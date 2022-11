Hơn 400 tài năng nhí thi vẽ tranh "Sắc màu thiên nhiên"

Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Sắc màu thiên nhiên" quy tụ hơn 400 tài năng nhí từ các trung tâm đào tạo năng khiếu, các trường nghệ thuật, các đội tuyển hội họa trên toàn TP Vinh tham gia dự thi.

Cuộc thi vẽ tranh thu hút nhiều tài năng nhí tham gia (Ảnh: BTC).

Chương trình được phối hợp tổ chức bởi xưởng nghệ thuật TA, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An và sự quan tâm đồng hành của nhiều doanh nghiệp khác.

Đại diện ban tổ chức (BTC) phát biểu khai mạc chương trình (Ảnh: BTC).

Ban giám khảo cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Sắc màu thiên nhiên" (Ảnh: BTC).

Chương trình có khách mời là cố vấn và ban giám khảo như: Họa sĩ Nguyễn Đình Truyền - hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Nghệ An, kiêm Trưởng ban Mỹ thuật - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An; ông Phạm Xuân Cần - Chủ tịch câu lạc bộ Vinh Xưa; họa sĩ Nguyễn Trọng Hiệp - hội viên Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An, nguyên Trưởng khoa Mỹ thuật - trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An; họa sĩ, biên tập viên Nguyễn Hữu Tuấn - báo Nghệ An; và hơn 1.000 phụ huynh, học sinh.

Tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Sắc màu thiên nhiên" (Ảnh: BTC).

Sự kiện đồng hành cùng trẻ em TP Vinh tham gia triển lãm với hơn 300 bức tranh về chủ đề thiên nhiên. Các bạn nhỏ 6-15 tuổi được trải nghiệm vẽ tranh cùng nhiều hoạt động bổ ích và nhận quà tặng một chậu cây xanh xinh xắn.

Cuộc thi đã tạo ra sân chơi cho các em nhỏ yêu thích bộ môn mỹ thuật, khơi dậy tình yêu về vẻ đẹp và giá trị của thiên nhiên, truyền bá thông điệp "thành phố xanh" đến khách tham gia sự kiện.