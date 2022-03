Kanzogen Gold - Tinh hoa bổ gan từ ứng dụng Đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo - phương thuốc vàng cho lá gan

Đông trùng hạ thảo là loại thảo dược được ưa chuộng từ xưa đến nay, đặc biệt là trong y học cổ truyền bởi những của tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe con người. Ngày nay, theo nghiên cứu của nhóm giáo sư tại ĐH Macao, Trung Quốc đã chứng minh Đông trùng hạ thảo có tác dụng rõ rệt trong cải thiện chức năng gan, giảm viêm gan và chống xơ hóa gan.

Sản phẩm sử dụng Đông trùng hạ thảo Sapa - chủng giống Nhật Bản.

Kanzogen Gold với thành phần chính là Đông trùng hạ thảo Sapa mang đến phương pháp bổ gan an toàn tự nhiên. Đông trùng hạ thảo Sapa là chủng nấm từ Nhật Bản, thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước mã số DA.CT 592.23.2018 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và nghiệm thu. Đông trùng hạ thảo Sapa được nuôi cấy bán tự nhiên rất độc đáo nên hấp thu được những tinh túy tốt nhất của đất trời làm nên dòng sản phẩm chất lượng cao rất tốt cho sức khỏe.

Tinh túy hội tụ với ngũ giác vàng 5 dược liệu quý

Sự khác biệt của Kanzogen Gold nằm ở việc kết hợp hoàn hảo tinh hoa điều trị bệnh lý về gan từ khắp nơi trên thế giới. Với ngũ giác vàng 5 dược liệu quý: Đông trùng hạ thảo, Chiết xuất kế sữa, Actiso, Chè dây, và Diệp hạ châu, Kanzogen Gold không chỉ tác động toàn diện lên các triệu chứng và căn nguyên của bệnh gan mà còn hỗ trợ ăn uống, nâng cao sức khỏe cho cơ thể.

Kanzogen Gold kết hợp các loại dược liệu quý tốt cho bệnh gan.

Kanzogen Gold được tạo nên từ Đông trùng hạ thảo chủng nấm Nhật Bản với dược chất cao gấp 2-3 lần so với các loại khác trên thị trường. Chất lượng của Đông trùng hạ thảo Sapa đã được nghiên cứu và kiểm chứng tại Trường đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế. Thành phần Cordicepin trong đông trùng hạ thảo có tác dụng thâm nhập vào quá trình virus nhân lên và ngăn chặn sự nhân lên này bằng cấu trúc thiếu nguyên tử oxy cầu nối, đã được sử dụng rộng rãi ở phương Đông ngày nay trong điều trị viêm gan virus. Đông trùng hạ thảo chứa thành phần cordicepin, cordiceptic acid, selen có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức đề kháng, giúp cơ thể khỏe mạnh và chống chọi các tác nhân gây bệnh.

Ngoài ra, Kanzogen Gold còn chứa chiết xuất kế sữa được nhập khẩu từ Tây Ban Nha. Silymarin trong cây kế sữa có một cơ chế giải độc gan rất hiệu quả: Đó là cạnh tranh với độc tố để gắn vào các vị trí thụ thể trên màng tế bào, do đó làm giảm tác dụng của độc tố. Ngoài ra, silymarin được cho là có hoạt tính chống oxy hóa trong gan, có thể làm giảm sản xuất gốc tự do và lipidperoxy hóa trong việc gây độc cho gan, từ đó có tác dụng giải độc gan. Chiết xuất kế sữa chứa silymarin là thành phần thuốc giải độc gan, nhưng dưới dạng chiết xuất dược liệu nên an toàn lành tính hơn thuốc tây.

Từ vùng núi Sapa, nơi nổi tiếng với nhiều vùng nuôi trồng dược liệu hoạt chất cao của Việt Nam, sản phẩm cũng bao gồm Actiso và Chè dây đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn trồng dược liệu GACP. Hoạt chất cynaropicrin và grosheimol có trong chiết xuất actiso ức chế tất cả các kiểu gen của vi rút viêm gan C. Chè dây chứa các hoạt chất dihydromyricetin (DHM) giúp làm giảm tổn thương gan cấp tính và hoại tử tế bào gan, phục hồi các tổn thương ở gan. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của các giáo sư tại Học viện công nghệ Hoa Kỳ trên các bệnh nhân gan nhiễm mỡ đã chứng tỏ tiềm năng của hoạt chất này trong điều trị gan nhiễm mỡ và bảo vệ, phục hồi các tổn thương ở gan.

Diệp hạ châu vốn là dược liệu dân gian được tin dùng để điều trị viêm gan B virus. Diệp hạ châu chứa chất gây ức chế DNA polymerase ở virus viêm gan B. Hoạt chất lignan phyllanthin và hypophyllanthin chứa trong cây cũng có tác dụng bảo vệ gan.

Kanzogen Gold hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan hiệu quả.

Kanzogen Gold là sản phẩm thảo dược 100%, an toàn lành tính cho lá gan. Kanzogen Gold không chỉ tác động lên triệu chứng bệnh mà còn hỗ trợ điều trị căn nguyên bệnh gan, bồi bổ sức khỏe cho người bệnh.

Kanzogen Gold được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, tuân thủ các kiểm định an toàn thực phẩm, được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo và lưu hành trên toàn quốc. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn FDA của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.