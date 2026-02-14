Mỹ: "Cơn mưa thịt sống" bí ẩn rơi từ trên cao xuống cách đây 150 năm

Sáng 3/3/1876 tại hạt Bath, bang Kentucky (Mỹ) khởi đầu như bao ngày. Trời trong trẻo và se lạnh. Nhưng ngay trước buổi trưa, một trong những sự kiện kỳ lạ nhất lịch sử đã xảy ra.

Chỉ trong vài chục giây, những mảnh thịt đỏ tươi bất ngờ rơi xuống từ bầu trời, phủ kín khu vực rộng bằng một sân bóng bầu dục.

Khi “thịt” rơi từ trời xuống

Sáng hôm đó, bà Rebecca Crouch đang nấu xà phòng ngoài sân nhà, cách thành phố Lexington khoảng 80km về phía đông. Nhân chứng này đã kể lại vụ việc với phóng viên tờ New York Herald về hiện tượng lạ xảy ra.

Hình ảnh mô phỏng cơn mưa thịt (Ảnh: AIT).

"Khoảng từ 11h đến 12h ngày 3/3, tôi đang ở ngoài sân. Trời quang mây tạnh, nắng chiếu sáng rõ, gió nhẹ thổi từ hướng tây. Không hề xuất hiện dấu hiệu báo trước nào về việc xuất hiện cơn mưa", bà nói.

Sau đó, một "cơn mưa" lạ xuất hiện, không giống như bình thường. Đó là những mảnh thịt tươi, dính máu bắt đầu rơi xuống. Cháu trai nhỏ của bà hét lên có tuyết rơi. Nhưng khi đi vòng ra phía sau, người phụ nữ thấy mảng lớn rơi xuống đất là miếng thịt.

Phần lớn các mảnh kích thước khác nhau, cũng có miếng dài bằng bàn tay, rộng khoảng hơn 1cm. Người phụ nữ mô tả chúng trông như gân thịt giống như bị xé ra từ một con vật nào đó.

Không lâu sau, khi "cơn mưa thịt" kết thúc, để lại khung cảnh rùng rợn trải dài trên diện tích tương đương một sân bóng.

Tin tức nhanh chóng lan khắp vùng nông thôn ở bang Kentucky. Người dân đổ xô đến tận mắt chứng kiến.

Ông B.F. Ellington, một người dân trong vùng khẳng định đó là thịt gấu. Trong khi một số người khác lại cho rằng đây là thịt cừu hoặc thịt nai. Song không ai biết chính xác thứ gì đã rơi xuống.

Sau đó, các mẫu vật được đóng chai và gửi đến nhiều nhà khoa học trên khắp nước Mỹ để phân tích.

Lời giải từ giới khoa học

Tháng 7/1876, tạp chí Scientific American (Mỹ) đăng ý kiến của nhà khoa học Leopold Brandeis cho rằng “thịt” trong cơn mưa kỳ lạ xảy ra trước đó thực chất là Nostoc. Đây vốn là một loại vi khuẩn lam dạng keo có thể bị gió cuốn đi xa và phát triển nhanh khi gặp điều kiện ẩm ướt.

Một mẫu thịt hiện vẫn lưu giữ tại bảo tàng ở Mỹ (Ảnh: AIT).

Nhà khoa học Leopold lưu ý, các bào tử từ Nostoc có thể bị gió thổi đi khắp nơi và đi quãng đường dài. Chúng rơi xuống, gặp môi trường thuận lợi như ẩm ướt sẽ phát triển nhanh, bao phủ cả vùng rộng lớn chỉ trong vài tiếng.

Tuy nhiên, một giả thuyết được nhiều nhà khoa học chấp nhận nhất chính là điều ít người nghĩ tới.

Trận mưa thịt ở Kentucky là tác phẩm của những đàn chim bay qua. Có thể đây là tác phẩm của đàn kền kền nôn ra thức ăn khi bay qua khu vực này. Tiến sỹ A. Mead Edwards cho rằng theo tập tính, khi một con kền kền nôn ra, những con khác cũng sẽ làm theo.

Tiến sĩ L. D. Kastenbine, giáo sư hóa học tại Cao đẳng Dược Louisville, cũng đồng tình với giả thuyết này. Từ độ cao lớn, các mảnh thức ăn bị gió thổi phân tán xuống mặt đất.

Ngày nay, giới khoa học phần lớn đồng thuận rằng “cơn mưa thịt ở Kentucky” nhiều khả năng là do đàn kền kền nôn thức ăn sau khi ăn quá no. Tuy vậy, không ai có thể khẳng định chắc chắn điều gì đã xảy ra vào buổi trưa kỳ lạ cách đây 150 năm.

Các nhà khoa học cho rằng cơn mưa thịt xuất phát từ bãi nôn của đàn kền kền (Ảnh: AIT).

Hiện nay, một mẫu “thịt bí ẩn” vẫn được lưu giữ trong lọ thủy tinh chứa cồn tại Bảo tàng Y khoa và Khoa học Monroe Moosnick thuộc Đại học Transylvania ở Lexington, Kentucky.

Đó là bằng chứng cuối cùng của "cơn mưa thịt” đã biến một buổi sáng tháng 3 bình thường của bà Rebecca Crouch cũng như nhiều người dân khác thành một trong những ngày kỳ lạ nhất lịch sử nước Mỹ.