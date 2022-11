PV GAS thực hiện truyền thông vì cộng đồng

Là một trong những hoạt động thường xuyên gắn liền với sản xuất kinh doanh, vào cuối tháng 10, đầu tháng 11, các đơn vị thành viên Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) phối hợp triển khai các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức của người dân với việc đảm bảo an ninh, an toàn cho đường ống dẫn khí, các công trình dầu khí, cũng như thực hiện những chương trình vì cộng đồng.

Tuyên truyền pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Vũng Tàu

Sáng 4/11, tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn và Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ thuộc PV GAS tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 100 chủ tàu thuyền, ngư dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông tin đến các chủ tàu thuyền, ngư dân về Luật Biên phòng Việt Nam, một số nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục tình trạng ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp. Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn và Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ cũng đã hướng dẫn vị trí, tọa độ hệ thống đường ống dẫn khí và vận động ngư dân không neo đậu, đánh bắt hải sản trong khu vực hành lang an toàn các công trình dầu khí trên biển.

Các đơn vị thuộc PV GAS ở Bà Rịa - Vũng Tàu tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân (Ảnh: PV GAS).

Việc tuyên truyền giúp ngư dân nhận biết được vị trí đường ống dẫn khí nằm dưới đáy biển để phòng ngừa, tránh các hoạt động vi phạm gây mất an ninh, an toàn và nguy cơ cháy nổ cho đường ống dẫn khí. Đồng thời, các đơn vị cũng tuyên truyền nâng cao trách nhiệm cho ngư dân khi phát hiện, tố giác những hành vi xâm phạm an ninh, an toàn công trình dầu khí trên biển, đường ống dẫn khí, kết hợp giữa phát triển kinh tế biển với tham gia đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Dịp này, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tặng 500 cờ Tổ quốc cho chủ tàu thuyền, ngư dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

Tuyên truyền an ninh, an toàn công trình khí ở U Minh

Công ty Khí Cà Mau (KCM) đã phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau và UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, UBND xã Khánh An, huyện U Minh truyền thông cho người dân, doanh nghiệp sinh sống và hoạt động gần khu vực có Trạm khí, Nhà máy xử lý Khí Cà Mau và dọc hành lang đường ống dẫn khí trên bờ.

Hướng dẫn ngư dân về hành lang an toàn đường ống dẫn khí trên biển (Ảnh: PV GAS).

Tại buổi truyền thông, KCM đã phổ biến các quy định về bảo vệ an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy công trình khí, phổ biến các thông tin, đầu mối tiếp nhận thông tin liên quan nếu phát hiện các vụ việc có nguy cơ gây mất an ninh, an toàn cũng như lắng nghe các ý kiến, góp ý của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân

PV GAS Vũng Tàu đồng hành cùng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) là trường đại học công lập do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tào với nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành dầu khí Việt Nam.

Ngày 28/10, Công ty chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã tham dự lễ "Công bố đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET - Trao bằng tốt nghiệp 2022 và Khai giảng năm học mới 2022-2023" của PVU. Tại đây, KVT đã trao học bổng cho các sinh viên, khuyến khích tài năng có thành tích học tập xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, có ý chí vươn lên trong học tập và cuộc sống.

KVT hy vọng đồng hành cùng PVU sẽ góp phần tạo nên giá trị đào tạo và mang lại cơ hội sự nghiệp cho sinh viên trong quá trình học tập và sau tốt nghiệp.