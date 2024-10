King Coffee tặng 100 mô hình cà phê nhượng quyền cho phụ nữ tại quận 8, TPHCM

Dịp ra mắt trụ sở mới, King Coffee khởi động các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội (CSR) với việc chăm lo đời sống người dân địa phương thông qua chương trình Trao tặng mô hình kinh doanh WeHome Café thuộc dự án Women Can Do, sáng kiến được khởi xướng bởi bà Lê Hoàng Diệp Thảo, CEO, nhà sáng lập King Coffee.

CEO King Coffee - bà Lê Hoàng Diệp Thảo đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 8 triển khai trao tặng 100 mô hình kinh doanh WeHome Café.

Women Can Do là dự án mang tầm nhìn giúp cải thiện đời sống kinh tế và xã hội cho phụ nữ, đặc biệt là những chị em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua mô hình kinh doanh WeHome Café, dự án không chỉ giúp phụ nữ có cơ hội khởi nghiệp, mà còn mang đến kiến thức, kỹ năng và sự hỗ trợ toàn diện để chị em có thể tự tin làm chủ kinh doanh.

Sự xuất hiện của King Coffee tại quận 8 không chỉ mang đến các giá trị kinh tế cho khu vực, mà còn góp phần tạo ra môi trường kinh doanh công bằng, hỗ trợ cộng đồng phụ nữ địa phương.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, CEO, nhà sáng lập King Coffee cùng đại diện các cơ quan ban ngành quận 8 tại kỷ niệm 14 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Trong ngày đầu tiên ra mắt, King Coffee đã trao tặng các mô hình WeHome Café cho phụ nữ tại quận 8, tạo cơ hội khởi nghiệp và tự chủ kinh tế cho nhiều gia đình. Bên cạnh đó, dự án cũng đã tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn cách vận hành và phát triển kinh doanh bền vững cho phụ nữ được nhận hỗ trợ.

Đội ngũ chuyên viên của dự án Women Can Do tư vấn hỗ trợ chị em phụ nữ.

Sự xuất hiện của King Coffee tại quận 8 thể hiện cam kết mạnh mẽ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong việc mang lại giá trị thực tế cho cộng đồng, không chỉ qua các sản phẩm chất lượng mà còn thông qua những hoạt động xã hội ý nghĩa.

Trong tương lai, King Coffee cho biết tiếp tục đẩy mạnh chương trình Trao tặng mô hình kinh doanh WeHome Café, giúp phụ nữ trên cả nước có thể khởi nghiệp thành công, tạo dựng cuộc sống ổn định, góp phần nâng cao đời sống cho toàn bộ cộng đồng.

King Coffee - "Top 10 công ty cà phê hàng đầu Đông Nam Á"

King Coffee là thương hiệu cà phê của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, đồng sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên. Tháng 10/2016, dưới sự điều hành của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, King Coffee lần đầu tiên ra mắt tại Hoa Kỳ. Trong vòng 1 năm, thương hiệu đã làm nên kỳ tích khi nhanh chóng xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn trên thế giới.

Tháng 7/2017, King Coffee quay về Việt Nam và có mặt tại 64 tỉnh thành trên toàn quốc. Hiện nay, King Coffee có mặt tại trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Singapore, Hàn Quốc…

Mô hình kinh doanh WeHome Café thuộc dự án Women Can Do thu hút chị em phụ nữ quan tâm.

Từ những đóng góp quan trọng cho ngành cà phê Việt Nam, tạp chí Asia Business Outlook có trụ sở tại Singapore đã bình chọn King Coffee là "Top 10 công ty cà phê hàng đầu Đông Nam Á năm 2023".

Bên cạnh đó, King Coffee có mặt tại hệ thống Costco Wholesale, chuỗi bán sỉ hàng đầu nước Mỹ. Sau 4 tháng, King Coffee 3in1 là cà phê Việt bán chạy nhất tại chuỗi bán sỉ này. Mới đây, King Coffee của bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có mặt trên kệ hơn 1300 cửa hàng thuộc chuỗi hệ thống bán lẻ TJ Maxx, Hoa Kỳ.

Dự án Women Can Do góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển kinh tế địa phương

CEO Lê Hoàng Diệp Thảo trao tặng mô hình kinh doanh WeHome Café cho chị em phụ nữ quận 8 nhân ngày 20/10.

Women Can Do là dự án do bà Lê Hoàng Diệp Thảo khởi xướng với mục tiêu trao quyền và hỗ trợ phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp thông qua các chương trình đào tạo, hỗ trợ kinh doanh.

Dự án mang đến cơ hội cho 100.000 phụ nữ trên khắp Việt Nam, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển kinh tế địa phương.

Women Can Do - Phụ nữ khởi nghiệp WE 4.0 nằm trong chương trình được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng King Coffee triển khai trên toàn quốc. Dự án này nhằm góp phần thực hiện đề án của Chính phủ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025.