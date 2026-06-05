Khám phá bí kíp “hạ nhiệt” mùa hè từ ShopeeFood 6/6

Khám phá những hương vị mát lạnh ngày hè

Giữa những ngày nắng nóng kéo dài, một ly trà trái cây hay matcha latte mát lạnh đôi khi chính là cách đơn giản để xua tan cảm giác oi bức và tiếp thêm năng lượng cho ngày dài.

Hàng nghìn món ngon từ các thương hiệu được yêu thích cùng hội tụ, sẵn sàng khuấy động mùa hè tại sự kiện ShopeeFood 6/6 (Ảnh: ShopeeFood).

Đáp ứng nhu cầu giải nhiệt ngày hè, bộ sưu tập Quán Ngon Chính Hiệu trên ShopeeFood mang đến đa dạng lựa chọn từ trà sữa đậm vị, trà trái cây tươi mát đến các món kem hay ly sinh tố ngon khó cưỡng, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thức uống phù hợp với sở thích và tâm trạng.

Với những ai yêu thích khám phá hương vị mới hoặc đang tìm kiếm một món uống “đúng gu” cho giờ nghỉ trưa hay buổi chiều làm việc, đây cũng là dịp để trải nghiệm loạt thương hiệu được giới trẻ yêu thích và truyền tai nhau.

Từ Taka Cha, Lam Trà, Trà Sữa Một Chút Chút, Ulà Ngon đến Kem Bơ - Trái Cây Tô 251, mỗi lựa chọn đều mang đến hương vị đặc trưng, cùng bạn tận hưởng một mùa hè dễ chịu hơn.

Những thương hiệu nổi tiếng cùng đa dạng lựa chọn thức uống, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong những ngày nắng nóng (Ảnh: ShopeeFood).

Không chỉ mang đến thế giới nước giải khát và các món ăn vặt đa dạng, bộ sưu tập còn giúp trải nghiệm thưởng thức trở nên hấp dẫn hơn với mã ưu đãi SPFANNGON40K, giảm 40.000 đồng cho đơn từ 100.000 đồng đến hết ngày 30/6 (số lượng có hạn).

Chiều lòng vị giác với loạt món ngon từ thương hiệu nổi tiếng

Góp phần làm nên sức hút của "ShopeeFood 6/6 Siêu tiệc giữa năm - Deal hè đúng đỉnh" là sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu quen thuộc cùng những ưu đãi độc quyền dành riêng cho dịp này. Dù đang tìm kiếm một bữa ăn no bụng hay một ly trà lạnh để tiếp thêm năng lượng, người dùng đều có thể dễ dàng tìm thấy lựa chọn phù hợp.

Nếu yêu thích bữa cơm đậm đà, Cơm Thố Anh Nguyễn là gợi ý đáng thử với món Cơm Thố Ốp La giảm từ 52.000 đồng xuống còn 36.400 đồng. Duy nhất trong ngày 6/6, người dùng còn có thể nhập mã VIPCTAN50 để nhận ưu đãi giảm 30%, tối đa 50.000 đồng (số lượng có hạn).

Những thương hiệu được yêu thích cùng hội tụ, mang đến bữa tiệc món ngon và ưu đãi hấp dẫn trong dịp 6/6 trên ShopeeFood (Ảnh: ShopeeFood).

Với những ai đang tìm một bữa ăn tiện lợi để nạp năng lượng trong những ngày hè bận rộn, combo 6 món từ Lotteria là lựa chọn hấp dẫn. Chỉ từ 99.000 đồng với số lượng có hạn (giá gốc 146.000 đồng), người dùng có thể thưởng thức 3 miếng gà rán, 1 khoai tây chiên cỡ S và 2 Pepsi cỡ S. Riêng ngày 6/6, mã LOTTERIA100 còn mang đến ưu đãi giảm 12%, tối đa 100.000 đồng cho đơn từ 95.000 đồng (số lượng có hạn).

Những người yêu thích trà sữa có thể áp dụng loạt ưu đãi từ các thương hiệu trong dịp 6/6 này. Phúc Long góp mặt trong bữa tiệc 6/6 với combo 3 ly Best Seller chỉ 99.000 đồng, đồng thời người dùng còn có thể nhập mã 66PHUCLONG30 để nhận thêm ưu đãi 30.000 đồng cho đơn từ 99.000 đồng (số lượng có hạn).

Người dùng có thể khám phá thức uống từ Maycha với ưu đãi từ mã 66MAYCHA25, giảm 25.000 đồng cho đơn từ 50.000 đồng, áp dụng duy nhất trong ngày 6/6 (số lượng có hạn). Những ly trà sữa mát lạnh từ Maycha sẽ là lựa chọn phù hợp để xua tan cái nóng và tiếp thêm năng lượng trong những ngày hè.

Bên cạnh đó, nhân sự kiện "ShopeeFood 6/6 Siêu tiệc giữa năm - Deal hè đúng đỉnh", ShopeeFood cùng đại sứ Jun Phạm còn chiêu đãi người dùng với loạt ưu đãi giải nhiệt trong ngày 6/6. Đây là cơ hội để thưởng thức những món ngon, thức uống yêu thích và tận hưởng những phút giây thư giãn trọn vẹn hơn trong mùa hè này.

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