Người đàn ông tay không, trèo 6 tầng cứu cháu bé như "phim hành động"

Theo đó, anh An Peng vốn là lính cứu hỏa ở Sơn Tây, Trung Quốc phát hiện bé gái 5 tuổi nhà hàng xóm đang mắc kẹt trong lồng sắt phía ngoài cửa sổ của một căn hộ chung cư.

Ngay lập tức anh có mặt ở hiện trường, dùng tay không trèo lên tầng 6 để cứu bé gái bị mắc kẹt thành công.

Nhân viên cứu hộ trèo lên tầng 6 bằng tay không để cứu cháu bé (Ảnh cắt từ clip).

An Peng cho hay, lúc đó anh hành động không hề do dự nhằm đảm bảo sự an toàn của cháu bé. Để lên được tầng 6, nhân viên cứu hộ này đã phải bám theo các lồng sắt phía ngoài các căn hộ phía dưới.

Khi tiếp cận được bé gái, anh An Peng một tay bám vào lồng sắt phía ngoài cửa sổ rồi dùng tay còn lại nâng bé gái lên để người mẹ kéo con gái vào trong căn hộ qua đường cửa sổ.

"Bé gái rất hoảng sợ, liên tục khóc. Tôi an ủi bé đừng sợ hãi", An Peng kể lại với tờ People's Daily giây phút tiếp cận để giải cứu cháu bé.

Bé gái được giải cứu và không gặp nguy hiểm tính mạng khiến gia đình hết lời cảm ơn. "Thay mặt gia đình, tôi cảm kích trước hành động tốt của anh ấy", mẹ của bé gái được cứu chia sẻ.

Hành động quả cảm của An Peng đã nhận được nhiều lời khen song có người cho rằng việc làm này là mạo hiểm (Ảnh: 163).

Sau khi câu chuyện được báo chí đưa tin, An Peng đã nhận được lời khen ngợi của cư dân mạng về hành động quả cảm, kịp thời cứu cháu bé trong tình huống vô cùng khẩn cấp. Nếu chậm một vài phút có thể bé bị rơi xuống dưới, hậu quả rất khôn lường.

Một cư dân mạng bày tỏ: "Năng lượng tích cực của hành động này sẽ làm cho thế giới của chúng ta thành nơi tốt đẹp hơn".

Song cũng có quan điểm cho rằng hành động của An Peng là liều lĩnh và mạo hiểm. "Việc làm tốt của anh ấy đáng trân trọng nhưng không nên, sẽ là thảm kịch nếu tai nạn ngoài ý muốn xảy ra với cả 2 người trong quá trình giải cứu", một cư dân mạng khác nêu ý kiến.

"Thật quá nguy hiểm khi khuyến khích hành động như vậy. Sẽ là vô trách nhiệm với bản thân và gia đình nếu anh ấy bị ngã. Lẽ ra anh ấy nên chạy lên nhà của bé gái, gõ cửa và vào cứu bé gái theo cách đó", một người khác cho hay.