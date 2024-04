Sáng 3/4, trong lúc điều khiển xe máy đi chợ, chị Nguyễn Thị Dung (30 tuổi, sống tại thành phố Đào Viên, Đài Loan) trông thấy người dân sinh sống hai bên đường chạy hết ra ngoài. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, chị tiếp tục lái xe, thì cảm nhận mặt đất lắc lư mạnh.

"Phát hiện động đất, tôi dừng xe, không thể đi tiếp. Cảm giác sợ hãi và lo lắng vô cùng, tôi vội gọi điện cho người thân và cô giáo của các con", chị Dung nói.

Tại trường học, con của chị Dung và các học sinh xếp ghế lên bàn, rồi chạy thoát ra ngoài sân trường an toàn. Nhìn hình ảnh con bình an do cô giáo gửi, chị mới thở phào nhẹ nhõm.

Con chị Dung và nhiều học sinh chạy ra sân trường an toàn sau trận động đất (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau trận động đất mạnh 7,2 độ, khoảng 10 cơn dư chấn liên tiếp xuất hiện, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ sóng thần. Tại một siêu thị, người phụ nữ Việt trông thấy đồ đạc rơi vãi lung tung khắp sàn nhà.

"Hơn 13 năm sống tại Đài Loan, trải qua nhiều trận động đất, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận thiên tai mạnh như lúc này", chị Dung nói.

Đồ đạc rơi khắp nơi trong siêu thị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Động đất xảy ra lúc 7h58 (6h58 giờ Hà Nội) với tâm chấn nằm ở phía Đông đảo Đài Loan, tại độ sâu 15,5 km. Chính quyền Đài Loan cho biết động đất mạnh 7,2 độ, tâm chấn ngoài khơi huyện Hoa Liên khiến hàng chục tòa nhà sụp đổ.

Tại Đài Bắc, gạch rơi xuống từ các tòa nhà cũ và một số tòa văn phòng, nhưng không gây thương vong. Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường ở Đài Bắc sau động đất, trẻ em đến trường và người lớn tiếp tục đi làm.

Đỗ Mạnh Toàn, 31 tuổi, sống tại thành phố Đài Bắc, cách tâm chấn 200km, cảm nhận rõ rung lắc mạnh và chao đảo khi động đất xảy ra. Thời điểm đó, chàng trai Việt đang làm việc tại công trường ở tầng 21 của một tòa chung cư cùng một đồng nghiệp, tầng trên có 6 người Việt khác.

"Động đất xảy ra một phút, sau đó là những trận rung lắc nhẹ, kéo dài suốt một giờ", Toàn nói.

Sống và làm việc tại Đài Loan 10 năm, anh cho hay đất nước này đã sớm thiết kế những tòa nhà kiên cố, người dân bình tĩnh xử lý khi xảy ra thiên tai.

Dù đã quen với động đất tại Đài Loan, nhưng lần này có cường độ mạnh nhất mà Toàn từng trải qua. Anh hoảng loạn và sợ hãi, không thể bỏ chạy xuống mặt đất do đang ở tầng cao của tòa nhà.

Sau sự việc, công trường nơi anh làm việc thiệt hại không đáng kể, vỡ vài chục viên đá, đổ nhiều khối nguyên vật liệu. Công việc sau đó quay trở lại bình thường.

Công trường nơi anh Toàn làm việc thiệt hại không đáng kể (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cũng sống tại thành phố Đài Bắc, chị Nguyễn Thị Thu Trăm (30 tuổi) nói cảm nhận rung lắc nhiều trên đường lái xe đưa con đi học. Điện thoại của chị liên tục cảnh báo có động đất.

Chưa đầy 5 giây, mặt đường chuyển động mạnh, chị cố gắng giữ vững tay lái, cho xe di chuyển chậm, song vẫn bị lảo đảo.

"Tôi rất hoảng sợ, lo lắng đường sẽ bị sập. Sau khoảng 30 giây, tình hình ổn định, nhưng tim tôi vẫn đập rất mạnh vì sợ hãi", chị Trăm kể.

Chính phủ Đài Loan phát cảnh báo động đất vào 8h46 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Hà Trang, 30 tuổi, sống tại huyện Vân Lâm, phía Tây Đài Loan, cho hay "chưa thể hoàn hồn" sau động đất.

"Cảm giác tính mạng bị đe dọa vì liên tục 5-6 trận động đất và địa chấn", người phụ nữ Việt kể.

Chị nói đã quá quen với động đất tại Đài Loan, nhưng lần đầu tiên trải qua thiên tai vừa mạnh vừa lâu như thế này. Đồ đạc trong nhà ở tầng 4 chung cư rơi khắp nơi, tường bị nứt, khiến chị càng thêm lo lắng.

"Hoảng loạn tinh thần, người run bần bật, tôi chỉ biết ôm hai con nằm khóc, chứ không dám nghĩ chạy trốn ở đâu nữa", chị kể.

Tường nhà chị Trang nứt toác, hỏng hóc sau động đất (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, Khánh Vân, 29 tuổi, sống tại tầng 9 của một tòa nhà tại Tân Bắc, mô tả cảnh bát đĩa, lọ hoa rơi khắp nơi, cửa đóng sầm một tiếng lớn khiến cô thót tim, khung cảnh động đất "như toa tàu trên cao".

Ngay lập tức, công ty của Vân cho phép nhân viên làm việc tại nhà. Tuy nhiên, do bận sự kiện quan trọng, cô quyết tâm "giữ an toàn và đi làm". Chấm dứt 10 lần địa chấn, cô đi bộ 9 tầng, rồi lên xe buýt và tàu điện ngầm đến công ty.

"Đang trên tàu thì động đất mạnh 2 độ xảy ra, tàu dừng 10 phút rồi đi tiếp. Lần đầu tiên ở Đài Loan vào khoảng 10h30 nhưng đường phố vẫn tắc cứng vì mọi người vẫn đi làm nhưng đợi qua mấy lần địa chấn", Vân kể.

Đến công ty, những cơn địa chấn vẫn chưa dứt. Các nhân viên cơ sở hạ tầng liên tục cảnh báo, hướng dẫn xử lý người dân đến nơi trú ẩn.

"Trận động đất đáng sợ nhất trong vòng 3 năm tôi ở Đài Loan, kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ chưa dứt", Vân nói.