Hợp tác đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại Việt Nam

Sáng ngày 18/5/2022 tại Hà Nội đã diễn ra buổi làm việc giữa Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) và Tập Đoàn Underwriters Laboratory (UL). Buổi làm việc tập trung vào hai nội dung là rà soát lại các công việc đã thực hiện tại biên bản ghi nhớ hợp tác hai bên ký ngày 15/3/2017; và thảo luận hướng tới việc tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Đây là sự kiện quan trọng và có rất có ý nghĩa trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại Việt Nam.

Tham dự chương trình về phía Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng cùng các lãnh đạo Cục và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ.

Đại diện phía chính phủ Hoa Kỳ và Tập Đoàn Underwriters Laboratory (UL) gồm có: Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và ông Robert J.James - Phó Chủ tịch Khoa học An toàn Tòa nhà (UL); ông Yeo Fong - Phó Chủ tịch Bộ phận Thương mại (UL); bà Đoàn Hoàng Anh - Giám đốc Kinh doanh Việt Nam (UL).

Hai bên đã thảo luận và thống nhất cùng nhau đẩy mạnh hợp tác ở một số nội dung chính trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; công tác kiểm định phương tiện về PCCC; công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu tại chương trình, Ông Robert J.James - Tập Đoàn Underwriters Laboratory (UL) cho biết: UL rất mong muốn duy trì hợp tác với Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác về các quy định xây dựng về phòng cháy chữa cháy và phương pháp tiếp cận an toàn cho người chữa cháy giữa Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Việt Nam Hợp tác phát triển các tiêu chuẩn và quy chuẩn cháy; Tổ chức hội thảo về tiêu chuẩn và quy chuẩn cháy; Trao đổi và tiếp cận các tài liệu về tiêu chuẩn và quy chuẩn cháy; Đào tạo nguồn lực, chuyển giao công nghệ, chất lượng sản phẩm và kiểm tra, đánh giá an toàn phòng cháy chữa cháy tòa nhà; Chia sẻ kinh nghiệm thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy và nghiệm thu vận hành tòa nhà.

UL có thể phối hợp và hỗ trợ Cục PCCC Việt Nam trong quy trình phát triển các quy chuẩn & tiêu chuẩn bao gồm các công việc xác định nhu cầu thực tế, phát triển quy chuẩn/ tiêu chuẩn, áp dụng quy chuẩn/ tiêu chuẩn và đánh giá. Kế hoạch chiến lược này sẽ giúp cho cộng đồng người dân Việt Nam cuộc sống an toàn hơn bằng cách cung cấp các tiêu chuẩn phù hợp dựa trên những rủi ro phải đối mặt trong từng khu vực của Việt Nam.

Ông Robert J.James cho biết thêm: UL có thể phối hợp, cung cấp hướng dẫn về các cập nhật mới và các quy tắc và tiêu chuẩn địa phương bằng cách tham khảo và sử dụng các quy định an toàn quốc tế. Ngoài ra, UL đã và đang nghiên cứu công nghệ và hệ thống mới mà trong đó nhiều tiêu chuẩn về tòa nhà và phòng cháy chữa cháy không bao gồm hoặc không cung cấp hướng dẫn chung cho các doanh nghiệp ngành xây dựng. UL sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết và cập nhật khi công nghệ và phương pháp tiếp cận mới được phát triển.

Cùng với đó các lãnh đạo cấp cao của UL sẽ có mặt để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với cơ quan quản lý của Việt Nam về an toàn cháy nổ với các cuộc thảo luận về hỏa hoạn, an toàn cuộc sống, phát triển quy tắc xây dựng và cung cấp hướng dẫn an toàn cho cảnh sát PCCC; ứng phó trong vấn đề tai nạn xe cơ giới; thiết lập hệ thống báo cáo sự cố hỏa hoạn quốc gia dựa trên hệ thống hiện có sẵn tại Việt Nam. UL sẽ hỗ trợ việc liên lạc và đào tạo.

Bộ phận thẩm duyệt tòa nhà của UL luôn sẵn sàng hỗ trợ việc rà soát thiết kế xây dựng và thẩm duyệt tại hiện trường cùng với Cục PCCC Việt Nam. Việc thẩm duyệt tòa nhà có thể được tiến hành độc lập hoặc kết hợp với các thanh tra Cục PCCC Việt Nam. Điều này sẽ bao gồm việc phát triển và chia sẻ danh sách thẩm duyệt và phát triển quy định xung quanh việc cấp phép và thực thi quy chuẩn an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ - Bộ Công an phát biểu đánh giá cao sự ủng hộ, phối hợp của UL và mong muốn hai bên tiếp tục có những hợp tác cụ thể, thực chất và có hiệu quả.