MV TikTok Rollie nhận được hàng loạt giải thưởng

MV Tiktok Rollie là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nhóm Urban Fu$e được đầu tư sản xuất. MV với sự tham gia diễn xuất của diễn viên chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ hiện đại trong phần kỹ xảo điện ảnh.

Đảm nhận vai nam chính trong MV là diễn viên Steven Nguyễn, được giao vai nữ chính của MV sánh đôi với Steven Nguyễn, hotgirl Huyền Anh (Bà Tưng).MV TikTok Rollie ngay khi được ra mắt vào tháng 11/2021 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Steven Nguyễn và Huyền Anh (Bà Tưng) tham gia MV.

Khi nhắc tới sự thành công này, không thể không nói về một người phụ nữ luôn dành nhiều tâm huyết để làm sao mang Rap Việt ra thế giới. Đó chính là bà Tuyết Hằng - cháu ruột cố nghệ sỹ Chí Tài đồng thời là Giám đốc Dream Music Production. Được biết, bà Tuyết Hằng là người viết kịch bản với sự cộng tác của đạo diễn Tống Linh..

Bà Tuyết Hằng từng chia sẻ rằng: "Trước đây, khi nghe cháu gái chia sẻ mong muốn mang rap về Việt Nam, cố nghệ sĩ Chí Tài hết sức ủng hộ chị, hứa hỗ trợ và quảng bá hết mình cho nhóm. Ông cũng đã gặp từng thành viên trong Urban Fu$e Việt Nam trò chuyện, tư vấn, chia sẻ quan điểm sống và kinh nghiệm trong thị trường âm nhạc. Khi Urban Fu$e trình diễn tại Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam, cố nghệ sĩ cũng đã đến cổ vũ và góp ý cho nhóm về cách trình diễn, làm chủ sân khấu…". Và đến hôm nay, có thể nói với MV TikTok Rollie, bà Tuyết Hằng đã viết tiếp câu chuyện âm nhạc đầy ý nghĩa này.

Bà Tuyết Hằng - Giám đốc Dream Music Production.

Tính đến thời điểm này, TikTok Rollie đã "chinh phục" được hàng loạt giải thưởng. Như phiên bản tiếng Anh của TikTok Rollie do ba nhạc sĩ Lương Linh, Lâm Suzanna, Flavio Grant sáng tác đã thẳng bước đến chung kết cuộc thi viết nhạc quốc tế do The USA Songwriting Competition tổ chức lần thứ 26. Bên cạnh đó, sự kiện Rome Music Video Awards Festival diễn ra tại Ý cũng trình chiếu MV TikTok Rollie của nhóm trước khi trao giải cho MV hay nhất.

Tiktok Rolllie nhận giải Best editing in short của Hồng Kông.

Trước đó vào tháng 4, TikTok Rollie cũng đã vinh dự nhận được Giải thưởng Best Editing In Short của HongKong Indie Film Festival. Hay hàng loạt những giải thưởng khác như: Costume Design của Tokyo International Monthly Film Festival.

Urban Fu$e là một thương hiệu hợp tác giữa 3 nhà sản xuất sống tại 3 châu lục khác nhau, dưới cùng một công ty sản xuất âm nhạc là Dream Music Productions. 3 nhà sản xuất này gồm có Suzanna Lam, Jimmy Abreu và James Grover.