏe chưa phục hồi. CBCNV bị nhiễm Covid-19 có kết quả khám theo chương trình khám hậu Covid-19 của TCT phát hiện các tổn thương nặng liên quan tới các bộ phận, cơ quan quan trọng của cơ thể cần phải điều trị chuyên khoa. CBCNV sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi. Nữ CBCNV sau khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý hoặc sau khi sinh mà sức khỏe chưa phục hồi. CBCNV sẽ nghỉ hưu trong vòng 01 năm (tính từ ngày 1/6/2022). CBCNV bị suy giảm sức khỏe do mắc bệnh cần điều trị dài ngày theo quy định tại Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế…

Đoàn 1 - CBCNV đang làm việc tại Cơ quan điều hành và các đơn vị trực thuộc PV GAS, là đối tượng cần bồi bổ sức khỏe và chịu di chứng hậu Covid.

Chuyến tham quan nghỉ dưỡng được tổ chức từ TPHCM đến với Khu du lịch Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận, 4 ngày 3 đêm dành cho 145 cán bộ, người lao động thuộc các đối tượng trên. Trên hành trình Đoàn sẽ được ngắm cảnh non nước hữu tình với những khúc quanh co uốn lượn giữa núi rừng và biển, tận mắt ngắm nhìn Cánh đồng muối Đầm Vua và tìm hiểu cách làm muối của người dân Khánh Tường.

Đoàn 2 - CBCNV đang làm việc tại Cơ quan điều hành và các đơn vị trực thuộc PV GAS, là đối tượng cần bồi bổ sức khỏe và chịu di chứng hậu Covid.

Đoàn được tham quan, chinh phục con đường đèo Vĩnh Hy - Bình Tiên được mệnh danh là con đường đèo đẹp nhất Miền Trung; tham quan Hang Rái nơi giao nhau giữa Núi Chúa và biển cả, đây được cho là địa điểm vàng của tay săn ảnh hàng đầu và các dân phượt phiêu lưu thích chinh phục thiên nhiên; tham quan Vịnh Vĩnh Hy ngắm san hô bằng Tàu đáy kính và có thời gian tuyệt vời đắm mình trong làn nước trong xanh. Đoàn cũng được tham quan vườn nho, địa điểm tham quan, du lịch sinh thái không thể thiếu khi đến với Ninh Thuận.

Một trong những điểm nhấn của chuyến nghỉ dưỡng là tham quan Tháp Pôklông Garai là tên gọi một cụm Tháp Chàm tại Việt Nam được xây dựng vào cuối thế kỷ XIII đầu thế kỷ XIV, nằm trên đồi Trầu thuộc địa phận đường Bác Ái, phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Tháp PôKlông Garai là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật điêu khắc độc đáo của người Chăm được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích di tích quốc gia năm 1979 và được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cần phải bảo tồn. Kết thúc chuyến nghỉ dưỡng, trên đường về Đoàn về Mũi Né dọc theo tuyến đường biển Ninh Thuận chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên sa mạc giao thoa với đại dương.

Chuyến tham quan Vịnh Vĩnh Hy và ngắm san hô bằng tàu đáy kính.

Chuyến nghỉ dưỡng đem đến cho người lao động khoảng thời gian thư thái, gác lại công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, những bận bịu thường nhật với công việc bộn bề, hòa mình với thiên nhiên, qua đó có điều kiện phục hồi sức khỏe thể chất, tinh thần. Đây được xem là một trong những chính sách đãi ngộ, phúc lợi quan trọng của PV GAS đối với người lao động, được quan tâm thực hiện định kỳ hàng năm.

Cảm xúc với một chuyến đi ý nghĩa, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và đề cao tình đoàn kết PV GAS, các thành viên trong đoàn đã gửi những lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo, Ban Tổ chức TCT.