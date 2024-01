Nhiều Gen Z bất ngờ với xu hướng bộ sưu tập đồ lót mới của ONOFF

Nếu là người có xu hướng thời trang đồ lót (underwear) tối giản, yêu cầu cao về chất liệu, ONOFF sẽ là lựa chọn hàng đầu của bạn, đây cũng là hai yếu tố làm nên thương hiệu cho nhãn hàng này.

Tuy nhiên, mở đầu năm 2024, khách hàng trung thành với thương hiệu này khá bất ngờ khi Gen Z là đối tượng mục tiêu được lựa chọn và đã cho tung ra bộ sưu tập đầy màu sắc, hợp thời và có tính cạnh tranh cao.

BST mới nhất của ONOFF với xu hướng thiết kế họa tiết bắt mắt, lột xác sau 18 năm trung thành với mẫu mã cơ bản (Ảnh: ONOFF).

Quyết định tái định vị lại thương hiệu với bộ sưu tập mới, không chỉ tập trung vào các thế hệ 8X, 9X, đối tượng có xu hướng quan tâm sức khỏe, mẫu mã cơ bản là được, tệp khách hàng Gen Z ngược lại, có sự chọn lọc hơn.

Với mỗi quyết định xuống tiền đảm bảo sản phẩm phải đủ 3 tiêu chí cơ bản: Chất liệu cao cấp, mẫu mã theo xu hướng và nhất là phải có tính ứng dụng cao. Nắm bắt nhanh về chân dung khách hàng, ONOFF đã ra mắt bộ sưu tập "IT'S NEW, IT'S ONOFF" với mong muốn đem đến những trải nghiệm thật nhất về dòng sản phẩm mặc trong chất lượng.

Cập nhật chất liệu cao cấp Modal Lenzing vào bộ sưu tập mới

Modal Lenzing là chất liệu vải cao cấp được làm từ bột gỗ sồi, đây là một trong những tiến bộ vượt bậc nhất của ngành công nghệ dệt may thời điểm hiện tại.

Trải qua nhiều quy trình xử lý hơn các loại vải khác nên thành phẩm ra đời khá chất lượng với một vài ưu điểm vượt trội như: độ thoáng khí cao, co giãn tốt, mềm mại, thấm hút gấp đôi so với vải cotton thông thường và nhất là thân thiện với các vùng tiếp xúc.

Không chỉ có phái nữ mà ngay cả phái nam cũng thận trọng và cầu toàn hơn khi lựa chọn đồ underwear. Vì ngoài hình thức, cảm giác khi sử dụng cũng là yếu tố quan trọng. Một sản phẩm có độ ôm vừa vặn theo từng chuyển động của cơ thể và còn có khả năng kháng khuẩn, bảo vệ da sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Chất liệu Modal Lenzing được chế xuất từ bột gỗ sồi cao cấp (Ảnh: ONOFF).

Tuy nhiên, đây là chất liệu hoàn toàn tự nhiên nên cũng sẽ có những lưu ý nhất định khi sử dụng như: nhiệt độ nước không nên quá nóng, không sử dụng thuốc tẩy và nên phơi ở nhiệt độ thường do vải Modal Lenzing nhanh khô. Khi sử dụng các dòng sản phẩm dùng chất liệu này, để luôn giữ được màu sắc và chất liệu như mới, bạn nên duy trì giặt bằng tay, phơi ở nơi thoáng khí và có mái che.

ONOFF cũng là một trong số ít đơn vị được cấp chứng chỉ Modal Lenzing bảo chứng cho nguồn gốc và chất lượng, vì vậy bạn có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm của thương hiệu này.

Mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt

Trải qua 18 năm hoạt động, với kim chỉ nam mang tới người dùng những sản phẩm tối giản, dễ mặc và có sự đầu tư lớn về chất liệu, đến nay, khi thế hệ Gen Z là nhóm khách hàng có tỷ lệ mua sắm cao, đòi hỏi nhãn hàng phải nhanh chóng bắt kịp xu hướng và đưa ra những sản phẩm có mẫu mã chất lượng.

Đơn cử như một vài mẫu mã dưới đây đã khiến nhiều Gen Z bất ngờ về sự thay đổi này. Thay vì những sản phẩm đơn sắc, mẫu mã đơn giản, nhãn hàng đã lắng nghe nhu cầu của hội tiêu dùng Gen Z và cho ra mắt bộ sưu tập ấn tượng.

"City Lights" biểu tượng của thế hệ Gen Z hoạt náo, yêu thích những ánh sáng sắc màu của thành phố nhộn nhịp (Ảnh: ONOFF).

Hay "Winter deers", những chú tuần lộc với những bước nhảy dài, phù hợp với Gen Z nhanh nhẹn, hợp thời và luôn bắt kịp xu hướng (Ảnh: ONOFF).

Tính ứng dụng cao

Thời trang luôn có sự thay đổi nhanh chóng, underwear không chỉ đơn thuần là đồ lót mặc trong nữa, mà còn là một chi tiết của cả bộ đồ tổng thể.

Cho dù bạn là cô nàng công sở ngọt ngào, quý cô quyến rũ, hay chàng trai khỏe khoắn, việc lựa chọn bộ đồ mặc trong cũng quan trọng để tôn lên cá tính của bản thân.

Giữa hơn 8 kiểu dáng thiết kế khác nhau (bralettle - áo ngực không mút, string biniki - bikini cột dây, hipster - quần lót cạp trễ, bikini, boyshort - dáng quần short của nam, brief - quần cạp cao che vòng ba, trunk - quần lót nam, boxer - quần nam cạp thấp), bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn, dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp với phong cách của bản thân trong bộ sưu tập mới nhất của ONOFF.

Cho dù bạn là cô nàng công sở ngọt ngào, quý cô quyến rũ, hay chàng trai khỏe khoắn, việc lựa chọn bộ đồ mặc trong cũng quan trọng để tôn lên cá tính của bản thân (Ảnh: ONOFF).

