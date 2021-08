Mua sắm an toàn, thông minh trong mùa dịch cùng NowFresh

Dân trí Bằng việc sử dụng các ưu đãi của sự kiện 8.8, người dùng sẽ không cần lăn tăn về giá khi đi chợ online cũng như được đảm bảo an toàn bởi những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc giao - nhận hàng của NowFresh.

Thói quen đi chợ của người dân đã thay đổi nhiều từ khi Covid-19 xuất hiện. Từ hình thức mua hàng trực tiếp, dịch vụ đi chợ online - NowFresh đã được nhiều người lựa chọn làm giải pháp thay thế hoàn hảo trong giai đoạn này.

Bí quyết đặt thực phẩm online tiết kiệm trong mùa dịch

Áp dụng các ưu đãi, khuyến mãi khi sử dụng các dịch vụ đi chợ online là lưu ý hàng đầu để khách hàng tiết kiệm đáng kể trong mùa giãn cách. Với mong muốn tiếp sức mua sắm cho người dùng, khách hàng thỏa sức đặt hàng mà không cần lăn tăn đến giá, Now đã khởi động sự kiện "NowFresh 8.8 - giật deal freeship".

Trong sự kiện này, NowFresh đem đến hàng loạt ưu đãi giảm sâu, cơ hội mua các mặt hàng thực phẩm với giá rẻ chưa từng có. Điển hình như bộ sưu tập "Chợ tươi freeship - chớp deal 8k", người dùng dễ dàng mua được các loại thực phẩm như 1kg gạo Nhật, gói mì ý Spaghetti… với mức giá sốc chỉ 8k tại các cửa hàng BULA KITCHEN, CQ Mart - Nguyễn Khắc Nhu...

Chưa hết, để khách hàng thỏa sức "chốt đơn", Now và các đối tác BULA KITCHEN, Beno - bò Mỹ ướp sẵn... còn tung ra Bộ sưu tập "Deal tươi đặt ngay - combo 88k", mang tới loạt ưu đãi giảm chỉ còn 88k khi chọn mua thực phẩm tươi sống gồm thịt bò, thịt gà hoặc thịt heo.

Còn nữa, khi đặt mua các mặt hàng có trong Bộ sưu tập "Săn voucher 70k - mua sắm siêu đã" và nhập mã, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi lên tới 70k khi mua sắm tại BULA KITCHEN, Beno - bò Mỹ ướp sẵn, cửa hàng tiện lợi 990 - Phạm Văn Đồng, Chen Food - lạp xưởng tươi, CQ Mart - Nguyễn Khắc Nhu và Nguyên Đức - phân phối mì…

3 lưu ý giữ an toàn khi đi chợ online mùa dịch

Tuân thủ và thực hiện nghiêm túc quy tắc 5K: Đi chợ online được coi là giải pháp hiệu quả để tránh tiếp xúc với nhiều người, hạn chế khả năng lây nhiễm trong mùa dịch. Người dùng khi nhận hàng cần tuân thủ và thực hiện nghiêm túc "thông điệp 5K" của Bộ Y tế đưa ra. Sau khi tháo túi hoặc hộp đựng đồ ăn, thực phẩm người dùng cần rửa tay kỹ bằng xà phòng dưới vòi nước sạch để đảm bảo sát khuẩn tốt hơn, vì đây đều là các bề mặt đã qua tiếp xúc với nhân viên, shipper trong quá trình đóng gói, giao nhận.

Chọn ứng dụng đi chợ online thực hiện tốt biện pháp phòng dịch: NowFresh luôn chủ động nhắc nhở, khuyến cáo đối tác tài xế thực hiện nghiêm chỉnh biện pháp 5K phòng dịch cơ bản: Khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn và vệ sinh túi giao hàng trong suốt thời gian làm việc. Các đối tác cửa hàng của NowFresh cũng cam kết phối hợp chặt chẽ cùng với tài xế Now triển khai nghiêm túc quy trình "giao hàng không tiếp xúc".

Ưu tiên thanh toán không tiền mặt: Các hình thức thanh toán trực tuyến, đặc biệt là qua ví điện tử càng phát huy ưu điểm, góp phần hoàn tất quy trình "không chạm" giữa người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ, trở thành "trợ thủ đắc lực" cho mọi người. Với NowFresh, người dùng khi chọn thanh toán online bằng ví điện tử ShopeePay, vừa đơn giản hóa quy trình thanh toán, vừa đảm bảo an toàn, mà còn nhận được thêm ưu đãi từ các chương trình khuyến mãi đặc biệt của ShopeePay.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Now triển khai chương trình ý nghĩa "Tiếp sức Việt Nam" với chuỗi hoạt động, ưu đãi đặc biệt cho người dùng và đối tác như Bộ sưu tập "Tiếp sức Việt Nam - deal tươi luôn có freeship". Đồng thời, Now cùng Xe bus yêu thương - thành viên Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM - chung tay thực hiện hoạt động "Tiếp sức Việt Nam, trao ngàn yêu thương". Với mỗi mã "TIEPSUCVN" được người dùng nhập trên đơn hàng NowShip/NowFresh, Now sẽ đóng góp 20.000 đồng cùng Xe bus yêu thương gửi phần quà hỗ trợ đến các cá nhân cần giúp đỡ.

Trường Thịnh