L.Rhamnosus - probiotic chuyên biệt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất dễ gặp phải tình trạng: táo bón, tiêu chảy,... do hệ tiêu hóa đang hoàn thiện nên còn non yếu. Bổ sung probiotic là điều cần thiết để tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và miễn dịch của trẻ lúc này.

Probiotic - chìa khóa bảo vệ đường ruột khỏe mạnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Hệ vi sinh đường ruột được hình thành từ khi bé sinh ra, bao gồm lợi khuẩn và cả các hại khuẩn.

Probiotic được hiểu đơn giản là những lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa, giúp duy trì sức khỏe và phòng ngừa một số loại bệnh trong cơ thể trẻ. Những lợi khuẩn này giúp tăng cường hàng rào mô, tăng độ bám dính vào niêm mạc ruột nhờ đó ức chế sự bám dính của một số mầm bệnh. Chúng cũng làm giảm sự cạnh tranh của các vi sinh vật gây bệnh trong cơ thể. Nhờ đó giúp bảo vệ cơ thể, giữ vai trò chính hoạt hóa và phát triển hệ miễn dịch. Probiotic cũng tham gia vào các chức năng dinh dưỡng, kích thích các chức năng tiêu hóa có lợi như chống nôn trớ, đầy bụng và táo bón ở trẻ.

Probiotic đóng vai trò quan trọng giúp đường ruột khỏe mạnh

Do vậy, muốn trẻ có hệ tiêu hóa tốt, đường ruột khỏe mạnh với đầy đủ lợi khuẩn, mẹ cần bổ sung probiotic sớm cho bé.

Lactobacillus rhamnosus - chủng men mới với hơn 800 nghiên cứu đánh giá, hiệu quả vượt trội

Lactobacillus rhamnosus (L.Rhamnosus hay LGG) được biết đến là một chủng lợi khuẩn được phát hiện vào năm 1985 và chính thức được cấp bằng sáng chế năm 1989. Chủng lợi khuẩn này đã được cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) công nhận an toàn (GRAS) năm 1989. L.Rhamnosus được biết đến là chủng lợi khuẩn được nghiên cứu kĩ lưỡng hàng đầu trong công nghệ sinh học công nghiệp.

Tính tới nay, đã có hơn 800 nghiên cứu về chủng probiotic này. Tất cả các lợi ích sức khỏe vượt trội của L.Rhamnosus đã được chứng minh và thử nghiệm lâm sàng. Những năm gần đây, L.Rhamnosus trở thành 1 trong những loại probiotic được chú trọng và đánh giá cao.

Giống như các loại probiotic khác, L.Rhamnosus rất tốt cho sức khỏe của hệ tiêu hóa. Chúng tạo ra các axit lactic trong đường tiêu hóa giúp ngăn ngừa sự tồn tại của vi khuẩn có hại.

L.Rhamnosus còn có khả năng ngăn ngừa tiêu chảy và giảm các triệu chứng ruột kích thích, viêm ruột và dạ dày.

Ngoài ra, các lợi khuẩn L.Rhamnosus có đặc tính kháng khuẩn. Do vậy, chúng có thể giúp chống lại những vi khuẩn có hại trong khoang miệng gây ra tình trạng sâu răng ở trẻ.

L.Rhamnosus - đáp ứng yêu cầu của chủng lợi khuẩn hàng đầu cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Không chỉ mang tiềm năng lớn với sức khỏe, L.Rhamnosus còn đáp ứng được những yêu cầu của 1 chủng lợi khuẩn lý tưởng.

Các nghiên cứu đã chứng minh với khả năng kháng axit dạ dày và mật, L. Rhamnosus tồn tại an toàn khi vận chuyển xuống đường tiêu hóa dưới.

L.Rhamnosus là chủng lợi khuẩn lý tưởng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Thực tế, không phải lợi khuẩn nào cũng tồn tại an toàn trong môi trường axit của dạ dày. Với các chủng probiotic thông thường, phần lớn các lợi khuẩn được bổ sung sẽ bị chết trước khi đến ruột và đại tràng do môi trường acid tại dạ dày. Đây cũng là lý do tại sao mẹ bổ sung lợi khuẩn thường xuyên cho bé nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Bởi tồn tại được môi trường acid của dạ dày, nên L.Rhamnosus có thể dễ dàng vượt qua giai đoạn này.

Sau khi tới thành ruột, L. Rhamnosus có khả năng cấy ghép liên tục và bám dính vào các tế bào biểu mô và khu trú trong ruột của trẻ. Từ đó, chúng thích nghi nhanh chóng và tăng cường sản xuất các chất kháng khuẩn tại đường ruột.

Ngoài ra chúng có tốc độ phát triển cực nhanh về số lượng khi ở trong thành ruột. Với tốc độ phát triển nhanh chóng đó, khi được bổ sung vào cơ thể, những lợi ích mà L.Rhamnosus mang lại càng được củng cố và tăng lên gấp nhiều lần.

L. Rhamnosus dạng giọt - dạng bào chế chuyên biệt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Với rất những ưu điểm vượt trội, hiện nay, L.Rhamnosus được nghiên cứu và bào chế thành nhiều dạng phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.

Tuy nhiên, không phải bất cứ dạng chế phẩm nào cũng thích hợp cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các sản phẩm dạng bột, dạng viên hay dạng chế phẩm lỏng đều gây nhiều trở ngại khi sử dụng.

Do vậy, L.Rhamnosus dạng giọt là sự lựa chọn lý tưởng cho mẹ để bổ sung lợi khuẩn cho bé:

- Các chế phẩm dạng giọt cực dễ dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bố mẹ chỉ cần nhỏ vài giọt chất lỏng (thường từ 4-5 giọt cho mỗi lần) L.Rhamnosus lên lưỡi của con.

- Không mùi, không vị nên mẹ có thể trộn lẫn cùng nước hay sữa mà không làm ảnh hưởng đến vị giác của bé

- Với L.Rhamnosus dạng giọt, các vi khuẩn sống khi được bổ sung có thể hoạt động trong miệng và thực quản. Trong khi đó ở dạng viên nang, chúng thường có xu hướng hoạt động thấp hơn.

InfaBiotix - L.Rhamnosus dạng giọt cho trẻ sơ sinh từ Anh Quốc

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe InfaBiotix tại địa chỉ https://infabiotix.vn/ là sản phẩm của Quest Vitamin Limited, Anh Quốc. Được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Men vi sinh InfaBiotix chứa lợi khuẩn L.Rhamnosus tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Thành phần bao gồm: 5 giọt (0,2 ml) chứa 1 tỷ vi khuẩn L.Rhamnosus

- Đóng lọ chai thủy tinh và bao gói bằng hộp kín.

Công dụng:

- Bổ sung probiotic dạng lỏng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

- Hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, hỗ trợ tăng sức đề kháng cho trẻ.

Đối tượng sử dụng:

- Trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh tiêu hóa kém

- Trẻ biếng ăn, rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột

Lưu ý:

- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

- Lắc kỹ trước khi sử dụng

XNQC: số 3549/2020/XNQC-ATTP

Đăng ký sản phẩm: 9124/2020/ĐKSP

Hotline 0888.31.32.36

