Những lưu ý giúp lái xe côn tay an toàn

Loại bỏ cảm giác giật khi đường xấu

Xe côn tay mang đến trải nghiệm lái thể thao, nhưng để điều khiển một cách thuần thục và an toàn, người chơi xe cần nắm vững kỹ thuật ga - côn - số. Nếu chưa kiểm soát tốt, đặc biệt khi di chuyển trên những đoạn đường gồ ghề, xe có thể bị giật mạnh, mất lực kéo hoặc trượt bánh.

Cắt côn nhẹ khi xe bị hụt xuống khi qua đường xấu (Ảnh: Yamaha).

Để giảm cảm giác giằng giật khi qua đường xấu, người lái cần cắt côn nhẹ khi xe bị hụt xuống và nhả côn từ từ khi xe nhô lên. Đồng thời, thao tác ấn - nhả côn và tăng - giảm ga cần nhịp nhàng theo tốc độ, tránh vặn ga mạnh đột ngột.

Làm chủ bộ côn - số - ga

Làm chủ bộ côn - số - ga là yếu tố quan trọng để vận hành xe mượt mà. Khi khởi động, cần bóp côn - vào số - nhả côn đúng nhịp, nếu không xe có thể bị giật cục hoặc tắt máy. Trong đô thị, không nên bóp côn quá nhiều vì dễ gây mỏi tay và tiêu hao nhiên liệu, thay vào đó hãy giữ ga đều và nhấp côn hợp lý.

Một kỹ thuật nâng cao là đá số - sang số không cần bóp côn, giúp tăng tốc nhanh. Khi vòng tua máy cao, bạn chỉ cần nhả ga nhanh và đá số lên dứt khoát. Ngoài ra, khi giảm tốc, việc dồn số về thấp bằng cách bóp nhẹ côn, đạp số rồi nhả côn từ từ sẽ giúp xe phanh bằng động cơ, đảm bảo kiểm soát tốt hơn, đặc biệt khi vào cua.

Lên dốc, xuống dốc

Với địa hình dốc, cách điều khiển xe lại có những nguyên tắc riêng. Khi lên dốc, cần điều chỉnh tốc độ phù hợp, về số thấp hơn và thả hết tay côn để xe chạy bền bỉ hơn. Nếu xe bị dừng giữa dốc, bạn có thể bóp phanh tay, chống hai chân để giữ thăng bằng, sau đó khởi động lại, vào số 1, nhả côn và ga từ từ. Ngoài ra, cần căn cứ vào độ cao của dốc để về số phù hợp. Lên dốc càng cao thì về số càng thấp, tuy nhiên không được điều chỉnh quá nhẹ hoặc quá mạnh để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Khi lên dốc bằng xe tay côn, tài xế cần chú ý đến điều chỉnh tốc độ (Ảnh: Yamaha).

Khi xuống dốc, không nên rà côn hoặc âm côn vì xe sẽ trôi theo quán tính, mất lực ghì từ động cơ, khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn và trực tiếp giảm độ bền của lá sắt và lá bố nồi. Quy tắc quan trọng là lên dốc bằng số nào thì nên giữ nguyên số đó khi xuống dốc. Nếu gặp chướng ngại vật bất ngờ, người lái cần bình tĩnh bóp côn, tăng ga và hạ về một số để lực máy ghì lại tốc độ xe.

Để có thể trải nghiệm xe côn tay an toàn, bạn cần lựa chọn mẫu xe phù hợp, chất lượng, trang bị đầy đủ tính năng an toàn. Yamaha Exciter 155 VV- ABS là gợi ý không nên bỏ qua cho các dân chơi đam mê xe tay côn.

Yamaha Exciter 155 VV- ABS là gợi ý phù hợp cho các dân chơi đam mê tay côn (Ảnh: Yamaha).

Yamaha Exciter 155 VVA-ABS được trang bị khối động cơ 155cc VVA - đang vào top dẫn đầu trong phân khúc xe underbone phổ thông với phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch giúp cho hiệu năng ổn định ở cả tốc độ trong đô thị và tốc độ cao trên đường trường.

Điểm nổi bật của Exciter là hệ thống van biến thiên VVA tiên tiến với cơ cấu hai cam điều khiển các van nạp riêng biệt cho từng dải vòng tua. Hệ thống này tự động chuyển đổi tùy theo điều kiện vận hành, giúp xe bứt tốc mượt mà, thoải mái di chuyển trong phố hay trên những cung đường dài.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị ở bánh trước (Ảnh: Yamaha).

Điểm cạnh tranh của Exciter so với các mẫu xe khác là hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước, kết hợp bộ ly hợp A&S (Assist & Slipper), giúp chống bó cứng bánh khi dồn số gấp và hạn chế trượt côn. Vì thế, dù đi đường phố hay đường trường, quá trình di chuyển cũng sẽ an toàn hơn nhưng vẫn mang lại cảm giác lái thể thao cho người dùng. Với bình xăng dung tích 5,4 lít và động cơ tiết kiệm nhiên liệu, Exciter có thể di chuyển quãng đường lên tới 265km cho một lần đổ đầy, phù hợp cho cả những hành trình dài.

Về thiết kế, Exciter mang phong cách thể thao như dòng R-series, với những đường nét sắc cạnh, đem đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Ốp trước thừa hưởng thiết kế của người em Yamaha Exciter 150 với hình "mặt cú" cùng với một khe gió mới giúp tăng tính khí động học cho xe.

Yamaha Exciter 155 VVA sở hữu thiết kế xe hoàn toàn mới, đậm chất thể thao (Ảnh: Yamaha).

Xe cũng được trang bị loạt tính năng hiện đại như Smartkey, công tắc ngắt động cơ, ổ cắm sạc điện thoại 12V và ứng dụng My Yamaha Motor, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý xe tiện lợi.

Không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng, Yamaha còn mang đến dịch vụ thay dầu nhớt cho xe tại toàn bộ đại lý trên khắp toàn quốc khuyến khích thay dầu nhớt định kỳ cho xe để đảm bảo vận hành ổn định. Mỗi chai dầu nhớt Yamalube sẽ có một mã QR Code duy nhất, giúp khách hàng kiểm tra nguồn gốc sản phẩm chính hãng nhanh chóng và chính xác.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết về Yamaha Exciter 155 VVA-ABS tại: https://yamaha-motor.com.vn/xe/loai-xe/exciter/