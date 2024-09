Nghệ Nano Curcumin: Bước đột phá nâng tầm sức khỏe

Nghệ có tác dụng rất tốt cho cơ thể (Ảnh: MasilRaon).

Trong điều kiện bình thường, khi ăn 100 phần nghệ thường thì cơ thể chỉ hấp thụ được 2 - 3 phần do curcuminoid chỉ chiếm từ 2%-5% trong củ nghệ tươi; chưa kể độ sinh khả dụng của curcumin thấp do tan kém trong nước. Để khắc phục nhược điểm này, các nhà khoa học đã nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ nano giúp tăng khả năng hấp thu phân tán trong nước của Curcumin so với các hoạt chất curcumin thông thường khác, hấp thụ nhanh qua màng tế bào, mang đến hiệu quả sử dụng vượt trội hơn.

Nano Curcumin là bước tiến nâng cao giá trị củ nghệ. 1 tấn củ nghệ tươi chiết xuất được 33kg Nano Curcumin. Trong Nano Curcumin có chứa 95% - 99% Curcuminoids gồm các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như: Curcumin, Bisdesmethoxycurcumin và Desmethoxycurcumin.

Công nghệ nano ra đời là bước đột phá giúp tăng hấp thu Curcumin qua đường tiêu hóa (Ảnh: MasilRaon).

Nano Curcumin có nhiều đặc điểm ưu việt như: kích thước hạt siêu nhỏ giúp dễ dàng đi qua màng sinh học; cấu trúc hạt Micell, bao ngoài là lớp vỏ polyme thân nước; bền vững trong môi trường PH ruột; lượng lớn Nano Curumin được hấp thu vào, với lượng không đổi enzyme gan, giúp Nano Curcumin giảm bị chuyển hóa bởi enzyme gan.

Nano Curcumin là bước đột phá cao hơn của dạng bào chế Curcumin. Công nghệ nano giúp đưa Curcumin tới kích thước nano siêu nhỏ 50-70 nanomet (1 nanômét = 1 phần tỷ mét, 1/.1000 kích thước sợi tóc) giúp tăng độ tan trong nước của nano Curcumin lên 80%, dễ dàng thẩm thấu vào máu, phát huy hiệu quả hỗ trợ nâng cao sức khỏe.

Nano Curcumin Lux được sản xuất trên dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế (Ảnh: MasilRaon).

Hiểu được giá trị của nghệ, nhãn hàng MasilRaon Hàn quốc đã cho ra đời sản phẩm nước uống Nano Nghệ (Nano Curcumin Lux). Nano Curcumin Lux với thành phần từ chiết suất hỗn hợp nghệ vàng 85% cùng táo cô đặc, mật ong, tinh chất Curcumin, cát cánh, táo đỏ cô đặc, vitamin C, hỗn hợp amino... là sản phẩm tốt cho cơ thể, có tác dụng tăng đề kháng, hỗ trợ sức khỏe. Sản phẩm được sản xuất với dây chuyền hiện đại nhất theo tiêu chuẩn quốc tế; hiện được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.