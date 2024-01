Jackpot lên cao, vé số Vietlott được mua nhiều ngày cuối năm

"Săn lộc" cùng Vietlott

Anh Đức Tiến (30 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) cho biết từ lâu đã giữ thói quen mua vé xổ số dịp đầu năm. Là người làm kinh doanh tự do, anh cho rằng vé số là một hình thức giải trí cầu may trong dịp Tết, nếu may mắn trúng giải có thể xem như sự khởi đầu cho một năm thuận lợi.

Người chơi mua Jackpot dịp Tết (Ảnh: Vietlott).

Theo lý giải của anh Tiến, việc Vietlott cho phép người mua chọn bộ số yêu thích là một phần nguyên nhân khiến anh chọn các sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55.

"Thường tôi chỉ muốn mua vé số sở hữu các con số yêu thích hoặc thường xuyên mang lại may mắn cho mình thôi. Bởi vậy hồi xưa, nhiều lúc muốn mua vé số mà người bán lại không có sẵn, giờ thì khác, muốn chọn số nào cứ mua số đó", anh Đức Tiến cho biết.

Với Mega 6/45, giải thưởng Jackpot có giá trị tối thiểu 12 tỷ đồng. Đối với sản phẩm Power 6/55, giá trị Jackpot 1 tối thiểu 30 tỷ đồng và có thể tăng lên thành hàng trăm tỷ đồng sau nhiều kỳ tích lũy.

Có mặt tại một điểm bán hàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), chị Thanh Thúy (25 tuổi) cho biết thường mua vé số tự chọn của Vietlott làm quà tặng cho bạn bè và người thân dịp năm mới.

"Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, tôi lại mua vé số tự chọn của Vietlott, bỏ vào phong bao lì xì rồi gửi tặng cho anh chị em và họ hàng. Chỉ 10.000 đồng mỗi vé nhưng lại mang theo cơ hội trúng giải thưởng nếu may mắn dịp đầu năm, nên mọi người đều cảm thấy rất thú vị và háo hức với hình thức lì xì mới mẻ này", chị Thanh Thúy cho biết.

Chị Thúy cũng tiết lộ trong Tết năm ngoái, gia đình đã có người trúng giải Nhất trị giá 40 triệu đồng của sản phẩm xổ số Power 6/55.

Ở sản phẩm xổ số tự chọn này, người chơi sẽ lựa chọn bộ số gồm 6 con số trong tập hợp số từ 01 đến 55. Nếu trùng toàn bộ 6 con số với kết quả mở thưởng, giải thưởng Jackpot 1 trị giá tối thiểu 30 tỷ đồng sẽ thuộc về người chơi.

Trong trường hợp người chơi trùng 5 con số với kết quả mở thưởng, kết hợp với một con số đặc biệt, giải thưởng Jackpot 2 trị giá tối thiểu 3 tỷ đồng sẽ được trao cho người chơi may mắn. Giá trị của Jackpot 1 và Jackpot 2 cộng dồn liên tục nếu vẫn chưa tìm được chủ nhân may mắn ở các kỳ quay số mở thưởng.

Ngoài ra, Vietlott còn trao các giải Nhất, Nhì và Ba cho những người chơi sở hữu tấm vé dự thưởng Power 6/55 trùng khớp lần lượt 5, 4 và 3 con số so với kết quả mở thưởng. Giải Nhất trị giá 40 triệu đồng, giải Nhì và Ba có giá trị lần lượt 500.000 đồng và 50.000 đồng.

Gần đây, vào kỳ quay ngày 19/1, sản phẩm Mega 6/45 đã xác định một thuê bao Vinaphone mua vé qua kênh điện thoại (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) đã trúng giải Jackpot trị giá hơn 48 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Jackpot 1 của Power 6/55 đạt gần mốc 80 tỷ đồng - đây là những con số giải thưởng hấp dẫn đối với nhiều người mong muốn trúng lộc đầu năm.

Nhiều người "săn lộc", cầu may

Tại một điểm kinh doanh Vietlott ở TPHCM, anh Đình Bảo (27 tuổi, chủ cơ sở) cho biết lượng khách hàng ghé qua đã nhiều hơn hẳn trong giai đoạn cận Tết Giáp Thìn.

"Nhiều người ghé mua vé vì thói quen, nhưng cũng không ít người lần đầu tìm đến Vietlott vì muốn săn lộc từ giải thưởng", anh Đình Bảo tiết lộ.

Hầu hết người chơi chọn Vietlott để "săn lộc" đầu năm vì có thể tự chọn con số yêu thích, ý nghĩa với mình (Ảnh: Vietlott).

Theo quan sát của anh Bảo, khách hàng chọn mua vé dự thưởng các sản phẩm Mega 6/45 hay Power 6/55 ở cửa hàng này vẫn có, nhưng đông nhất là những người mua vé xổ số nhanh Keno.

"Có đến khoảng 60% khách hàng ghé điểm kinh doanh này để mua Keno. Nhiều người mua xong cũng chọn cách ngồi lại đợi xem kết quả luôn, nên tôi đã trang bị thêm bàn, ghế, màn hình cỡ lớn và phục vụ cả trà đá miễn phí", anh Đình Bảo cho biết.

Với xổ số Keno, người chơi có thể tham gia dự thưởng bằng cách chọn từ 1 đến 10 con số, tương đương từ bậc 1 đến bậc 10, trong tập hợp số từ 01 đến 80. Ở mỗi kỳ quay, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 20 con số trong tập hợp 80 con số từ 01 tới 80.

Tùy thuộc vào số tiền đặt cược, bậc chơi lựa chọn và số lượng con số trùng với kết quả mở thưởng, giải thưởng dành cho người may mắn tối thiểu ở mức 20.000 đồng và có thể tăng lên đến 10 tỷ đồng nếu trùng khớp toàn bộ con số đã chọn.

Điểm thú vị của xổ số Keno nằm ở tần suất mở thưởng 8 phút mỗi kỳ quay và tổng cộng đến 119 kỳ quay mỗi ngày. Điều này khiến Keno trở thành đặc sản tại các điểm kinh doanh Vietlott và là lựa chọn thú vị dành cho khách hàng, bên cạnh các sản phẩm xổ số tự chọn khác như Mega 6/45, Power 6/55 hay Max 3D và Max 3D Pro.

Khách hàng tham khảo thêm cách mua vé số Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro và Bingo18 qua điện thoại tại https://vietlott-sms.vn