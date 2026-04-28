Khi bàn ghế mới và nhà banh trở thành niềm vui với trẻ em Lạng Sơn

Ước mơ về một lớp học khang trang

Tại trường mầm non Tam Gia và Khuất Xá (Lạng Sơn), hình ảnh những lớp học chưa đầy đủ đã trở thành nỗi trăn trở của thầy và trò suốt nhiều năm qua.

Thấu hiểu thực tế đó, chiến dịch “Giao nắng, chuyển yêu thương” do đơn vị vận chuyển 247Express cùng khách mời là ca sĩ Bảo Anh đã thực hiện một cuộc làm mới đầy ý nghĩa cho không gian học tập.

Hàng chục bộ bàn ghế mới đạt chuẩn đã được vận chuyển vượt đường đèo để thay thế cho những thiết bị cũ kỹ. Cùng với đó, những chiếc tủ học cụ mới cũng được lắp đặt, giúp các em học sinh có nơi lưu giữ sách vở, đồ dùng học tập ngăn nắp và sạch sẽ hơn.

"Nhìn các em háo hức chạm tay vào mặt bàn mới phẳng phiu, chúng tôi hiểu rằng việc đầu tư vào những điều thiết thực nhất chính là cách bền vững nhất để tiếp sức cho con chữ vùng cao", ông Hoàng Quốc Anh - đại diện thương hiệu 247Express chia sẻ.

Nhà banh sắc màu - Niềm vui mới của tuổi thơ vùng biên

Nếu như bàn ghế mới là nền tảng cho việc học tập, thì sự xuất hiện của khu nhà banh sắc màu lại là món quà tinh thần gây bất ngờ nhất. Giữa bộn bề thiếu thốn, lần đầu tiên các em nhỏ tại đây có một khu vui chơi đúng nghĩa ngay tại sân trường.

Khoảnh khắc các em vỡ òa niềm vui, cùng nhau hòa mình vào những quả bóng sắc màu đã trở thành hình ảnh đẹp nhất của hành trình tại xứ Lạng. Với trẻ em vùng cao, đây không chỉ là một món đồ chơi, mà là một "phép màu" thực sự, giúp tuổi thơ các em thêm trọn vẹn và đầy ắp tiếng cười sau những giờ học miệt mài.

Ca sĩ Bảo Anh bộc bạch: "Hạnh phúc của Bảo Anh là thấy các em không chỉ có đủ bàn ghế để học mà còn có không gian để chơi. Mong rằng sự giúp đỡ thiết thực của chương trình Giao nắng, chuyển yêu thương sẽ giúp các em có thêm nhiều niềm vui".

Lan tỏa giá trị từ sự thấu hiểu

Hành trình của những "người giao nắng" tại Lạng Sơn một lần nữa khẳng định thiện nguyện không nằm ở giá trị vật chất hào nhoáng, mà nằm ở sự thấu hiểu và sẻ chia đúng lúc.

Việc 247Express tập trung vào các hạng mục hạ tầng giáo dục cơ bản và không gian vui chơi đã trực tiếp cải thiện chất lượng đời sống học đường cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Chuyến xe của 247Express đã rời Lạng Sơn để tiếp tục hành trình đến những vùng đất mới, nhưng những bộ bàn ghế mới, những chiếc tủ chứa đựng tri thức và cả khu nhà banh đầy ắp tiếng cười vẫn sẽ ở lại.

Đó chính là những "tia nắng" sưởi ấm ước mơ, tiếp thêm động lực cho thầy và trò nơi biên giới vững bước trên con đường tìm kiếm tương lai.

