One Tech hoàn thành hàng nghìn dự án lắp kệ siêu thị tại các cửa hàng

Để đạt được thành tựu này, thương hiệu đã không ngừng cải tiến các quy trình sản xuất, từ khâu nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất, nhằm mang đến những sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng. Nhờ chất lượng sản phẩm tốt đã giúp thương hiệu giá kệ One Tech xây dựng uy tín vững chắc trong lĩnh vực kệ hàng trưng bày.

One Tech miễn phí thiết kế không gian 3D cho cửa hàng.

Tập đoàn One Tech đồng hành xây dựng hàng nghìn cửa hàng bán lẻ

Mỗi lĩnh vực kinh doanh đều có những yêu cầu thiết kế mặt bằng riêng, vì thế tập đoàn One Tech cung cấp giải pháp kệ trưng bày tối ưu để đáp ứng mong muốn của khách hàng.

Trong số hàng nghìn cửa hàng Tập đoàn One Tech đã thực hiện thiết kế hệ thống giá kệ hàng thì 3 mô hình kinh doanh là siêu thị bán lẻ, nhà sách, hệ thống mẹ và bé chiếm phần lớn tỷ trọng. Điều này cũng cho thấy đây là 3 ngành hàng có triển vọng trong tương lai, hấp dẫn nhà đầu tư kinh doanh lớn nhỏ.

Dưới đây là những dự án thiết kế không gian kệ trưng bày thương hiệu OneTech thực hiện.

Hệ thống kệ siêu thị là mô hình phổ biến nhất trong tất cả các dự án của tập đoàn One Tech, chiếm đến 60%. Tập đoàn đã hoàn thiện việc cung cấp giá kệ siêu thị cho nhiều chuỗi siêu thị lớn trên cả nước.

Kệ hàng tạp hóa đảm bảo chắc chắn khi trưng bày hàng.

Thiết kế không gian trưng bày tại mô hình kinh doanh nhà sách cũng là một trong những dự án phổ biến tập đoàn OneTech thực hiện. Sau khi dự án hoàn thiện, nhiều khách hàng khác tìm đến thương hiệu và mong muốn xây dựng nhà sách quy mô và chuyên nghiệp.

Kệ sách do OneTech thực hiện.

Với ngành hàng mẹ và bé, trong năm 2024, tập đoàn One Tech đã đồng hành để thiết kế nhiều hệ thống cửa hàng mẹ và bé cho nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Dự án lắp kệ siêu thị tôn lỗ tại cửa hàng mẹ và bé.

Ngoài 3 ngành hàng trên, One Tech cũng góp phần tạo ra cửa hàng quần áo, giày dép, gia dụng, xây dựng...

Thương hiệu One Tech cung cấp giá kệ siêu thị chất lượng, uy tín

Các sản phẩm của Tập đoàn One Tech được kiểm duyệt và đạt chất lượng ISO 9001:2015, nhờ vào việc sử dụng nguyên vật liệu cao cấp, thiết kế chuyên nghiệp và hệ thống máy móc tiên tiến.

Ngoài sản phẩm chất lượng, thương hiệu còn nổi bật với dịch vụ bán hàng tận tâm. Khách hàng không chỉ được tư vấn nhiệt tình từ đội ngũ bán hàng, mà còn nhận bản vẽ 3D miễn phí từ các kỹ sư chuyên nghiệp, cùng dịch vụ vận chuyển và lắp đặt tận nơi.

Thương hiệu cung cấp sản phẩm với mức giá phù hợp với chất lượng, đồng thời thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi và giảm giá vào dịp lễ, Tết hay kỷ niệm sinh nhật nhằm tri ân khách hàng.

Thương hiệu giá kệ One Tech uy tín chất lượng hàng đầu.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại One Tech Việt Nam - Đơn vị cung cấp kệ siêu thị trưng bày

Văn phòng: Tầng 5 - Tòa Star City, 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà máy: CN5, khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội

Hotline: 0963 021 077

Website: https://tapdoanonetech.com